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Карабашмедь

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.07.2026 Цифровая трансформация проектирования в «Карабашмедь»: опыт внедрения «nanoCAD BIM Строительство» 2
25.10.2022 Игорь Алексеевич Алтушкин: карьера основателя РМК 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Карабашмедь и организации, системы, технологии, персоны:

РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital 13 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
РМК - МГОК - Михеевский ГОК - Михеевский горно-обогатительный комбинат 2 1
РМК - Томинский ГОК - Томинский горно-обогатительный комбинат 2 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10670 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1054 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1396 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64948 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10650 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4386 1
Алтушкин Игорь 1 1
Foster Norman - Фостер Норман 3 1
Алтушкина Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165773 2
Россия - УФО - Челябинская область - Коркинский район - Коркино - Коркинский угольный разрез 19 1
Россия - УФО - Челябинская область - Кыштымский округ - Кыштым 22 1
Россия - УФО - Челябинская область - Карабаш 21 1
Россия - ПФО - Кировская область - Малмыжский район - Малмыж 23 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19090 1
Казахстан - Республика 6037 1
Россия - УФО - Свердловская область 1944 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4481 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3334 1
Африка - Африканский регион 3638 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1775 1
Россия - УФО - Челябинская область 1507 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 359 1
Россия - ДФО - Амурская область 951 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9102 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57553 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11676 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33667 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6731 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 521 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1483 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11287 1
Металлы - Медь - Copper 859 1
Металлы - Золото - Gold 1247 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1577 1
Ботаника - Растения - Plantae 1165 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4506 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3836 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4984 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 658 1
День молодёжи - 27 июня 1080 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
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