Ершов Андрей

ь генерального директора ООО «ТТК-связь» (дочернее предприятие АО «Компания Транстелеком») назначен Андрей Ершов . На новом посту он будет отвечать за общее управление развитием компании «ТТК-св

Андрей Ершов, «Техносерв» - Главными трендами на 2-3 года станут автоматизация производства и внедрение цифровых решений

CNews: Прошедший год был непростым для «Техносерва». Что происходит в компании? Андрей Ершов: Я присоединился к «Техносерву» в октябре 2019 года. В компании сохранились технические компетенции широкого профиля, которые позволяют ей реализовывать весь спектр цифровых проект