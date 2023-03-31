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Ершов Андрей

СОБЫТИЯ


31.03.2023 Андрей Ершов возглавил дочернее предприятие компании «Транстелеком», занятое розничным бизнесом

ь генерального директора ООО «ТТК-связь» (дочернее предприятие АО «Компания Транстелеком») назначен Андрей Ершов. На новом посту он будет отвечать за общее управление развитием компании «ТТК-св
27.01.2020 Андрей Ершов, «Техносерв» -

Главными трендами на 2-3 года станут автоматизация производства и внедрение цифровых решений

CNews: Прошедший год был непростым для «Техносерва». Что происходит в компании? Андрей Ершов: Я присоединился к «Техносерву» в октябре 2019 года. В компании сохранились технические компетенции широкого профиля, которые позволяют ей реализовывать весь спектр цифровых проект
15.10.2019 Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн»

ий Трошенков продолжит карьеру в группе ВТБ». Задачи нового гендиректора В новой для себя должности Андрей Ершов должен будет завершить процесс трансформации «Техносерва» и реализовать стратеги
15.10.2019 Экс-президент «Энвижн груп» стал генеральным директором «Техносерва»

олнил поставленные перед ним акционером задачи по всестороннему финансовому аудиту группы компаний. Андрей Ершов ранее работал на посту президента «Энвижн групп» – поставщика информационно-комм
05.10.2012 Андрей Ершов вступил в полномочия гендиректора МГТС

«Московская городская телефонная сеть», входящая в Группу МТС, сообщила о том, что Андрей Ершов с 5 октября 2012 г. занял пост генерального директора МГТС. «Назначение Андрея Е
21.09.2011 Андрей Ершов назначен директором Екатеринбургского филиала «ВымпелКома»

Новым директором Екатеринбургского филиала «ВымпелКома» назначен Андрей Ершов, ранее занимавший должность директора Сыктывкарского филиала. Андрей Ершов работает в компании почти 5 лет, за это время под его руководством построена сеть 2G и 3G «Билайн»

Публикаций - 52, упоминаний - 59

Ершов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 37
NVision Group - Энвижн Груп 699 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 5
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Ситроникс КАСУ - Ситроникс комплексные автоматизированные системы управления 7 3
ТТК Связь 10 3
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 3
SAP SE 5601 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Google LLC 12688 2
МТС - Интеллект Телеком 43 2
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 2
Т1 Консалтинг - Техносерв менеджмент 6 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Yandex - Яндекс 9215 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
9594 2
Oracle Corporation 7074 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Рексофт - Reksoft 488 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 13 1
Т1 Холдинг - ТС-центр 6 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 1
Т-Банк - Тинькофф Центр разработки - ТЦР - Тинькофф софтверный центр 13 1
Ekahau Oy 5 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 1
Такснет - Taxnet 10 1
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 16 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 1
ТС цифровые технологии 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
РЕСО Гарантия СК 53 2
Почта России ПАО 2370 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Синара ГК - Sinara Group 124 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 1
ПромСвязьКапитал 85 1
ТС-инжиниринг 6 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
ESW Capital 7 1
АФК Система ПАО - BN Group - Бизнес-Недвижимость - Сокольский ДОК 14 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Газпром бурение 62 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 1
НефтеХимСервис 1 1
МГТС Недвижимость 7 1
КИСМ - КАМАЗинструментспецмаш 1 1
Газпром добыча Ноябрьск - Ноябрьскгаздобыча 7 1
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 9 1
РУЛОГ - RULOG - HAVI Logistics 10 1
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Соллерс-Елабуга - ЕлАЗ ПО - Елабужский Автомобильный завод Производственное объединение 4 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
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Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
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Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
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Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 2
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Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 2
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 2
Google Android 15243 2
Apple iOS 8583 2
Apple iPhone 6 4861 2
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
SBI Bank Свой круг 31 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации 16 1
МГТС GPON ШПД - SDH-сеть (синхронная цифровая иерархия) 23 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 1
Apple macOS 2419 1
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Microsoft Windows 16882 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
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JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
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Шоржин Валерий 67 7
Дубовсков Андрей 89 7
Хренков Владимир 24 7
Ушацкий Андрей 105 5
Лацанич Василь 106 5
Дмитриев Кирилл 120 5
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Карева Ирина 4 4
Корня Алексей 80 3
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Трохин Александр 21 2
Ананьев Алексей 110 2
Трошенков Дмитрий 5 2
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Канаев Евгений 7 2
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Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 10 1
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МГТС Совет директоров 55 11
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 10
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Экономический эффект 1342 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Ведомости 1466 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Future Workplace 4 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 5
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 5
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
ККЭП ГБПОУ КК - Краснодарский колледж электронного приборостроения 3 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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