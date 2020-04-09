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Ершов Андрей


09.04.2020 ВТБ продает «Техносерв». В деле замешана таинственная компания 1
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1
15.10.2019 Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн» 5
15.10.2019 Экс-президент «Энвижн груп» стал генеральным директором «Техносерва» 6
05.06.2019 «Сибур» и Ericsson при поддержке «Энвижн груп» испытали корпоративную сеть Private LTE 1
26.02.2019 Партнером «Энвижн Груп» по внедрению корпоративных сетей LTE стала Ericsson 1
03.12.2018 Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС 3
22.06.2018 МГТС объявила о выплате дивидендов в размере 21,99 миллиардов 1
01.06.2018 Гендиректором МГТС стал экс-руководитель «Ситроникса» 1
01.06.2018 В МГТС назначен новый генеральный директор 1
25.12.2017 МГТС объявила о назначении нового директора по управлению персоналом 1
08.02.2017 МТС и МГТС готовятся к внедрению 5G 1
30.06.2016 МГТС выплатит более 21 млрд руб. дивидендов по итогам 2015 финансового года 1
22.03.2016 Число пользователей пакетов услуг МГТС на сети GPON за год выросло в 1,6 раза 1
01.12.2015 МГТС создала дирекцию по закупкам и административным вопросам 1
23.06.2015 Председателем совета директоров МГТС избран Андрей Дубовсков 2
13.05.2015 Совет директоров МГТС объявил рекомендации по размеру дивидендов за 2014 г. 1
05.02.2015 С московских таксофонов можно будет звонить по Skype 2
28.01.2015 МГТС планирует подключить к сети GPON 95% московских домохозяйств к середине 2015 г. 3
01.09.2014 В МГТС сменился ИТ-директор 1
01.09.2014 Евгений Канаев назначен директором по ИТ МГТС 1
01.07.2014 МТС передала МГТС фиксированные сети в Подмосковье 1
23.06.2014 Избран новый состав совета директоров МГТС 1
05.06.2014 МГТС обеспечит видеонаблюдение на выборах в Московскую городскую Думу 1
14.05.2014 Больше половины московских абонентов МГТС подключены к сети GPON 1
14.05.2014 Совет директоров МГТС рекомендовал выплатить дивиденды за 2013 г. в размере 2,43 млрд руб. 1
25.04.2014 В МГТС назначен новый финансовый директор 1
10.04.2014 МГТС запускает систему интеллектуального видеонаблюдения 1
27.01.2014 Полмиллиона москвичей подключились к сети GPON от МГТС в 2013 г. 1
13.01.2014 МГТС рассталась со зданиями АТС 1
18.12.2013 МГТС: Инвестиции в строительство сети GPON составят около $2 млрд 9
27.11.2013 МГТС вводит скоростные интернет-тарифы для бизнеса 1
11.09.2013 МГТС: пиковая скорость передачи видео в рамках проекта по наблюдению за выборами мэра Москвы составила 3,3 Гбит/с 1
23.08.2013 МГТС предоставит услуги связи для органов исполнительной власти Москвы 1
26.07.2013 В МГТС назначен новый технический директор 1
19.06.2013 МГТС обеспечила услугами по GPON 25 тыс. квартир в новостройках 1
06.03.2013 Количество интернет-пользователей МГТС в 2012 г. выросло на четверть 1
21.12.2012 Акционеры МГТС избрали новый состав совета директоров 1
02.11.2012 МГТС подключит всех абонентов к бесплатному пакету базовых интернет-услуг 1
26.10.2012 Сергей Кузьмин назначен директором «МТС Урал» 1

Публикаций - 45, упоминаний - 75

Ершов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 35
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 16
NVision Group - Энвижн Груп 546 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
АФК Система ПАО 998 3
Ситроникс - Sitronics 566 3
Интеллект Телеком 35 2
Deloitte - Делойт 187 2
Nokia Corporation 2453 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Ericsson 864 2
ТС-центр 6 1
Huawei 2733 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 1
Inventive Retail Group 63 1
AMT Group - АМТ-Груп 168 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 1
Рексофт - Reksoft 202 1
МТС Урал 15 1
NVision Czech Republic 6 1
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 5 1
ТС цифровые технологии 1 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Nokia Networks 54 1
РТИ 122 1
Luxoft - Люксофт 233 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Citrix Systems 571 1
Acronis - Акронис 365 1
КНС Групп - Yadro 124 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Oracle Corporation 3363 1
IBM 3557 1
Microsoft Corporation 11168 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Yandex - Яндекс 4103 1
SAP SE 3220 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Qiwi 783 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 188 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
ПромСвязьКапитал 61 1
ТС-инжиниринг 6 1
ESW Capital 5 1
Сибур СибурТюменьГаз - Южно-Балыкский ГПЗ 2 1
Marschall Capital Partners (MCP) 14 1
Сибур НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 8 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Безопасный город 347 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 13 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 1
Таксофон - телефон общего пользования 8 1
Java - Язык программирования 1180 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Skype 1477 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Хренков Владимир 18 4
Ушацкий Андрей 100 4
Дмитриев Кирилл 93 4
Дубовсков Андрей 82 3
Корня Алексей 73 3
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 2
Шоржин Валерий 32 2
Ананьев Алексей 88 2
Кузнецов Павел 13 2
Трошенков Дмитрий 5 2
Новикова Елена 50 1
Глотов Алексей 24 1
Бушуев Алексей 9 1
Трохин Александр 18 1
Медведев Владислав 10 1
Сушкевич Антон 56 1
Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 5 1
Шпак Василий 39 1
Каменский Андрей 8 1
Егоров Игорь 40 1
Тараба Дмитрий 23 1
Кузьмин Сергей 29 1
Хохлов Сергей 8 1
Плотников Сергей 7 1
Никитин Иван 2 1
Морозова Анастасия 27 1
Туча Игорь 2 1
Лобанов Денис 25 1
Татаринов Кирилл 31 1
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
Манкос Юлия 1 1
Юртаев Герман 16 1
Ким Борис 65 1
Соколов Алексей 121 1
Носков Константин 202 1
Солонин Сергей 82 1
Волож Аркадий 181 1
Кисляков Евгений 83 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Филатов Андрей 99 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 19
Россия - Российская федерация - РФ 57680 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Европа 3788 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 519 2
Россия - Пензенская область 349 2
Россия - Куйбышев 16 1
СССР - Ленинград 70 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Великобритания - Лондон 828 1
Россия - Мурманская область 297 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Томская область 424 1
Испания - Барселона 537 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
Ведомости 259 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
Future Workplace 4 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 33 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769370, в очереди разбора - 673054.
Создано именных указателей - 46354.
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