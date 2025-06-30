Deloitte, EY, PwC и другие знаменитые аудиторы из Британии подсели на ИИ и не проверяют конечный результат

Совет по финансовой отчетности Соединенного Королевства подверг критике крупнейшие аудиторские фирмы, действующие в Великобритании, за избыточное и бесконтрольное применение искусственного интеллекта, в том числе генеративного.



Вы неправы, господа!

Шесть крупнейших аудиторских фирм Великобритании не принимают во внимание, каким образом повсеместное внедрение ИИ влияет на качество аудита, - об этом говорится в отчете британского регулятора, опубликованном в минувший четверг.

Документ, подготовленный Советом по финансовой отчетности Соединенного Королевства, включает результаты исследования того, как крупнейшие аудиторские фирмы реагируют на распространение искусственного интеллекта, а также рекомендации по использованию таких технологий.

Результаты исследования носят негативный характер: в документе утверждается, что эти фирмы - Deloitte, EY, KPMG, PwC, BDO и Forvis Mazars - все активнее полагаются на ИИ, но не ведут никакого формального мониторинга относительно влияния искусственного интеллекта на качество их конечного продукта.

Unsplash - Heidi Fin Аудиторские фирмы Британии не учитывают влияние ИИ

При этом аудиторы широко используют технологии ИИ для оценки рисков и получения различных документальных подтверждений.

Среди используемых аудиторами инструментов - системы машинного обучения и генеративные ИИ.

Пять из шести фирм не установили никаких ключевых индикаторов результативности для этих инструментов.

По мнению регулятора, ИИ создает новые риски и вызовы для аудиторской деятельности, не исключая и этических проблем. Неоднократно было доказано, что ИИ не чужда предвзятость, и это может негативно сказываться на заключении аудиторов.

ИИ останется здесь

Аудиторская отрасль стремительно меняется под влиянием ИИ; в попытках не отставать аудиторы инвестируют огромные средства в искусственный интеллект. Как заявил Марк Бэбингтон (Mark Babington), директор по стандартам регулирования в FRC, ИИ уже вышли за пределы экспериментальной области и становятся повседневной реальностью «в некоторых аудиторских сценариях».

Британское подразделение KPMG, в свою очередь, использует ИИ в особо сложных ситуациях, например, для анализа миллионов транзакций в поисках тех, которые должны вызывать вопросы у аудитора. Как отметила Эмили Джефферис (Emily Jefferis), глава подразделения по качеству аудита, осуществлять подобные исследования без привлечения ИИ невозможно.

Аудиторы Deloitte, между тем, используют ИИ для упрощения работы с данными: например, для извлечения значимой информации из сверх запутанных контрактных соглашений.

Регулятор настоятельно призвал аудиторские фирмы установить стандарты оценки того, как использование ИИ и других инструментов автоматизации сказывается на результатах аудита. В организации признают, что ИИ потенциально может значительно усовершенствовать аудиторскую деятельность. Но для этого требуется иной подход, и сами компании начали его более или менее применять только уже когда регулятор обратил на них свой пристальный взгляд.

«Сфера аудита требует высокой точности, а не только высокой производительности в исследовании гигантских массивов данных», - отмечает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. «Между тем, генеративные ИИ нередко «галлюцинируют», выдавая за факты информацию, не имеющую отношения к действительности. Победить полностью эту особенность пока не удается. А это ставит под сомнение правомерность применения генеративных ИИ в аудиторской сфере, так же, как и в медицинской, например».

Эксперт добавила, что отсутствие точности в аудите может приводить к катастрофическим последствиям для компаний-клиентов и их инвесторов.