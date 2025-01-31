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Россия УФО Челябинская область Усть-Катав

Россия - УФО - Челябинская область - Усть-Катав


31.01.2025 МТС расширила сеть LTE на федеральной трассе М5 «Урал» для десятков тысяч автомобилистов 1
05.12.2024 МТС обеспечила связью жителей удаленного села в горнозаводской зоне Челябинской области 1
02.12.2024 МТС ускорила мобильный интернет для врачей и пациентов городской больницы Челябинска 1
15.11.2024 МТС добавила скорости LTE на юге Магнитогорска 1
08.11.2024 МТС ускорила LTE-интернет в одном из крупнейших студенческих городков Челябинской области 1
22.10.2024 МТС запустила LTE-интернет почти для 50 тыс. жителей малых сел и деревень Челябинской области 1
20.09.2024 МТС включила «дальнобойный» LTE интернет на участке федеральной трассы М5 под Миассом 1
23.08.2024 МТС оцифровала крупнейший медицинский кластер Челябинска 1
02.08.2024 МТС увеличила скорость LTE-интернета на северо-западе Челябинска 1
18.07.2024 МТС добавила скорости LTE городу-спутнику Челябинска 1
21.06.2024 МТС добавила скорости LTE в Магнитогорске 1
24.05.2024 МТС добавила скорости LTE для южноуральских вагоностроителей 3
04.05.2023 «Мегафон» расширил полосу в 4G в Челябинской области 1
21.03.2014 МТС обеспечит связью чиновников Челябинской области 1
09.08.2013 В Челябинской области завершилось внедрение юридически значимого электронного документооборота 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 12
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 335 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1482 1
МегаФон 8860 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 7 1
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 18 1
Правительство Челябинской области 63 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8182 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50595 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7678 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66219 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27887 8
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1480 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20649 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8013 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 993 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6453 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6981 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24188 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1461 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1614 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12549 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10522 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12042 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2680 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2517 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12541 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3989 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3830 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13151 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2916 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7393 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 885 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15919 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1722 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 72 1
Денисов Сергей 23 1
Березной Андрей 36 1
Россия - УФО - Челябинская область 1215 14
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1541 12
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 239 11
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 284 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 5
Россия - УФО - Челябинская область - Верхнеуральск 17 4
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Сатка 32 2
Россия - РФ - Российская федерация 144602 2
Россия - УФО - Челябинская область - Верхнеуфалейский городской округ - Верхний Уфалей 11 2
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 66 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1228 1
Россия - УФО - Челябинская область - Южноуральск 25 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1141 1
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Бакал 6 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3098 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3950 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 101 1
Россия - УФО - Челябинская область - Катав-Ивановск 9 1
Россия - УФО - Челябинская область - Пластовский района - Пластов 6 1
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 39 1
Россия - УФО - Челябинская область - Карабаш 18 1
Россия - УФО - Челябинская область - Аргаяшский муниципальный район - Аргаяш 9 1
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 61 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51139 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6195 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29125 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13537 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 633 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8681 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5763 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5532 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9823 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1629 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 490 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2938 1
Миграция населения - Миграционные службы 413 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 12 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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