«Крок» интегрировала Microsoft Teams в работу SBI Банка

Специалисты ИТ-компании «Крок» внедрили Microsoft Teams в инфраструктуру SBI Банка. Решение позволило заменить сторонние сервисы, существенно упростило работу над повседневными задачами и сделало рабочее пространство более эргономичным. Взаимодействие экспертов «Крок» со службой безопасности Банка позволило учесть все ключевые моменты и подготовить не только удобное, но и максимально безопасное решение. Для быстрой адаптации сотрудников было также проведено обучение по работе с новой системой.

Ранее в SBI Банке отсутствовал единый корпоративный сервис для обмена сообщениями – сотрудники решали повседневные задачи в разрозненных каналах. Внедрение Microsoft Teams позволило команде отказаться от сторонних инструментов для передачи данных в пользу универсальной платформы. В числе дополнительных возможностей Microsoft Teams – встроенный магазин приложений, который позволяет установить новый как платный, так и бесплатный функционал.

«Сегодня цифровые технологии становятся основой решения текущих задач и достижения долгосрочных целей. Внедрение Microsoft Teams позволило SBI Банку быстро адаптироваться к меняющимся условиям и эффективно выстроить корпоративные процессы. Гибридный формат работы дает такие конкурентные преимущества, как гибкость и устойчивость к изменениям, а также открывает перед нами новые возможности для развития», – отметил Ярослав Медокс, директор по информационным технологиям SBI Банка.

С помощью Microsoft Teams специалисты могут отправлять мгновенные сообщения (как конкретному пользователю, так и в групповой чат), проводить звонки, а также планировать и назначать встречи с помощью календаря, интегрированного с почтовой службой. При этом доступ к системе сохраняется и вне офиса – не обязательно запоминать даты встреч и списки задач, ведь их можно посмотреть в любой момент из любой локации.

«Для финансово-кредитного учреждения принципиально важна конфиденциальность корпоративных переговоров и встреч, поэтому выбор Microsoft Teams вполне очевиден. Сегодня эта одна из самых безопасных и вместе с тем популярных платформ: число активных пользователей достигает 250 млн в месяц. «Крок», будучи сервисным партнером Microsoft, бесшовно перевел коммуникационные бизнес-процессы в цифровую среду и обеспечил безопасность единого информационного пространства SBI Банка», – сказала Елена Яковлева, руководитель направления Microsoft ИТ-компании «Крок».

Сервис также позволил упростить командную работу. Например, решить вопрос с редактированием документов разными сотрудниками и как следствие, с большим количеством версий одних и тех же файлов. Пользователи могут взаимодействовать с документами в режиме реального времени: видеть количество людей, просматривающих файл, отслеживать изменения, внесенные каждым пользователем, т. е. иметь доступ к разным версиям. Все обсуждения ведутся внутри системы по принципу ветки форума, что позволяет не теряться в сообщениях и разгружает почту. А это закономерно уменьшает время реакции.

Также специалисты «Крок» провели обучение, которое помогло сотрудникам освоить функционал новой корпоративной платформы, объединяющей в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения.

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«Для эффективной работы банкам важно иметь грамотно отлаженные, прозрачные внутренние процессы. В конечном счете, это влияет на производительность, качество и скорость работы. Как следствие – способствует повышению лояльности клиентов, их удержанию, а также привлечению новых», – отметил Александр Филиппов, директор по развитию бизнеса с коммерческими банками ИТ-компании «Крок».

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«Крок» предоставляет полный портфель ИТ-услуг в области системной интеграции, консалтинга, тиражируемых продуктов, управляемых B2B-сервисов, перспективных сквозных технологий — Big Data, блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, роботизация, машинное обучение.

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Эс-Би-Ай Банк ООО работает на российском рынке с 1994 г. В 2017 г. стал частью японского холдинга SBIHoldings, объединившего более 300 ведущих финтех-компаний и высокотехнологичных проектов в разных странах мира. Следуя стратегии SBIHoldings по цифровой трансформации финансовой отрасли, SBI Банк активно развивает бизнес-модель универсального онлайн банка и предлагает российским юридическим и физическим лицам продукты для малого и среднего бизнеса, включая электронные банковские гарантии, а также комплексное цифровое решение “Свой круг” для управления семейным бюджетом. В 2021 году в капитал Банка вошли новые участники: Российский фонд прямых и Российско-Японский инвестиционный фонд (создан РФПИ, Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners).