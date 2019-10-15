Экс-президент «Энвижн груп» стал генеральным директором «Техносерва»

Общее собрание участников компании «Техносерв» одобрило и утвердило кандидатуру Андрея Ершова на пост генерального директора с 11 октября 2019 г. На этой должности он сменит Дмитрия Трошенкова, который успешно выполнил поставленные перед ним акционером задачи по всестороннему финансовому аудиту группы компаний.

Андрей Ершов ранее работал на посту президента «Энвижн групп» – поставщика информационно-коммуникационных решений. В новой должности Андрей Ершов завершит процесс трансформации одного из крупнейших отечественных интеграторов и реализует стратегию по выводу компании на качественно новый уровень на посту генерального директора ГК «Техносерв», отмечают в компании. Имея многолетний опыт работы в телеком- и ИТ-отрасли, оптимизации и повышения маржинальности бизнеса, управления реализацией крупных инфраструктурных проектов, а также прямые контакты с широким кругом потенциальных клиентов «Техносерва», он усилит присутствие компании на рынке в области реализации стратегически важных проектов ИТ-отрасли.

Андрей Ершов, генеральный директор группы компаний «Техносерв», сказал: «Я рад возглавить команду сотрудников "Техносерва" в этот важный для развития компании период. Операторы связи всегда были проводниками инновационных ИТ-технологий, поэтому мой опыт руководства реализацией крупных проектов развития инфокоммуникационной инфраструктуры со стороны заказчика будет полезен для "Техносерва" в адаптации новейших решений в соответствии с потребностями рынка».

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя банка ВТБ, отметил: «Назначение Андрея Ершова будет способствовать укреплению позиций "Техносерва" как одного из лидеров ИТ-отрасли. Хорошее знание рынка и потенциальных клиентов позволит новому генеральному директору обеспечить устойчивый рост группы компаний. "Техносерв" будет принимать участие в реализации крупных инфраструктурных проектов на территории нашей страны, а также продолжит решать задачи опорного интегратора и разработчика для платформы ВТБ».

Андрей Ершов родился в 1974 г. С отличием окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева по специальности «Инженер-системотехник» в 1997 г. и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и кредит» в 2000 г.

В 2004 г. начал работать в МТС, где возглавил отдел маркетинга макрорегиона «Поволжье – Юго-Восток». В 2010 г. занял пост руководителя макрорегиона «Урал». С 2012 г. до июня 2018 г. он занимал должность гендиректора МГТС. Под его руководством компанией были реализованы такие крупные инфраструктурные проекты, как: строительство волоконно-оптической сети, государственные контракты по видеонаблюдению, технической инфраструктуре, созданию цифровой платформы города, а также был осуществлен перевод абонентов на новые технологии. 3 декабря 2018 г. был назначен президентом «Энвижн груп», где добился существенного увеличения доли комплексных маржинальных проектов.