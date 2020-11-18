Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200941
ИКТ 15557
Организации 11833
Ведомства 1510
Ассоциации 1123
Технологии 3594
Системы 27098
Персоны 87771
География 3129
Статьи 1587
Пресса 1341
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2846
Мероприятия 894

Новокиб Банк Новокузнецкий коммерческий инновационный банк

Новокиб Банк - Новокузнецкий коммерческий инновационный банк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.11.2020 Itglobal.com провела для банка «Новокиб» оценку соответствия положению 382-П 4
09.11.2016 150 российских банков выбрали специализированные ИТ-решения для подключения к ГИС ЖКХ 2

Публикаций - 3, упоминаний - 7

Новокиб Банк и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 225 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Microsoft Corporation 25831 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1235 1
Check Point Software Technologies 834 1
Jovi - Ноосфера 10 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 715 1
НИБ - Народный Инвестиционный Банк 1 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
Агора Банк - Русский Элитарный Банк - РЭБ КБ 6 1
Яндекс Банк - Акрополь КБ 25 1
НИПЕбанк - Нефтепромбанк 10 1
Банк Кузнецкий - Кузнецкий мост банк 7 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5724 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5771 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13993 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35462 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6295 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1166 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 183 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 291 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54408 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12360 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1001 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 367 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36516 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 146 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 336 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 1
Болышев Максим 16 1
Белоусова Ольга 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 167448 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47849 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19656 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1075 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53828 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7559 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58145 1
Аудит - аудиторский услуги 1276 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3990 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще