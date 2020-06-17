20 московских компаний запустят продажи за рубежом при поддержке МЭЦ и «Акселератора ФРИИ»

Программа экспортной акселерации GoGlobal, предназначенная для ИТ-компаний, откроется в столице 18 июня. Ее подготовили Московский экспортный центр (МЭЦ) совместно с «Акселератором ФРИИ» Фонда развития интернет-инициатив. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, обучение продлится три месяца. Эксперты и менторы помогут участникам выйти на международные рынки и добиться первых продаж.

Наталья Сергунина отметила: «ИТ-направление имеет принципиальное значение для любого современного мегаполиса, и мы стараемся создать все условия, чтобы оно продолжало динамично развиваться в Москве. Изначально планировалось, что подготовку в акселераторе пройдут 10 компаний, но уровень претендентов и конкуренция между ними оказались очень высокими. В итоге конкурсная комиссия путем голосования выбрала 20 проектов из 120 потенциальных участников».

Программа включает 12 еженедельных групповых встреч (трекшн-митингов»), где происходит планирование задач на неделю вместе с трекером и обсуждение результатов прошлой недели. Для каждой компании-участника в программе предусмотрены 24 индивидуальные встречи с трекерами, более 20 часов воркшопов и мастер-классов от опытных предпринимателей, методологов и узких специалистов по маркетингу, продажам, бизнес-процессам и другим направлениям, а также 16 часов консультаций с экспертами, на которых команда может получить рекомендации по решению задач разного профиля, закрыть недостающие компетенции, получить узкоспециализированную информацию по своему продукту, рынку.

«Наставники помогут предпринимателям найти целевую аудиторию за рубежом, проанализировать потребности клиентов, адаптировать под них продукт, совершить первые продажи и сформировать план достижения устойчивой выручки», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В 2020 году предусмотрены дополнительные потоки акселератора. Всего в течение года участниками совместной программы МЭЦ и акселератора Фонда развития интернет-инициатив смогут стать 30 столичных IT-предприятий.

20 компаний Акселератора МЭЦ и ФРИИ

3iTech — решения для обработки речи и понимания естественного языка: от глобального информационного мониторинга до систем речевой аналитики (компания DSS Lab). Arena park manager system — b2b платформа для дистрибуции, паблишинга и управления контентом для операторов VR парков и в целом парков развлечений (группа компаний Arena). BYYD — мобильная рекламная платформа для закупки мобильного рекламного трафика в режиме реального времени. Innerica — программное обеспечение для бурения. InSales — платформа для создания интернет-магазина и ведения продаж через соцсети и маркетплейсы. Inspector Cloud — система распознавания товаров на полке для автоматизации работы мерчендайзеров и торговых представителей. Jalinga — видеостудии для съемки интерактивных курсов дистанционного образования, проведения вебинаров и трансляций. MONQ — AI-платформа для сбора и анализа данных о работе IT-инфраструктуры в крупных компаниях (банки, телеком, госорганизации, и др.). OmniHUB — многофункциональный пункт самообслуживания по доставке еды, почтовых услуг, электронной коммерции, доставке химчистки, розничной торговле и другим сервисам самообслуживания в разных локациях (компания Omnic). Optimum SmartLook — система для распознавания и анализа объектов по фотографиям в режиме офлайн. (компания СиДиСи).

Russia.Study — мультиязычная цифровая платформа для иностранных абитуриентов, поступающих в Россию (компания «Агентство по сотрудничеству в образовании»). Seeneco — онлайн-сервисы для планирования, учета и анализа финансов, а также мгновенных B2B-расчетов. Sitt me — приложение для поиска няни и контроля ее работы. Skillstaff — платформа для подбора и найма IT-специалистов (компания AWG). SmartPlayer — платформа для реализации мультимедийных проектов и централизованного управления устройствами в местах продаж. Umnico — агрегатор мессенджеров и соцсетей для эффективных коммуникаций с клиентами. «Домопульт» – платформа для автоматизации работы управляющих организаций жилой, коммерческой и загородной недвижимости. «Международный Генеалогический Центр» — IT-сервис для изучения истории семьи через обращения в архивы онлайн. «Служба добрых дел» — сервис, который обучает работе с гаджетами и помогает решить любые проблемы, связанные с ними. «Спутник» — умный домофон с функцией видеонаблюдения, распознавания лиц и широкими возможностями для управления и интеграции.