Россия УФО Челябинская область Усть-Катав
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 12
|Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 335 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1482 1
|МегаФон 8860 1
|Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 1
|Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 1
|МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
|Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 72 1
|Денисов Сергей 23 1
|Березной Андрей 36 1
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