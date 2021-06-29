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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шамолин Михаил
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 102, упоминаний - 129
Шамолин Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|Демократический выбор России - политическая партия 2 1
|Приданцев Сергей 82 5
|Евтушенков Владимир 130 3
|Меламед Леонид 61 3
|Дубовсков Андрей 82 3
|Евтушенков Феликс 15 3
|Гончарук Александр 26 2
|Морошкин Александр 106 2
|Корня Алексей 73 2
|Меламед Александр 38 2
|Чирахов Владимир 8 2
|Боев Сергей 23 2
|Путин Владимир 1826 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Белова Анна 3 1
|Миллер Алексей 13 1
|Кочарян Роберт 8 1
|Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 1 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Нехаев Алексей 2 1
|Кореш Виктор 71 1
|Якобашвили Давид 14 1
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Ханин Александр 42 1
|Таврин Иван 83 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Парменова Наталия 62 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Чубайс Анатолий 106 1
|Носков Константин 201 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
|РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 242 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 80 4
|Ведомости 259 1
|23ABC News 55 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1990 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru