Индексная книга (каталог) CNews*
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Евтушенков Феликс
СОБЫТИЯ
Публикаций - 30, упоминаний - 49
Евтушенков Феликс и организации, системы, технологии, персоны:
|Евтушенков Владимир 217 15
|Юмашев Валентин 10 10
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 10
|Николаев Вячеслав 104 9
|von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 9
|Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 8
|Засурский Артём 10 8
|Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 7 7
|Шамолин Михаил 124 5
|Эрнст Константин 17 5
|Боев Сергей 25 5
|Ельцин Борис. 99 5
|Корня Алексей 80 5
|Меламед Леонид 150 5
|Буянов Алексей 28 4
|Абугов Антон 37 4
|Дубовсков Андрей 89 4
|Савельев Виталий 55 3
|Катков Алексей 43 3
|Чирахов Владимир 9 3
|Теодос Антонио Антониос 3 3
|Мишин Игорь 9 3
|Розанов Всеволод 47 3
|Дроздов Сергей 35 3
|Голдин Анна 8 3
|Summer Ron - Зоммер Рон 41 3
|Путин Владимир 3451 3
|Меламед Александр 95 3
|Горбунов Александр 55 2
|Каменский Андрей 10 2
|Якобашвили Давид 19 2
|Скоч Андрей 11 2
|Барсегян Алексей 6 2
|Зиборова Ольга 18 2
|Воронин Павел 196 2
|Кочарян Роберт 12 2
|Евтушенкова Татьяна 11 2
|Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 2
|Белова Анна 7 2
|Филатов Илья 12 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8601 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.