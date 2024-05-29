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SmartPlayer Смартплеер
Российский производитель программного обеспечения SmartPlayer основан в 2016 году, компания предлагает единую платформу для реализации мультимедийных проектов любой сложности и централизованного управления устройствами в различных местах.
СОБЫТИЯ
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SmartPlayer и организации, системы, технологии, персоны:
|Юрченко Константин 4 1
|Тетерюков Дмитрий 4 1
|Гусева Анастасия 1 1
|Герасимов Константин 3 1
|Французов Андрей 1 1
|Шапиро Яков 14 1
|Преображенский Владимир 7 1
|Негодяев Сергей 7 1
|Пушков Антон 5 1
|Лепехина Людмила 2 1
|Вотенева Карина 4 1
|Кузьмин Артем 2 1
|Шеенко Евгений 2 1
|Гольдт Илья 1 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Гарбук Сергей 18 1
|Паршин Константин 64 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Щеглов Андрей 4 1
|Минасян Вартан 15 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Каменева Жамиля 11 1
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