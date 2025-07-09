Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178304
ИКТ 13877
Организации 10785
Ведомства 1470
Ассоциации 1007
Технологии 3478
Системы 25863
Персоны 76560
География 2888
Статьи 1535
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2661
Мероприятия 858

SBI Bank Свой круг


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 CNews подготовил инфографику по одной из крупнейших информационных систем России 1
04.07.2024 Что должна включать в себя дорожная карта защиты ИТ-инфраструктуры? 1
09.02.2022 «Крок» интегрировала Microsoft Teams в работу SBI Банка 1
15.10.2020 «SBI банк» подключился к СБП 1
25.12.2019 Как зарубежные банки конкурируют с отечественными внутри России 1
15.12.2015 МТС вернет до 15 тыс. руб. на мобильный счет при покупке смартфона Samsung 1
30.04.2015 МТС обеспечила бесплатную связь работникам детских садов Анжеро-Судженска 1
10.06.2014 МТС обеспечила бесплатную связь работникам сферы образования Кузбасса 1
04.04.2013 Современные медиа разрушают общность людей 1
20.07.2012 Почтовые отделения Псковской области переходят на мобильную связь МТС 1
22.03.2012 МТС предоставит услуги связи Мурманской областной думе 1
14.03.2012 МТС обеспечит услугами связи Управление МВД РФ по республике Марий Эл 1
04.10.2011 РАМЭК: Госсектору нужен не бренд, а опыт и четкое выполнение обязательств 1
29.06.2011 МТС стал единым оператором мобильной связи для подразделений «Сбербанка России» 1
22.02.2011 МТС расширяет партнерство с дочерними компаниями «Газпрома» 1
09.12.2010 Качество Open Source: как распутать клубок проблем? 1
09.12.2010 Группа ГАЗ становится корпоративным клиентом МТС 1
17.11.2010 «Комстар» запустил в регионах акцию «Интернет за 1 рубль» 1
16.11.2010 Nival Network представила онлайн-стратегию с социальными элементами Prime World 1
28.09.2010 «В Контакте» запустила виджет опросов для сторонних сайтов 1
14.04.2010 МТС обеспечит услугами мобильной связи филиалы «ЭР-Телекома» в 19 регионах России 1
12.11.2009 МТС обеспечит связью «Магнитогорский металлургический комбинат» 1
08.09.2009 Subscribe.ru запустил новые функции 1
06.03.2009 МТС обеспечит связью Управление Роспотребнадзора по Якутии 1
11.11.2008 Фишап: новое слово в споре о лучшем фотохостинге 1
09.04.2008 Филиалы «Сибирского берега» воспользуются услугами МТС 1
13.09.2007 "Инфосьют": как выжить холдингу в период становления? 1
11.04.2007 Yahoo China: новые веб-сервисы для Yahoo Space 1
26.06.2006 Windows разбавят "свободным кодом" 1
02.08.2004 Mail.ru усовершенствовал собственный интернет-пейджер 1
23.05.2002 HBS выпускает русскую версию системы управления документами DOCSFusion 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

SBI Bank Свой круг и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13413 14
Microsoft Corporation 24932 5
Крок - Croc 1787 2
IBM - International Business Machines Corp 9485 2
SAP SE 5352 2
Oracle Corporation 6773 2
Fortinet 395 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 168 1
Samsung Electronics 10405 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 852 1
Webmoney - Вебмани.Ру 544 1
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Accenture plc 687 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4235 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
VK - Mail.ru Group 3493 1
Red Hat 1327 1
Nvidia Corp 3596 1
8558 1
Alibaba Group 439 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 94 1
Yahoo! China 5 1
Yahoo! 3699 1
Сервис Плюс Софт 8 1
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 28 1
OpenText - Hummingbird 50 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
Сервис Плюс 184 1
Инталев - Intalev 274 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
AMD Graphics Product Group - ATI 957 1
Black Duck Software 17 1
InfoSuite - Инфосьют 6 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1333 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 3
SBI Holdings - SBI Group 25 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1485 2
НСПК - Национальная система платежных карт 864 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7756 1
Почта России ПАО 2182 1
Газпром ПАО 1377 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 257 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 66 1
Сибирский берег НПП 5 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2554 1
Газпром бурение 32 1
Северсталь ПАО - Severstal 512 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 305 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 89 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 113 1
Северсталь Ресурс 18 1
Газпром добыча Ноябрьск - Ноябрьскгаздобыча 7 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 279 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
Тульский хлебокомбинат - Тульский хлебобулочный комбинат 1 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 273 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1209 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5028 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3159 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3378 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 108 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5093 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3258 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 378 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5617 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 68 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1819 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28401 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69203 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21296 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25038 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11861 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10831 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10915 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7187 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6575 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7817 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53894 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5425 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13060 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10682 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 912 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1948 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24883 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4817 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3030 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5666 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4956 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6968 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15586 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25100 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26245 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12950 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5629 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13136 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9417 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2968 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17466 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3001 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7716 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8195 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16445 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32337 2
Web 2.0 - Веб 2.0 397 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21251 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1163 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 673 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 393 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 736 1
Terrasoft Creatio 97 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 34 1
Samsung Galaxy Note 696 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 856 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7193 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3005 1
Apple iPod Touch 746 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
МТС Бонус 17 1
Google Android 14364 1
VK - Mail.ru Agent 42 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Microsoft Teams - MS Teams 583 1
Linux OS 10341 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1000 1
Microsoft Windows 16006 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2347 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 288 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 589 1
HTC Droid Incredible - HTC Droid Eris 20 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1640 1
OpenText - Hummingbird EIP - Hummingbird Enterprise Information Portal 19 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 106 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 282 1
Black Duck Software - Koders 2 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 609 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4797 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1149 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1052 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 387 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 106 1
Карякин Андрей 9 1
Орловский Виктор 393 1
Ершов Андрей 50 1
Тен Станислав 14 1
Лабис Юрий 17 1
Шамолин Михаил 124 1
Чинкова Мария 28 1
Багдасарян Дмитрий 24 1
Гребнев Егор 41 1
Соловьев Александр 98 1
Маров Михаил 2 1
Матвеева Елена 1 1
Медокс Ярослав 35 1
Павлов Сергей 17 1
Макаров Станислав 117 1
Козлов Кирилл 6 1
Медников Сергей 1 1
Яковлева Елена 14 1
Филиппов Александр 15 1
Кудря Андрей 5 1
Егоренко Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150676 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52738 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44508 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2585 3
Япония 13395 2
Россия - УФО - Челябинская область 1312 2
Южная Корея - Республика 6752 1
Азия - Азиатский регион 5640 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3127 1
Россия - СФО - Новосибирск 4478 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3081 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2840 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3246 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1746 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 991 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1413 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1168 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1067 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 909 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1985 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1567 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1544 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1630 1
Россия - СФО - Кемеровская область 954 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 622 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 632 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 872 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 891 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 898 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 621 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 724 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 459 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 703 1
Россия - УФО - Курганская область 542 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 458 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 716 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 420 1
Россия - СЗФО - Псковская область 655 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 372 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 476 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6591 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11360 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53129 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25023 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49661 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30584 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1787 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2553 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7088 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6148 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8032 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14333 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19477 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5300 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6046 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6536 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5635 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6904 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 530 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3584 1
Английский язык 6778 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 96 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3262 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1682 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1406 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3029 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10287 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11199 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2416 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2294 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6421 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7663 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9198 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1784 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7497 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16853 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8031 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1054 1
Энергетика - Energy - Energetically 5300 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1989 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5964 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 1
Gartner - Гартнер 3577 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 737 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 623 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 22 1
Новокузнецкий техникум пищевой промышленности 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Docflow 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370909, в очереди разбора - 749221.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще