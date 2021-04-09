«Магнит» начал тестировать робота-дезинфектора

Розничная сеть «Магнит» начала тестировать робота UltraBot для интеллектуальной дезинфекции помещений ультрафиолетовым излучением. Как показали тестовые испытания, робот способен провести обработку одного супермаркета за 30-40 минут с долей уничтожения до 99,9% основных вирусов и бактерий, в том числе коронавируса SARS-CoV-2.

Прототип для тестирования с учетом потребностей «Магнита» был разработан специалистами лаборатории робототехники «Сколтеха» и группы компаний InEnergy. За счет встроенных 3D-камер робот определяет наиболее посещаемые и как следствие самые загрязненные зоны, составляет карту помещения и подбирает программу очистки с использованием ультрафиолетового излучения. Все это робот решает самостоятельно за счет системы анализа и распознавания изображений, а искусственный интеллект позволяет определить мощность, концентрацию излучения и продолжительность дезинфекции. Робот также самостоятельно принимает решение о необходимости дополнительной уборки и делает повторное прохождение маршрута. Продвинутые алгоритмы динамической навигации и картографии позволяют ему двигаться автономном режиме, объезжая препятствия и не создавая неудобств при его использовании.

UltraBot способен работать без подзарядки до четырех часов. Так как при дезинфекции ультрафиолетовым излучением в помещении не должны находиться люди, робот в случае обнаружения человека в радиусе 10 метров отключает UV-C-лампы.

По итогам тестовых испытаний в одном из магазинов сети «Магнит» робот показал высокую эффективность и удаление с долей до 99,9% микроорганизмов 3-4 патогенной группы (в перечень которых входят коклюш, столбняк, туберкулез, малярия, стафилококк и пр.). Робот за несколько минут обработал ультрафиолетовым излучением более 30 стеллажей, а также ручки продуктовых тележек. При этом UltraBot двигался со скоростью 1 км час, держась на расстоянии 60 и 90 см до стеллажей. Во время тестирования, которое проводилось в нерабочее время, были взяты пробы до и после дезинфекции и отправлены в лабораторию. Специалисты подтвердили отсутствие каких-либо бактерий и вирусов, а также то, что общее число микробов после обработки стремится к нулю.

Компания тщательно проанализировала результаты тестирования, сформулировав дополнительные требования разработчикам. Одно из ключевых – возможность уничтожения вирусов и бактерий, вызывающих порчу пищевых продуктов.

«В условиях пандемии и ограничительных мероприятий в связи с ковидом робот-дезинфектор представляет собой эффективную альтернативу классической дезинфекции помещений. Он позволяет делать эту работу автономно и безопасно для жизни и здоровья покупателей и сотрудников. При этом значительно упрощается процесс обработки, сокращаются трудовые затраты, повышается качество дезинфекции и сокращаются операционные затраты. Протестированный нами прототип способен обрабатывать не только магазины, но и более масштабные помещения, в частности распределительные центры. После доработки мы планируем провести еще несколько тестов и примем решение о масштабировании проекта», – сказал директор по инновациям сети «Магнит» Евгений Джамалов.

«Ключевой акцент при разработке робота мы сделали на безопасность для человека. Поскольку дальний ультрафиолет опасен для роговицы глаз и может вызывать раздражение кожи при непродолжительном облучении, мы сделали UltraBot максимально безопасным. Для этого мы применили двухсекционное расположение ламп так, чтобы UltraBot мог независимо отключать ту секцию, которая представляет опасность, при этом вторая секция продолжала бы работу по дезинфекции. Также мы разработали алгоритм для распознавания человека по данным с ЛИДАРа и камер, расположенных по контуру робота», – сказал магистрант «Сколтеха» Степан Перминов.

«Робот UltraBot благодаря применению технологий искусственного интеллекта и дальнего ультрафиолетового света способен проводить качественную автономную дезинфекцию, что значительно увеличит безопасность посещения магазинов, супермаркетов и торговых центров как в условиях пандемии COVID, так и при распространении сезонных вирусных инфекций (ОРВИ, грипп). Очень важно, что после дезинфекции не требуется продолжительное проветривание помещений, и не возникает коррозия материалов, как в случае традиционной аэрозольной дезинфекции. Сейчас команда «Сколтеха» работает над усовершенствованным прототипом робота на основе предложений, полученных в ходе полевых испытаний в магазине «Магнит». Мы очень приветствуем те важные шаги, которые сеть магазинов «Магнит» предпринимает для защиты клиентов от опасности заражения COVID и будем рады продолжению нашего сотрудничества», – сказал Дмитрий Тетерюков, профессор, руководитель лаборатории интеллектуальной робототехники, «Сколтех».