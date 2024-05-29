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SmartPlayer Смартплеер

SmartPlayer - Смартплеер

Российский производитель программного обеспечения SmartPlayer основан в 2016 году, компания предлагает единую платформу для реализации мультимедийных проектов любой сложности и централизованного управления устройствами в различных местах.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.05.2024 Treolan начинает реализацию ПО SmartPlayer 1
30.01.2024 Яков Шапиро, «Инфосистемы Джет»: Cейчас без Digital Signage бизнесу все сложнее завоевывать внимание аудитории 1
18.11.2021 Smartplayer увеличила объем объектного хранилища в облаке T1 Cloud 1
08.10.2021 «Белтел» создал мультимедийный комплекс для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» c использованием профессиональных панелей LG 1
20.10.2020 Microsoft, EY, Altergate и Startupbootcamp отобрали 18 стартапов для участия во втором потоке программы Global Pilots 1
17.06.2020 20 московских компаний запустят продажи за рубежом при поддержке МЭЦ и «Акселератора ФРИИ» 1
09.06.2020 В «Сколково» запущена новая программа развития технологических стартапов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

SmartPlayer и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Tech explorer 4 1
Cera Marketing - Цера Маркетинг 3 1
Т2 - Umnico - Юмнико 4 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
АВАТЕК Софт 1 1
PRO32 - ПРО32 58 1
Softline - Sl Soft - ApRbot - Апэрбот - DreamDocs 13 1
Omnic 4 1
НеоЛабс - NeoLabs 7 1
Центр открытых разработок - OpenYard 94 1
Dbrain - Дибрейн 30 1
SpinetiX 4 1
IEK Group - IEK Digital - Эмбиот - Ambiot 4 1
Срм Солюшнс 1 1
Uvatron - АВИ 8 1
getads - гетэдс - GetShopTV 6 1
Microsoft Corporation 25775 1
LG Electronics 3735 1
HP Inc. 5883 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Норси-Транс - НТ 146 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 66 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 228 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 104 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 72 1
Addreality - Эддреалити 47 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 11 1
AngelsDeck 15 1
РТсим - RTsim 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Газпром нефть 725 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
Волга-Днепр - авиакомпания 46 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Global Pilots 12 1
Ckassa - Цкасса.Ру 6 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 321 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 304 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 562 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
DeepTech - Глубинные технологии - решения и технологии с высокой степенью научной, инженерной инновации с использованием «сквозных технологий» 36 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
MarTech - Динамический контент - Dynamic content 15 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 614 1
Google Android 15244 2
Microsoft Windows 16882 2
Yoloco 4 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 1
AWG - SkillStaff 49 1
Срм Солюшнс - KonnektU 4 1
ФРИИ Акселератор GoGlobal 5 1
Hybrid Platform 19 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Linux OS 11533 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 224 1
Startupbootcamp 11 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
MONQ AIOps-платформа 27 1
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 47 1
Lex Borealis - Doczilla 19 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 5 1
Юрченко Константин 4 1
Тетерюков Дмитрий 4 1
Гусева Анастасия 1 1
Герасимов Константин 3 1
Французов Андрей 1 1
Шапиро Яков 14 1
Преображенский Владимир 7 1
Негодяев Сергей 7 1
Пушков Антон 5 1
Лепехина Людмила 2 1
Вотенева Карина 4 1
Кузьмин Артем 2 1
Шеенко Евгений 2 1
Гольдт Илья 1 1
Сергунина Наталья 375 1
Гарбук Сергей 18 1
Паршин Константин 64 1
Ходаков Сергей 42 1
Щеглов Андрей 4 1
Минасян Вартан 15 1
Фурсин Алексей 158 1
Каменева Жамиля 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 2
Образование в России 2893 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Металлоконструкции - Металлические конструкции 42 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 1
Technavio 29 1
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
Web Summit 13 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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