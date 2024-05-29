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Treolan начинает реализацию ПО SmartPlayer

Компания Treolan заключила дистрибьюторское соглашение с российским производителем программного обеспечения SmartPlayer. Основанная в 2016 г., компания предлагает единую платформу для реализации мультимедийных проектов любой сложности и централизованного управления устройствами в различных местах.

Treolan продолжает активно развивать proAV-направление и предлагать рынку новые решения. Наличие в портфеле отечественного производителя программного обеспечения для Digital Signage позволит расширить количество охватываемых проектов.

SmartPlayer позволяет устанавливать ПО на платформы многих производителей дисплеев. Работа платформы стабильна на мини-ПК и приставках под управлением Android, Windows, Astra Linux, Raspberry. Синхронное воспроизведение контента на нескольких устройствах, IPTV, реализация сценариев для сенсорных устройств – основные направления использования платформы. Продукт компании SmartPlayer включен в реестр российского ПО Минцифры.

Карина Вотенева, руководитель proAV-направления Treolan, сказала: «В рамках нашего портфеля решений мы в первую очередь думаем о том, какие задачи поможем закрыть нашим партнерам, а при выборе поставщика мы руководствуемся качеством продукта и репутацией бренда. Российское решение SmartPlayer удовлетворяет всем высоким требованиям и отлично укомплектовывает вендор-лист Treolan для реализации мультимедийных проектов любой сложности и централизованного управления устройствами в местах продаж».

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Артем Кузьмин, руководитель направления развития бизнеса SmartPlayer, отметил: «Компания SmartPlayer активно развивается на российском рынке. Мы предлагаем качественную систему сегмента Digital Signage. Нашей отличительной особенностью является большое количество доработок под клиента, опциональная интеграция с различными системами заказчика и реализация специфических сценариев для воспроизведения контента».

Treolan оказывает партнерам помощь в подборе решения и регистрации проекта у вендора. В организованном деморуме дистрибьютора можно ознакомиться с функционалом и настройками, предлагаемыми в решениях SmartPlayer.

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