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Срм Солюшнс KonnektU



06.05.2025 МТС AdTech и KonnektU запустили таргетинг в Telegram Ads на данных КХЛ 1
16.12.2021 Феликс Евтушенков увеличивает инвестиции в стартапы 1
30.08.2021 Венчурный фонд МТС инвестирует 120 миллионов рублей в платформу клиентских данных KonnektU 1
09.06.2020 В «Сколково» запущена новая программа развития технологических стартапов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Срм Солюшнс и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 1
Срм Солюшнс 1 1
Эмбиот - Ambiot 2 1
НеоЛабс - NeoLabs 7 1
АВАТЕК Софт 1 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13116 1
Kneron 3 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13646 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5700 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 295 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 78 1
Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 4 1
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Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1087 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29939 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6487 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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