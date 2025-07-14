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Тетерюков Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 В России создана ОС для роботов, позволяющая им общаться на человеческом языке 1
11.01.2023 VR-тренажер вернет контроль над обездвиженными инсультом ногами 1
09.04.2021 «Магнит» начал тестировать робота-дезинфектора 1
09.06.2020 В «Сколково» запущена новая программа развития технологических стартапов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Тетерюков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 26 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Милдсофт 2 1
SmartPlayer - Смартплеер 7 1
Tech explorer 4 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1378 1
НеоЛабс - NeoLabs 7 1
IEK Group - IEK Digital - Эмбиот - Ambiot 4 1
Срм Солюшнс 1 1
АВАТЕК Софт 1 1
KUKA Robotics 34 1
ESG - Enterprise Strategy Group 246 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2559 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 906 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 80 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1487 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 10 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2617 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15641 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5636 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8998 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16400 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7003 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2299 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12495 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29620 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7662 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14024 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11867 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13145 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3032 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25129 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5867 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5722 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 255 1
Манипулятор - Manipulator 348 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 473 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9909 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 280 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2275 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 84 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 503 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1488 1
DeepTech - Глубинные технологии - решения и технологии с высокой степенью научной, инженерной инновации с использованием «сквозных технологий» 29 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 530 1
Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 5 1
Apple iPhone 6 4863 1
Срм Солюшнс - KonnektU 4 1
Джамалов Евгений 17 1
Гарбук Сергей 18 1
Паршин Константин 63 1
Ходаков Сергей 42 1
Щеглов Андрей 4 1
Минасян Вартан 15 1
Каменева Жамиля 11 1
Преображенский Владимир 7 1
Негодяев Сергей 7 1
Пушков Антон 5 1
Шеенко Евгений 2 1
Перминов Степан 1 1
Ниненко Иван 1 1
Гольдт Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 3
Япония 13396 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25043 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9211 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11370 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 207 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5304 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30611 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1408 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1411 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16872 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6668 1
Здравоохранение - Реабилитация 396 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10296 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 310 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1268 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 49 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 554 1
Здравоохранение - Малярия - группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles («малярийных комаров») 26 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 308 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 375 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1178 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 66 1
Web Summit 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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