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Шамолин Михаил


29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 1
09.03.2021 Хозяева забрали у МТС президента 1
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 1
20.04.2020 Президентом владельца МТС стал экс-глава «Детского мира» 1
13.09.2019 «Микрон» списал расходы на УЭК — провалившийся электронный паспорт для россиян 1
25.05.2018 Segezha Group и SAP протестируют сценарии индустрии 4.0 2
01.03.2018 Главу МТС повысят в президенты АФК «Система» 4
29.06.2017 Совет директоров МТС покинул президент АФК «Система». Версия причин 1
19.06.2017 «Система» и «Росэлектроника» создадут объединенную компанию в области микроэлектроники 1
19.06.2017 АФК «Система» отдаст свои микроэлектронные активы совместной с «Ростехом» компании 1
24.11.2016 Глава Vimpelcom заменил гендиректора «Мегафона» в списке самых дорогих топ-менеджров России 2
07.07.2016 Владельцы МТС вложили треть миллиарда в партнера Facebook и Google 1
24.06.2016 Хозяева МТС избавились от акций на $120 млн 1
02.10.2015 АФК «Система» приобрела высокотехнологического оборонного производителя 1
26.06.2015 МТС подвела итоги годового общего собрания акционеров 1
15.04.2015 МТС объявила рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 2014 г. 1
21.06.2013 Консолидированная выручка АФК «Система» в первом квартале 2013 г. выросла на 5,5% 1
30.05.2013 Совет директоров АФК «Система» утвердил назначения новых членов правления корпорации 1
11.03.2013 SSTL выиграла лицензии на предоставление услуг в 8 округах Индии 1
26.09.2012 Совет директоров АФК «Система» утвердил новый состав правления корпорации 1
24.09.2012 Назначен новый гендиректор «Навигационно-информационных систем» 1
03.07.2012 АФК «Система» направит на выплату дивидендов 2,702 млрд руб. 1
27.06.2012 МТС по итогам 2011 финансового года выплатит дивиденды на общую сумму 30,4 млрд руб. 1
04.06.2012 АФК «Система» инвестирует в развитие мультимедийного контентного портала Stream.ru 1
31.05.2012 Выручка АФК «Система» за первый квартал 2012 г. составила $7,9 млрд 1
27.04.2012 Хозяева МТС просят индусов о пощаде 1
13.03.2012 АФК «Система» уводит «Ситроникс» с биржи 1
13.03.2012 РТИ намерена выкупить у миноритарных акционеров «Ситроникса» до 36,926% акций 1
14.02.2012 АФК «Система» увеличила свою долю в НИС ГЛОНАСС 1
24.01.2012 РТИ и «Энвижн Груп» интегрируют активы 1
24.01.2012 АФК "Система" договорилась об интеграции "Энвижн" с "РТИ" 1
02.01.2012 Индусы обделили МТС 1
28.12.2011 «Роснано» и «Росатом» приобрели по 25% акций технопарка «Саров» 1
20.12.2011 Запущена первая в России LTE-сеть 1
12.10.2011 Владельцы МТС готовы поменять его на долю в иностранном операторе 1
10.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
19.09.2011 «Ростелеком» окончательно передумал покупать «Энвижн» 1
15.09.2011 МТС требует компенсацию за потерю WiMAX-сети 1
27.06.2011 АФК «Система» провела годовое общее собрание акционеров 1
03.05.2011 Владелец МТС подпустил «Билайн» и «Мегафон» к ГЛОНАСС 1

Публикаций - 102, упоминаний - 129

Шамолин Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 74
АФК Система ПАО 995 15
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 7
РТИ 122 3
Ростелеком Связьинвест 697 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 3
М2М телематика 165 2
Микрон - Micron 365 2
Microsoft Corporation 11095 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Синтерра - Synterra 565 2
Комстар Регионы 89 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии 9 1
Питерская группа связистов 114 1
Nortel Networks 222 1
E-Ten Information Systems 71 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 311 1
ВолгаТелеком 218 1
Google LLC 7154 1
Transas - Транзас ГК 57 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Ситроникс - Sitronics 561 1
Рустелеком ТК 197 1
KPMG - КПМГ 131 1
SAP CIS - САП СНГ 754 1
SAP SE 3215 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 7
Башнефть ПАО АНК 90 5
Segezha Group - Сегежа Групп 85 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 3
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 3
Alium - Алиум 2 2
Concept Group 7 2
Cosmos Hotel Group 10 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 2 1
Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 9 1
РоснаноМедИнвест - RusnanoMedInvest 2 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Новамедика 4 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Почта Банк 289 1
Кораблик 33 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 12 1
Интер РАО ПАО 158 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Ак Барс Банк 173 1
Роснефть НК 367 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Уралсиб Банк 389 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Роснано 456 1
Администрация Президента РФ 268 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
ФМС РФ - Крымском управление федеральной миграционной службы 4 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
Nokia N - серия 243 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Приданцев Сергей 82 5
Евтушенков Владимир 130 3
Меламед Леонид 61 3
Дубовсков Андрей 82 3
Евтушенков Феликс 15 3
Гончарук Александр 26 2
Морошкин Александр 106 2
Корня Алексей 73 2
Меламед Александр 38 2
Чирахов Владимир 8 2
Боев Сергей 23 2
Путин Владимир 1826 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Белова Анна 3 1
Миллер Алексей 13 1
Кочарян Роберт 8 1
Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 1 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Нехаев Алексей 2 1
Кореш Виктор 71 1
Якобашвили Давид 14 1
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 1
Николаев Вячеслав 56 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Ханин Александр 42 1
Таврин Иван 83 1
Брюквин Юрий 196 1
Парменова Наталия 62 1
Никифоров Николай 1126 1
Чубайс Анатолий 106 1
Носков Константин 201 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
Украина 3372 7
Индия - Республика 2173 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
Беларусь - Белоруссия 2090 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 4
Россия - ПФО - Казань 1518 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Казахстан - Республика 2632 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 2
Европа 3759 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Восточная Европа 1679 1
Япония 2788 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Россия - Республика Карелия 301 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Израиль 721 1
Армения - Республика 688 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 242 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 4
Ведомости 259 1
23ABC News 55 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1990 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
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