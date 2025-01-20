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Чуличкова Екатерина



20.01.2025 Производственный комплекс ликвидированного советского радиозавода продается за 170 миллионов в интернет-магазине 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Чуличкова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Азимут 65 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 61 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 802 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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