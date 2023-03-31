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Ершов Андрей
СОБЫТИЯ
|31.03.2023
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Андрей Ершов возглавил дочернее предприятие компании «Транстелеком», занятое розничным бизнесом
ь генерального директора ООО «ТТК-связь» (дочернее предприятие АО «Компания Транстелеком») назначен Андрей Ершов. На новом посту он будет отвечать за общее управление развитием компании «ТТК-св
|27.01.2020
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Андрей Ершов, «Техносерв» -
Главными трендами на 2-3 года станут автоматизация производства и внедрение цифровых решений
CNews: Прошедший год был непростым для «Техносерва». Что происходит в компании? Андрей Ершов: Я присоединился к «Техносерву» в октябре 2019 года. В компании сохранились технические компетенции широкого профиля, которые позволяют ей реализовывать весь спектр цифровых проект
|15.10.2019
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Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн»
ий Трошенков продолжит карьеру в группе ВТБ». Задачи нового гендиректора В новой для себя должности Андрей Ершов должен будет завершить процесс трансформации «Техносерва» и реализовать стратеги
|15.10.2019
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Экс-президент «Энвижн груп» стал генеральным директором «Техносерва»
олнил поставленные перед ним акционером задачи по всестороннему финансовому аудиту группы компаний. Андрей Ершов ранее работал на посту президента «Энвижн групп» – поставщика информационно-комм
|05.10.2012
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Андрей Ершов вступил в полномочия гендиректора МГТС
«Московская городская телефонная сеть», входящая в Группу МТС, сообщила о том, что Андрей Ершов с 5 октября 2012 г. занял пост генерального директора МГТС. «Назначение Андрея Е
|21.09.2011
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Андрей Ершов назначен директором Екатеринбургского филиала «ВымпелКома»
Новым директором Екатеринбургского филиала «ВымпелКома» назначен Андрей Ершов, ранее занимавший должность директора Сыктывкарского филиала. Андрей Ершов работает в компании почти 5 лет, за это время под его руководством построена сеть 2G и 3G «Билайн»
Ершов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
|Шоржин Валерий 67 7
|Дубовсков Андрей 89 7
|Хренков Владимир 24 7
|Ушацкий Андрей 105 5
|Лацанич Василь 106 5
|Дмитриев Кирилл 120 5
|Смирнов Вячеслав 45 4
|Савченко Вадим 19 4
|Карева Ирина 4 4
|Корня Алексей 80 3
|Кузнецов Павел 42 2
|Кулаковский Дмитрий 67 2
|Трохин Александр 21 2
|Ананьев Алексей 110 2
|Трошенков Дмитрий 5 2
|Кузьмин Сергей 43 2
|Поповский Александр 93 2
|Кауров Алексей 11 2
|Белоусова Ольга 8 2
|Канаев Евгений 7 2
|Нефедов Юрий 18 2
|Блинов Артем 8 2
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 2
|Чибис Андрей 36 1
|Худавердян Тигран 94 1
|Делицын Леонид 137 1
|Парфенов Игорь 52 1
|Бадалов Андрей 66 1
|Махсон Михаил 14 1
|Hurd Mark - Херд Марк 97 1
|Буяджи Павел 21 1
|Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
|Егоров Игорь 45 1
|Кузнецов Александр 162 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Николаев Вячеслав 104 1
|Каменский Андрей 10 1
|Шпак Василий 279 1
|Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 10 1
|Новикова Елена 105 1
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