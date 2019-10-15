Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн»

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Интегратор «Техносерв» получил нового гендиректора. Бывшего старшего вице-президента ВТБ (банк с июня 2018 г. владеет 40% компании) сменил экс-президент «Энвижна», много лет проработавший в МТС и МГТС.

Новый глава «Техносерва»

Общее собрание участников компании «Техносерв» одобрило и утвердило кандидатуру Андрея Ершова на пост генерального директора компании. Официальной датой его вступления в должность считается 11 октября 2019 г. Об этом CNews сообщила пресс-служба интегратора.

До этого Ершов был президентом «Энвижн групп» — поставщика информационно-коммуникационных решений. В «Техносерве» топ-менеджер сменяет Дмитрия Трошенкова, проработавшего на своем посту с конца декабря 2018 г., когда он пришел в компанию вместо скандально отстраненного Алексея Ананьева — сооснователя интегратора. До этого назначения Трошенков был старшим вице-президентом банка ВТБ, который в июне 2018 г. приобрела 40% «Техносерва».

Представители «Техносерва» сообщили CNews, что дальнейшая судьба Трошенкова, успешно выполнившего «поставленные перед ним акционером задачи по всестороннему финансовому аудиту группы компаний», им не известна. Пресс-служба ВТБ в своем комментарии CNews указала, что «Дмитрий Трошенков продолжит карьеру в группе ВТБ».

Задачи нового гендиректора

В новой для себя должности Андрей Ершов должен будет завершить процесс трансформации «Техносерва» и реализовать стратегию по выводу компании «на качественно новый уровень»

Андрей Ершов назначен генеральным директором «Техносерва»

«Имея многолетний опыт работы в телеком и ИТ-отрасли, оптимизации и повышения маржинальности бизнеса, управления реализацией крупных инфраструктурных проектов, а также прямые контакты с широким кругом потенциальных клиентов “Техносерва”, он усилит присутствие компании на рынке в области реализации стратегически важных проектов ИТ-отрасли», — говорится в сообщении интегратора.

Сам Ершов полагает, что на новом посту ему очень пригодится опыт работы в МТС, потому что «операторы связи всегда были проводниками инновационных технологий».

Трудовая биография Андрея Ершова

Андрей Ершов родился в 1974 г. С отличием окончил Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королева по специальности «инженер-системотехник» в 1997 году и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «финансы и кредит» в 2000 г.

В 2004 г. он начал работать в МТС, где возглавил отдел маркетинга макрорегиона «Поволжье — Юго-Восток». В 2010 г. занял пост руководителя макрорегиона «Урал». С 2012 г. до июня 2018 г. он занимал должность гендиректора МГТС. Под его руководством компанией был реализован инфраструктурный проект по строительству волоконно-оптической сети, исполнены госконтракты по видеонаблюдению, технической инфраструктуре, созданию цифровой платформы города, а также был осуществлен перевод абонентов на новые технологии.

На должность президента «Энвижн груп» он был назначен 3 декабря 2018 г.

Затяжные проблемы «Техносерва»

В рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2017 г. «Техносерв» занимал пятую строчку с совокупной выручкой в 50,8 млрд руб. В рейтинге по итогам 2018 г. компания участвовать не стала.

После санации Промсвязьбанка в декабре 2017 г. его бывшие совладельцы и основатели компании-интегратора братья Алексей и Дмитрий Ананьевы в январе 2018 г. поделили оставшиеся у них активы. Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», через который до этого контролировался Промсвязьбанк и банк «Возрождение», а Алексей получил на короткое, как оказалось, время полный контроль над «Техносервом». Перераспределение активов произошло на безденежной основе.

Группа ВТБ приобрела 40% «Техносерва» в июне 2018 г. В результате ВТБ получил возможность назначать своих представителей в совет директоров компании, что позволило банку принимать участие в управлении группой. Сумму сделки стороны не разглашают. В октябре 2018 г. «Техносерв» определил состав органов управления группы, в которые вошли три выходца из банков ВТБ и ВЭБ.

20 декабря 2018 г. ВТБ отстранил от управления «Техносервом» Алексея Ананьева, который до этого являлся гендиректором системного интегратора. Представители ВТБ тогда рассказали CNews, что «Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния: задержки выплаты заработной платы, увеличение размера кредиторской задолженности, неспособность работать с банковским долгом. Все это довело “Техносерв” до критического состояния. Кроме того, Алексей Ананьев нарушил соглашения, подписанные между акционерами и являвшиеся юридически обязывающими. В этой ситуации банк, как кредитор и акционер, для срочного урегулирования проблем компании и ее спасения, принял решение взыскать залоги и отстранить г-на Ананьева от управления бизнесом».

К началу 2019 г. братья Ананьевы стали фигурантами многочисленных дел по искам Промсвязьбанка на сотни миллиардов рублей. В начале сентября 2019 г. Ананьевых приговорили к заочному аресту за финансовые махинации. В настоящее время Дмитрий и Алексей Ананьевы предположительно скрываются в одной из стран Европы.

Интегратор не сдается

В начале октября 2019 г. CNews выяснил, что находящийся в непростом положении «Техносерв» нашел способ продолжить активное ведение бизнеса и получил многомиллионный подряд ВТБ.

В частности, через несколько дней после того, как Арбитражный суд Москвы 13 августа 2019 г. по иску кредиторов запустил в отношении некогда ключевого юрлица интегратора — ООО «Техносерв АС» — процедуру банкротства, материнская структура этого актива — ООО «Группа Техносерв» — в один день 19 августа 2019 г. зарегистрировала три новые «дочки»: ООО «ТС-центр», ООО «ТС-инжиниринг» и ООО «ТС интеграция».

Последняя из перечисленных структур 8 октября 2019 г. была признана победителем в тендере ВТБ на поставку российского (произведенного на территории нашей страны) серверного оборудования Yadro. Сумма заявки «ТС интеграции» составила 709 млн руб.