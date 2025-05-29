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Россия УФО Челябинская область Миасс
СОБЫТИЯ
|29.05.2025
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К туристическому сезону МТС увеличила скорость LTE-интернета в Золотой долине Челябинской области
МТС обновила мобильную сеть и запустила дополнительные диапазоны частот LTE-1800 и LTE-2600 в Миассе. В результате этого скорость мобильного интернета LTE выросла почти на треть в несколь
|06.12.2023
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«Ростелеком» и Миасский городской округ подписали соглашение о сотрудничестве
Национальный провайдер «Ростелеком» и администрация Миасского городского округа договорились сотрудничать и развивать совместные проекты по внедр
|08.04.2015
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«Билайн» запускает 4G в Челябинске и Миассе
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети LTE (4G) в Челябинской области. Жители Челябинска и Миасса уже сегодня могут воспользоваться преимуществами нового стандарта связи. Помимо высокой скорости загрузки файлов технология дает возможность пользоваться новыми сервисами и услугами, так
|07.04.2010
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«Билайн» запустил сеть 3G в Миассе и Златоусте
мпелКом» (торговая марка «Билайн») объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 3G в городах Миасс и Златоуст Челябинской области. Как сообщили в компании, «Билайн» стал первым операторо
|16.03.2007
|Миасский машиностроительный завод внедряет OPTiMA-WorkFlow
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Березной Андрей 77 24
|Сергеев Михаил 115 8
|Денисов Сергей 24 7
|Кудрявцев Сергей 23 4
|Сироткин Виталий 11 4
|Ледяев Максим 14 3
|Путин Владимир 3454 3
|Быков Алексей 91 2
|Перминов Анатолий 131 2
|Канаев Евгений 7 2
|Горбатов Юрий 13 2
|Гончаренко Марина 35 2
|Исхизова Александра 100 2
|Формальский Илья 6 2
|Ершов Андрей 52 2
|Козлов Александр 71 2
|Нестеров Александр 52 2
|Блинова Елена 6 2
|Нурмухометов Артур 12 1
|Закиров Артур 2 1
|Антонов Андрей 21 1
|Шикинов Александр 28 1
|Поповский Александр 93 1
|Фетисов Игорь 16 1
|Юхневич Леонид 28 1
|Журавлев Дмитрий 13 1
|Ратников Виктор 21 1
|Трандин Сергей 128 1
|Лепинских Борис 6 1
|Чернощечкин Павел 1 1
|Пичугин Иван 36 1
|Докунихин Виталий 1 1
|Мякишев Андрей 3 1
|Проскуряков Сергей 1 1
|Кансузян Валерий 2 1
|Шипилова Надежда 1 1
|Мисичук Оксана 2 1
|Хмельницкий Богдан 5 1
|Маринина Ирина 1 1
|Пожарова Елена 1 1
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