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Россия - УФО - Челябинская область - Миасс


01.02.2022 «Ростелеком» установил видеонаблюдение и модернизировал пропускную систему на автозаводе «УРАЛ» 1
31.01.2022 «Интерсвязь» оцифровала треть коммунальных компаний Челябинска 1
25.08.2021 «Росэлектроника» и Новикомбанк займутся разработкой перспективного аэродромного оборудования 2
22.04.2021 «Ростелеком» оборудовал интеллектуальными светильниками Металлургический район в Челябинске 1
27.01.2021 «Ростелеком» приступил к модернизации уличного освещения в Челябинске 1
04.12.2020 «Росэлектроника» запускает производство радиолокаторов нового поколения 1
22.09.2020 «Ростелеком» установил на Урале 40 тысяч умных фонарей 1
13.07.2020 Ростех начинает производство мобильных радиолокаторов для региональных аэропортов 1
05.09.2019 «Яндекс» начал набор в «Яндекс.Лицей» 1
08.02.2019 «Ростелеком» подключил к интернету больницы Челябинской области 1
04.09.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2017 г. 3
24.03.2017 «Почта России» устанавливает системы электронных очередей в отделениях Южного Урала 2
20.07.2016 «Транстелеком» предоставил цифровые каналы связи ВТБ24 в Челябинской и Курганской областях 1
27.04.2016 Почему покупать изображения выгоднее, чем воровать 1
01.03.2016 «МегаФон» отразит кибер-атаки на южноуральские «КрыльяITV» 1
22.10.2015 ТТК предоставил цифровые каналы связи отделениям ВТБ24 в Челябинской и Курганской областях 1
29.09.2015 ТТК организует Wi-Fi для 64 отделений Сбербанка в Челябинской области 1
08.04.2015 Транспорт группы Eriell оснащен системой Omnicomm 1
08.04.2015 «Билайн» запускает 4G в Челябинске и Миассе 1
04.02.2015 МТС обновила оборудование на всей территории Челябинской области 1
27.11.2014 Tele2 запускает 3G в Челябинской области 1
19.09.2014 Автоматизирована финансовая деятельность ЛПУ Челябинской области 1
01.09.2014 В МГТС сменился ИТ-директор 1
01.09.2014 Евгений Канаев назначен директором по ИТ МГТС 1
17.06.2014 МТС запустила LTE в Челябинской области 2
09.08.2013 В Челябинской области завершилось внедрение юридически значимого электронного документооборота 1
14.06.2013 МТС модернизировал сеть в популярных местах летнего отдыха на Урале 1
02.04.2013 2ГИС стал доступен еще для девяти городов 2
02.04.2013 Выручка интернет-магазина Е96.ru по итогам первого квартала 2013 г. превысила 1 млрд руб. 1
20.12.2012 За два года расходы федеральной «четверки» операторов на сделки M&A в фиксированном сегменте достигли 75,6 млрд руб. 1
16.08.2012 Чистая прибыль «ТТК-Южный Урал» в первом полугодии 2012 г. выросла на 60% 1
02.08.2012 Операторы «большой тройки» потратили свыше 45 млрд руб. на M&A-сделки в 2011-2012 гг. 1
12.12.2011 Защищенная виртуальная сеть объединит офисы банка «Снежинский» в Челябинской области 1
25.10.2011 «Билайн» расширил покрытие сетей 2G и 3G в Челябинской области 1
29.07.2011 ТТК объединил сетью связи офисы «Сбербанка» в Челябинской области 1
06.06.2011 МТС представила «летний» тариф для абонентов проводного интернета 1
26.04.2011 МТС приобрела курганского оператора «Инфоцентр» за $15,6 млн 1
19.11.2010 ИТ-стратегия России: как изменится облик страны за 10 лет 1
01.11.2010 Artum на 10% увеличила объем продаж с помощью «1С:Предприятия 8» 1
28.10.2010 «Уралсвязьинформ» инвестировал 248 млн руб. в строительство сети GPON в Челябинской области 1

Публикаций - 64, упоминаний - 72

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8588 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7891 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1478 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6370 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7586 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 729 3
Ростех - Ростехнологии 2406 3
5487 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 143 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 35 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 2
Yandex - Яндекс 4732 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 708 1
NVision Group - Энвижн Груп 656 1
Мостелеком 63 1
РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 25 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 445 1
НТК - Национальные телекоммуникации 62 1
Комстар ОТС Регионы 90 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 117 1
Taxcom - Таском 66 1
Интерсвязь 11 1
Элтел Нетворкс 56 1
МТС Мультирегион 56 1
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 73 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 696 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 187 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1398 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн 159 1
Золотая Корона 343 1
Ростелеком БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 215 1
Шахты 52 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 178 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 101 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 558 1
Orange S.A. 947 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1528 1
Huawei 3068 1
Cisco Systems 4666 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 142 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4993 2
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 108 2
ГПБ - Газпромбанк 807 1
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 37 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 32 1
Ростех - Новикомбанк 32 1
Челябинвестбанк 22 1
Bessemer Venture Partners 38 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1790 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 163 1
Газпром ПАО 865 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 26 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 134 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 90 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1546 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1506 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2873 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2164 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 198 1
Правительство РФ 5557 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5402 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5202 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 698 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 25132 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12450 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4347 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4199 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 5714 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 923 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1834 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1154 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6725 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 749 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1026 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10184 1
Web Interface - Веб-интерфейс 228 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1092 1
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 131 1
USB-модем 197 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2136 2
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 2
Тройка - транспортная карта 90 2
Apple iOS 6268 1
Google Android 11629 1
Symbian OS 1385 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2191 1
Ростех - Росэлектроника - РСП-2СТ - Радиолокационная система точного захода на посадку 2 1
Apache Camel 54 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 396 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 527 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1638 1
МегаФон - GSMЛайт 44 1
Нестеров Александр 27 2
Сергеев Михаил 41 2
Ершов Андрей 47 2
Перминов Анатолий 125 2
Канаев Евгений 7 2
Евтушенко Олег 125 1
Кусков Денис 212 1
Багдасарян Дмитрий 23 1
Иванников Дмитрий 41 1
Георгиева Елена 5 1
Нурмухометов Артур 12 1
Закиров Артур 1 1
Фетисов Игорь 3 1
Ратников Виктор 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 97063 21
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1112 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1978 10
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 204 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 30607 8
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 115 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2919 7
Россия - Южный Урал 107 6
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 18 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11865 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 934 4
Россия - УФО - Курганская область - Курган 185 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 551 3
Россия - ПФО - Оренбургская область 427 3
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Россия - УФО - Тюменская область 770 3
Россия - УФО - Свердловская область 1061 3
Земля - планета Солнечной системы 6714 3
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 295 3
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1181 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 504 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 320 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4817 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 548 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 2
Россия - Сибирь 1431 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2055 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 1
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Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 691 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5605 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 808 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 260 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 58 2
Прайм - Агентство экономической информации 657 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 71 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
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