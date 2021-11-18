Smartplayer увеличила объем объектного хранилища в облаке T1 Cloud

Smartplayer, разработчик системы для централизованного управления мультимедийными устройствами в торговых точках, офисах и аэропортах, увеличила в 2,5 раза объем используемого объектного хранилища на платформе облачного провайдера T1 Cloud. Услуга «Объектное S3 хранилище» интересна компании возможностью гибко изменять масштабы пространства для размещаемого контента высоконагруженной платформы.

Увеличение используемого объема объектного хранилища заняло несколько минут и было выполнено в пару кликов, дополнительного документального оформления для изменений условий обслуживания не потребовалось. Гибкость сервиса «Объектное S3 хранилище» обеспечивает Smartplayer возможность увеличивать пространство хранения до неограниченного количества петабайт в любой момент по мере необходимости.

Smartplayer – это единая платформа для реализации мультимедийных проектов любой сложности и централизованного управления цифровыми устройствами отображения в местах продаж: экраны, менюборды, светодиодные LED-экраны, интерактивные киоски, видеостены, планшеты, аудио оборудование и т.д.

Услуга T1 Cloud обеспечивает компании удобство работы с большими объемами данных, бесперебойность их загрузки и раздачи из любой точки сети и когда угодно, высокий уровень надежности хранения любого количества объектов по мере роста бизнеса, максимальную совместимость с приложениями, а также упрощает бизнес-процессы. Облачное хранилище T1 Cloud поддерживает протокол S3 API и благодаря этому бесшовно работает с другими приложениями, поэтому оно обеспечило компании быстрое подключение к экономичному и безопасному размещению данных.

«Успешную работу мультимедийных платформ сложно представить без объемных СХД с бесперебойным доступом к контенту. Такие сервисы нуждаются в большом пространстве для хранения данных, и необходимость в росте его объемов сложно спрогнозировать с высокой точностью. Поэтому все чаще они выбирают облачные сервисы — альтернативу собственной ИТ-инфраструктуре и издержкам на ее обслуживание. Облачное хранилище выводит управление цифровыми сервисами и бизнес-процессы компаний на новый уровень, способствуя повышению гибкости сервисов, их качества и доступности», — сказала Людмила Лепехина, менеджер продуктового направления «Объектное S3 хранилище» T1 Cloud.