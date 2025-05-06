Получите все материалы CNews по ключевому слову
Срм Солюшнс KonnektU
Срм Солюшнс и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3105 1
|ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 348 1
|Яндекс.Директ - Yandex Direct 295 1
|МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 78 1
|Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 4 1
|Мидов Ислам 6 1
|Рагозин Александр 3 1
|Шеенко Евгений 2 1
|Гольдт Илья 1 1
|Евтушенков Феликс 28 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Паршин Константин 63 1
|Гарбук Сергей 18 1
|Пушков Антон 5 1
|Негодяев Сергей 7 1
|Преображенский Владимир 7 1
|Тетерюков Дмитрий 3 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Минасян Вартан 14 1
|Щеглов Андрей 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148100 3
|Китай - Тайвань 4034 1
|Академия перемен 6 1
|Сколково - МШУ - Московская школа управления 66 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 358 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1134 1
|Web Summit 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357567, в очереди разбора - 757981.
Создано именных указателей - 174067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.