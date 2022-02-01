Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
Челябинская область
Миасс
Публикаций - 64, упоминаний - 72
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нестеров Александр 27 2
|Сергеев Михаил 41 2
|Ершов Андрей 47 2
|Перминов Анатолий 125 2
|Канаев Евгений 7 2
|Евтушенко Олег 125 1
|Кусков Денис 212 1
|Багдасарян Дмитрий 23 1
|Иванников Дмитрий 41 1
|Георгиева Елена 5 1
|Нурмухометов Артур 12 1
|Закиров Артур 1 1
|Фетисов Игорь 3 1
|Ратников Виктор 19 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 808 2
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 260 2
|Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 58 2
|Прайм - Агентство экономической информации 657 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru