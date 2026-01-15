Разделы

Белоусова Ольга


СОБЫТИЯ


15.01.2026 МФТИ разработал систему для обнаружения мусора в северных морях 1
18.11.2020 Itglobal.com провела для банка «Новокиб» оценку соответствия положению 382-П 1
07.09.2016 Учебный центр Softline поможет компаниям внедрять профстандарты 1
14.04.2016 Учебный центр Softline принял участие в разработке профстандартов для ИТ-специалистов 1
23.06.2015 Председателем совета директоров МГТС избран Андрей Дубовсков 1
25.04.2014 В МГТС назначен новый финансовый директор 2
22.01.2008 В МТС назначены четыре новых руководителя департаментов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Белоусова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14374 3
Softline - Софтлайн 3298 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 2
Ситроникс КАСУ - Ситроникс комплексные автоматизированные системы управления 7 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 655 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 91 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 166 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 691 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 2
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 217 1
Новокиб Банк - Новокузнецкий коммерческий инновационный банк 2 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4961 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 357 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 704 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8138 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1215 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2039 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 286 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 153 1
Мобильная связь - Многоканальный номер 93 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 937 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1238 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 338 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31865 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 1
Ершов Андрей 50 2
Трохин Александр 21 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Ушацкий Андрей 105 1
Дубовсков Андрей 89 1
Шоржин Валерий 63 1
Шароватов Дмитрий 8 1
Хомченко Дмитрий 13 1
Юртаев Герман 16 1
Савченко Вадим 19 1
Лобанов Денис 46 1
Смирнов Вячеслав 43 1
Розанов Всеволод 47 1
Никитин Иван 6 1
Хренков Владимир 24 1
Рябцева Алена 1 1
Стрижко Ольга 4 1
Блинов Артем 6 1
Сулейманов Алмаз 2 1
Карева Ирина 4 1
Нефедов Юрий 13 1
Лепетюхин Владимир 2 1
Gordon Cynthia - Гордон Синтия 5 1
Музыченко Дмитрий 1 1
Лацанич Василь 106 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 3
Россия - РФ - Российская федерация 157622 3
Россия - СФО - Кемеровская область 997 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 416 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3236 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
МГТС Совет директоров 54 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 2
