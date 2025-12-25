Разделы

Россия УФО Челябинская область Карабаш

Россия - УФО - Челябинская область - Карабаш

СОБЫТИЯ


25.12.2025 «МегаФон» запустил новые базовые станции в Ялуторовском районе Тюменской области 2
27.01.2025 В интернет-магазине выставлены на продажу российские месторождения золота и алмазов 1
20.01.2025 Производственный комплекс ликвидированного советского радиозавода продается за 170 миллионов в интернет-магазине 2
04.05.2023 «Мегафон» расширил полосу в 4G в Челябинской области 1
25.10.2022 Игорь Алексеевич Алтушкин: карьера основателя РМК 3
29.07.2022 Свыше 5000 сельчан Южного Урала впервые получили доступ к 4G «Мегафона» 1
22.12.2016 В Татарстане за 2016 год объем трафика в сети 4G увеличился в 3,5 раза 1
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО 1
29.09.2015 ТТК организует Wi-Fi для 64 отделений Сбербанка в Челябинской области 1
23.09.2015 Абоненты ТТК в малых городах Южного Урала скачали 1,8 ПБ информации 1
15.07.2015 «ТТК-Южный Урал» в 3 раза увеличил скорости интернет-доступа в Челябинской области 1
19.09.2014 Автоматизирована финансовая деятельность ЛПУ Челябинской области 1
01.03.2013 МТС обеспечила мобильным интернетом более 150 тыс. жителей отдаленных районов Татарстана 1
12.08.2010 Чистая прибыль «ТТК-Южный Урал» в первом полугодии составила 7 млн руб. 1
28.07.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в девяти населённых пунктах Челябинской области 1
11.09.2006 Молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям завершила работу 1
11.09.2006 Молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям завершила работу 1
05.09.2006 Открылась II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям 1
05.09.2006 Открылась II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям 1

Публикаций - 19, упоминаний - 23

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2088 4
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14331 3
МегаФон 9956 2
Huawei 4231 1
X Corp - Twitter 2909 1
Meta Platforms - Facebook 4539 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 1
БАРС Груп 561 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4549 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 1
Google LLC 12285 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1221 1
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8230 2
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1329 2
Карабашмедь 1 1
РМК - Томинский ГОК - Томинский горно-обогатительный комбинат 2 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 219 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital 11 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 1
36,6 - аптечная сеть 92 1
РМК - МГОК - Михеевский ГОК - Михеевский горно-обогатительный комбинат 2 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1039 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3463 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 138 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9378 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13000 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3965 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1112 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1773 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1203 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 1
Google YouTube - Видеохостинг 2898 2
FreePik 1458 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5867 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 845 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 1
МТС 3G-сеть 121 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2062 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 1
Шакиров Марат 61 2
Денисов Сергей 24 2
Алтушкина Татьяна 1 1
Алтушкин Игорь 1 1
Foster Norman - Фостер Норман 3 1
Чуличкова Екатерина 1 1
Макаров Павел 1 1
Ягодинец Елена 1 1
Ледяев Максим 14 1
Антонов Андрей 21 1
Кудрявцев Сергей 23 1
Колесникова Ольга 8 1
Хрусталев Даниил 7 1
Маринина Ирина 1 1
Россия - УФО - Челябинская область 1398 10
Россия - РФ - Российская федерация 157406 8
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1701 7
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 59 7
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 118 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3191 5
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 315 5
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 49 5
Россия - УФО - Челябинская область - Коркинский район - Коркино - Коркинский угольный разрез 19 5
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 67 4
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Сатка 32 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45853 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 4
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 282 4
Россия - УФО - Челябинская область - Южноуральск 26 4
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 69 4
Россия - УФО - Челябинская область - Кыштымский округ - Кыштым 22 4
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 39 4
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Бакал 6 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1429 3
Россия - УФО - Челябинская область - Еманжелинск 6 2
Россия - ДФО - Приморский край - Высокогорск 23 2
Россия - УФО - Челябинская область - Брединский район - Бреды 5 2
Россия - ПФО - Татарстан - Пестречинский район - Пестрецы 28 2
Россия - УФО - Челябинская область - Верхнеуфалейский городской округ - Верхний Уфалей 12 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3218 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18656 2
Россия - УФО - Свердловская область 1760 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3391 2
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 122 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 151 2
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 134 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 281 2
Россия - ПФО - Татарстан - Азнакаевский район - Азнакаево 24 2
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 77 2
Россия - УФО - Челябинская область - Аргаяшский муниципальный район - Аргаяш 10 1
Россия - ПФО - Татарстан - Менделеевск 13 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Предволжье, Предкамье, Закамье 11 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск 11 1
Россия - УФО - Челябинская область - Усть-Катав 15 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 614 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 1
ЕПС - Единый план счетов 189 1
Металлы - Золото - Gold 1204 1
Металлы - Медь - Copper 829 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1407 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 1
Ботаника - Растения - Plantae 1113 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2168 1
Ведомости 1255 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1144 1
INFOLine-Аналитика 68 1
РАН - Российская академия наук 2018 2
НИЯУ МИФИ ОТИ - Озерский технологический институт 2 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 441 2
День молодёжи - 27 июня 1002 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410621, в очереди разбора - 730936.
Создано именных указателей - 188132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

