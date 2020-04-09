Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ершов Андрей
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Публикаций - 45, упоминаний - 75
Ершов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Java - Язык программирования 1180 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
|Microsoft Skype 1477 1
|ВТБ Мультикарта 147 1
|Хренков Владимир 18 4
|Ушацкий Андрей 100 4
|Дмитриев Кирилл 93 4
|Дубовсков Андрей 82 3
|Корня Алексей 73 3
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 2
|Шоржин Валерий 32 2
|Ананьев Алексей 88 2
|Кузнецов Павел 13 2
|Трошенков Дмитрий 5 2
|Новикова Елена 50 1
|Глотов Алексей 24 1
|Бушуев Алексей 9 1
|Трохин Александр 18 1
|Медведев Владислав 10 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 5 1
|Шпак Василий 39 1
|Каменский Андрей 8 1
|Егоров Игорь 40 1
|Тараба Дмитрий 23 1
|Кузьмин Сергей 29 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Плотников Сергей 7 1
|Никитин Иван 2 1
|Морозова Анастасия 27 1
|Туча Игорь 2 1
|Лобанов Денис 25 1
|Татаринов Кирилл 31 1
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
|Манкос Юлия 1 1
|Юртаев Герман 16 1
|Ким Борис 65 1
|Соколов Алексей 121 1
|Носков Константин 202 1
|Солонин Сергей 82 1
|Волож Аркадий 181 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Филатов Андрей 99 1
|СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 3
|МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 33 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769370, в очереди разбора - 673054.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769370, в очереди разбора - 673054.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru