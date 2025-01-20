Чуличкова Екатерина
|20.01.2025
|Производственный комплекс ликвидированного советского радиозавода продается за 170 миллионов в интернет-магазине 1
Чуличкова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Азимут 65 1
|Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 61 1
|Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
|Россия - УФО - Челябинская область - Карабаш 17 1
|Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 98 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144326 1
|Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.