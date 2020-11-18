Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Новокиб Банк Новокузнецкий коммерческий инновационный банк
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|18.11.2020
|Itglobal.com провела для банка «Новокиб» оценку соответствия положению 382-П 4
|09.11.2016
|150 российских банков выбрали специализированные ИТ-решения для подключения к ГИС ЖКХ 2
Публикаций - 3, упоминаний - 7
Новокиб Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|НИБ - Народный Инвестиционный Банк 1 1
|Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
|Агора Банк - Русский Элитарный Банк - РЭБ КБ 6 1
|Яндекс Банк - Акрополь КБ 25 1
|НИПЕбанк - Нефтепромбанк 10 1
|Банк Кузнецкий - Кузнецкий мост банк 7 1
|Болышев Максим 16 1
|Белоусова Ольга 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.