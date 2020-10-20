Microsoft, EY, Altergate и Startupbootcamp отобрали 18 стартапов для участия во втором потоке программы Global Pilots

Microsoft, EY, Altergate и Startupbootcamp объявили о включении 18 стартапов в программу Global Pilots, направленную на поддержку российских инновационных проектов в выходе на международный рынок. В качестве партнеров во втором потоке к программе присоединились MasterCard, X5 Retail Group, Райффайзенбанк, ADV Group, Q.E.D. Consulting, а также сообщество бизнес-ангелов Angelsdeck.

В этот раз фокус при отборе был сделан на технологические стартапы из индустрии финансов и ритейла, а также на разработчиков кросс-функциональных решений для B2B-сегмента.

Среди отобранных проектов: Dbrain – сервис извлечения данных из документов по API. Благодаря совместной работе искусственного интеллекта и людей, компания обеспечивает высокое качество распознавания и ускоряет бизнес-процессы клиента; Yoloco – сервис поиска и анализа блогеров в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта; OSA Hybrid Platform – программное обеспечение, которое управляет оптимальным уровнем наличия товара на полке розничного магазина в реальном времени на основе больших данных и искусственного интеллекта; SmartPlayer – единая программная платформа для реализации мультимедийных проектов любой сложности, аналитики и централизованного управления устройствами в местах продаж; CERA – программно-аппаратный комплекс для автоматического контроля ключевых зон в магазине с помощью компьютерного зрения и искусственного интеллекта; Metacommerce – платформа для мультиканального мониторинга ассортимента и цен; Ckassa – мобильное приложение для приема онлайн-оплаты с мгновенным подключением и без открытия расчетного счета в банке; Neuro Net – голосовой робот с искусственным интеллектом. Способен поддерживать сложные беседы и имитировать эмоции; hrvrAcademy – VR-платформа для тренировки soft skills. Стартап помогает быстро обучать сотрудников и повышать эффективность работы; SWiP – система бесконтактных платежей для вендинга; Case Platform – low-code платформа для разработки информационных систем без навыков программирования; Doczilla – платформа для подготовки документов и работы с ними. Платформа помогает создавать документы без ошибок за минуты; SoMin – облачная SaaS-платформа на основе искусственного интеллекта, которая помогает агентствам и брендам запускать оптимизированные рекламные кампании; ApRbot – сервис для снижения рутины в документообороте с помощью искусственного интеллекта; GetShop TV – платформа интерактивной рекламы для SmartTV, Web, OTT и IPTV, которая позволяет зрителям одноименных устройств покупать интересующие товары или услуги прямо из видеопотока или телепередачи; TWIN – омниканальная платформа для автоматизации коммуникаций между бизнесом и их клиентами, помогает создавать и интегрировать голосовые и чат-боты в бизнес-процессы; SalesChain – генератор агентских продаж. Платформа для работы с банками и лизинговыми компаниями; Online Patent – цифровая система для защиты и управления интеллектуальными правами компании.

Заявки принимались от B2B-стартапов, имеющих продукт и продажи на локальном рынке. За две недели в воронку программы попали более 250 компаний. Больше всего заявок было получено от проектов из сферы поддержки бизнеса без индустриального профиля, далее следуют ритейл и финтех-проекты. Объединенный состав жюри организаторов и партнеров проекта рассмотрел 52 стартапа в формате онлайн-питчей. Финальный отбор прошли 18 из них.

Программа рассчитана на девять недель. Наиболее перспективные стартапы смогут претендовать на доступ к крупным корпоративным клиентам на международном рынке с помощью экосистемы Microsoft, EY и Startupbootcamp, участие в программе Microsoft for Startups, программе совместных продаж Microsoft Co-Sell и др.