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Индексная книга (каталог) CNews*
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Евтушенков Феликс

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора 2
23.06.2025 CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных интернет-компаний в России 2
09.02.2024 Феликс Евтушенков — о должностях, вложениях и благотворительной активности предпринимателя 10
18.05.2023 Владелец МТС попрощался с Лондонской биржей 1
17.04.2023 Власти собрались штрафовать до 700 тыс. руб. за отсутствие маркировки рекламы в интернете 1
13.04.2023 «Мегафон» оспорит санкции со стороны США 2
23.12.2022 Магнаты под санкциями: рейтинг самых богатых связистов России 3
27.06.2022 МТС объявляет решения совета директоров 1
23.06.2022 МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров 1
18.05.2022 МТС объявила рекомендации cовета директоров по размеру дивидендов за 2021 год 1
14.04.2022 Главный хозяин МТС, попав под санкции, тут же поделился акциями с сыном 1
14.04.2022 Председатель совета директоров МТС увеличил долю владения в АФК «Система» 1
18.03.2022 Гендиректор «Первого канала» попал под санкции и ушел из совета директоров МТС 1
16.12.2021 Феликс Евтушенков увеличивает инвестиции в стартапы 4
29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 1
25.06.2021 МТC объявляет решения Совета директоров 1
23.06.2021 МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров 1
22.05.2020 Глава «Первого канала» и знаменитый инвестор будут приглядывать за МТС 1
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 1
20.04.2020 Президентом владельца МТС стал экс-глава «Детского мира» 1
28.05.2019 Советник Ельцина и Путина претендует на место в совете директоров МТС 1
28.05.2019 МТС определила список кандидатов в совет директоров 2
30.11.2018 Владелец МТС озолотил своего сына 1
26.09.2012 Совет директоров АФК «Система» утвердил новый состав правления корпорации 1
28.04.2011 Совет директоров МТС рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2010 г. 30,05 млрд руб. 1
29.07.2008 Евтушенков готовит себе преемника 1
28.07.2008 АФК «Система» проводит реорганизацию структуры управления 1
02.07.2008 Избран новый состав правления АФК «Система» 1

Публикаций - 30, упоминаний - 49

Евтушенков Феликс и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15690 24
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1912 24
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1459 6
Yandex - Яндекс 9175 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4938 4
РТИ 155 4
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 3
Coriant 18 3
МТС - Система Телеком 239 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
HPE - Juniper Networks 460 2
МегаФон 10697 2
Amazon Inc - Amazon.com 3267 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3449 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1679 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 307 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
VK - Mail.ru Group 3599 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 180 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 630 1
ЭЛАС НПО 17 1
МегаФон - Nexign - Шторм Технологии 10 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 1
Альфа-Групп - Русские технологии 1 1
NavMaps 1 1
EzWIM 4 1
Magnifire 1 1
Acumatica - Акуматика 23 1
Trustworks Global 12 1
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 1
Alawar - Алавар 63 1
НТК - Национальные телекоммуникации 67 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
МТС - МТТ Старт Телеком 83 1
Ситроникс Нано - Ситроникс Нанотехнологии 15 1
Элвис-Телеком 38 1
Siemens AG - Siemens Group 2671 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1892 8
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 7
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 6
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1892 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 595 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 3
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 3
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 13 3
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп - Binnopharm Group 13 3
Thomas Cook - MyTravel Group - Airtours Group 13 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3139 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Альфа-Групп 745 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 2
Кинополис - Объединенные русские киностудии 8 2
Redline Capital 2 2
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 2
РЖД - Российские железные дороги 2094 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8810 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1234 2
Газпром ПАО 1490 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 195 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1202 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
ЦИАН - CIAN 190 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 130 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Верный - торговая сеть 325 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3678 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4942 3
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6528 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 2
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