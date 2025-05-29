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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО Челябинская область Миасс

Россия - УФО - Челябинская область - Миасс

СОБЫТИЯ


29.05.2025 К туристическому сезону МТС увеличила скорость LTE-интернета в Золотой долине Челябинской области

МТС обновила мобильную сеть и запустила дополнительные диапазоны частот LTE-1800 и LTE-2600 в Миассе. В результате этого скорость мобильного интернета LTE выросла почти на треть в несколь
06.12.2023 «Ростелеком» и Миасский городской округ подписали соглашение о сотрудничестве

Национальный провайдер «Ростелеком» и администрация Миасского городского округа договорились сотрудничать и развивать совместные проекты по внедр
08.04.2015 «Билайн» запускает 4G в Челябинске и Миассе

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети LTE (4G) в Челябинской области. Жители Челябинска и Миасса уже сегодня могут воспользоваться преимуществами нового стандарта связи. Помимо высокой скорости загрузки файлов технология дает возможность пользоваться новыми сервисами и услугами, так
07.04.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в Миассе и Златоусте

мпелКом» (торговая марка «Билайн») объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 3G в городах Миасс и Златоуст Челябинской области. Как сообщили в компании, «Билайн» стал первым операторо
16.03.2007 Миасский машиностроительный завод внедряет OPTiMA-WorkFlow

Публикаций - 129, упоминаний - 146

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
МегаФон 10742 18
Ростелеком 10948 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 9
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
9594 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 3
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 2
Югрател - Югрателеком 11 2
МТС - Иртея 146 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Huawei 4676 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 2
Такском - Taxcom 256 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Мостелеком 76 1
РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 30 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
НТК - Национальные телекоммуникации 67 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 1
Network Solutions - Web.com 107 1
Элтел Нетворкс 57 1
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 1
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 1
Интерсвязь 28 1
Optima UpScale Soft 33 1
МТС Эльф 20 1
МТС ТВК и К 6 1
Чита Онлайн - Чита-он-лайн 3 1
Арентер 5 1
МТС - Таском - Tascom - ВессоТелеком 23 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 7
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 24 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 14 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 2
X-Level Studios - X-Level Media Group - Cosmos Studios - EMI Studios - Abbey Road Studios - EMI Recording Studios 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 2
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
ЧКЗ - Челябинский компрессорный завод 5 1
Роскосмос - ММЗ - Миасский машиностроительный завод 1 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 19 1
МеталлСеверСтрой - Эриэлл Менеджмент - Эриэлл Холдинг Компани Лимитед - Эриэлл Нефтегазсервис 3 1
УГМК ЧЦЗ - Челябинский цинковый завод 4 1
ЧЭМК - Челябинский электрометаллургический комбинат 4 1
РОЭЛ Консалтинг ИКГ 4 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт - Метран Проект 18 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
101Hotels.com 456 1
BEN Group Inc - Branded Entertainment Network - Corbis - Interactive Home Systems 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Тюменьэнергобанк 2 1
МакПромБанк 2 1
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 1
Сотмаркет - Sotmarket 21 1
Eriell Group 4 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
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ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
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Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 1
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Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 13
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 8
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 8
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 6
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 5
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 3
Автомагистраль М-5 Урал - Федеральная автомобильная дорога 33 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Юность - радиостанция 52 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
Т-Банк - Т-Технологии - Т-Образование - Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 14 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
НИПИ ТРТИ - Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры 3 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
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День молодёжи - 27 июня 1087 2
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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