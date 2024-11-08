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МТС ускорила LTE-интернет в одном из крупнейших студенческих городков Челябинской области

МТС сообщила о модернизации мобильной сети в Центральном районе Челябинска. Скорость мобильного интернета выросла более чем на четверть сразу у нескольких корпусов Южно-Уральского государственного университета, а также в популярных у студентов и жителей города зонах отдыха, среди которых площадь Науки, сквер студенческих отрядов и Белый рынок.

Доступ в сеть ускорился в корпусах ЮУрГУ, расположенных на пр. Ленина и ул. Сони Кривой, Институтских 1-м и 2-м переулках, в том числе в многочисленных общежитиях студенческого городка. Студенты смогут с комфортом использовать для учебы онлайн-ресурсы, например, подбирать необходимую литературу в онлайн-библиотеках, участвовать в вебинарах и прямые трансляции учебных занятий, проводить онлайн-презентации и общаться с преподавателями по видеосвязи.

Жители и гости Челябинска также отметят рост скорости LTE-интернета в популярных прогулочных локациях – у городского бора, в парке Гагарина и на Белом рынке. Улучшения затронули в том числе многоквартирные дома, расположенные на улицах Лесопарковая, Витебская, Энтузиастов и Коммуны.

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«Мы планомерно развиваем телеком-инфраструктуру по всему Южному Уралу и точечно усиливаем сеть в местах, где проживают активные пользователи сервисов нашей экосистемы. Сегодняшние студенты используют онлайн-ресурсы не только в развлекательных и образовательных целях, они предпочитают решать с помощью смартфона и бытовые задачи, например, выбирать товары в интернет-магазинах, организовывать досуг и общаться посредством социальных сетей и мессенджеров. Так, в Челябинске в начале учебного года мы добавили скорость LTE-интернету у одного из крупнейших вузов региона, чтобы быстрый и стабильный выход в сеть был не только у студентов и жителей этого района, но и у тех, кто приезжает отдыхать в многочисленные заведения и парки у ЮУрГУ», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начла года МТС провела рефарминг в Магнитогорске и Копейске, а также увеличила скорость мобильного интернета LTE в Металлургическом и Курчатовском районах Челябинска, Усть-Катаве, Верхнеуральске и других населенных пунктах Южного Урала.

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