Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188372
ИКТ 14579
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81443
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

РМК Русская медная компания РМК-Диджитал RCC Digital

РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


29.12.2025 Чиновники поспорили, нужно ли энергетикам самим заниматься импортозамещением ПО 1
25.10.2022 Игорь Алексеевич Алтушкин: карьера основателя РМК 1
16.12.2021 Обновленная версия аналитической платформы Visiology сертифицирована ФСТЭК 1
01.06.2021 Информационно-аналитическая платформа Visiology внедрена в штаб-квартире РМК 1
07.04.2021 Устойчивый к сбоям вычислительный комплекс развернут в новом офисе «Русской медной компании» 1
19.03.2021 «Ланит-Урал» установила автоматизированные системы управления на объектах Томинского ГОК 1
28.12.2020 Платформа Visiology прошла сертификацию ФСТЭК 1
15.04.2015 ЕЭТП выступила соорганизатором проектной сессии по управлению закупками 1
14.02.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
17.07.2013 «Русская медная компания» переводит основные бизнес-процессы в ECM-систему Directum 2
23.03.2009 IBS помогла «Русской медной компании» консолидировать управленческую информацию 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

РМК и организации, системы, технологии, персоны:

Visiology - Визиолоджи 82 3
9038 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 2
Siemens AG - Siemens Group 2630 1
Danfoss - Данфосс 19 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 144 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 1
Ланит Урал 17 1
Directum - Директум 1172 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
Huawei 4236 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1221 1
SAP SE 5441 1
Broadcom - VMware 2502 1
Polymedia - Полимедиа 156 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Крок - Croc 1815 1
РМК - МГОК - Михеевский ГОК - Михеевский горно-обогатительный комбинат 2 2
РМК - Томинский ГОК - Томинский горно-обогатительный комбинат 2 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 265 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 2
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
Юнитекс ТК 8 1
Росспиртпром 3 1
МСГ - Международная Страховая Группа 4 1
ГЕОТЕК Холдинг - ГЕОТЕК Сейсморазведка - Тюменнефтегеофизика 4 1
Наука НПО 25 1
Карабашмедь 1 1
Почта России ПАО 2253 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1030 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 210 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2712 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 85 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 67 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 226 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 64 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4947 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 1
Минобороны РФ - ГУОВ - Главное управление обустройства войск 4 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6304 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3259 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2177 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 4
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13367 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6273 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4569 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 1
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 185 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 494 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14900 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1446 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18358 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14990 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1088 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1441 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  737 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 1
Microsoft Office 3970 2
Directum Intersystem Cooperation Services - DICS 7 1
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 18 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 1
Directum СЭД - ECM-система 297 1
Visiology Vitalk - ViTalk GPT - Голосовой помощник (ассистент) 11 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Visiology ИАС BI-платформа 39 1
Кузьмина Марина 2 2
Вахмянин Иван 32 2
Груданов Сергей 23 2
Герасимов Александр 45 1
Аншина Марина 79 1
Саксин Александр 11 1
Шувалов Сергей 9 1
Улановский Валерий 1 1
Безкоровайный Денис 15 1
Водолазский Андрей 13 1
Смоляров Дмитрий 10 1
Шевченко Андрей 18 1
Малов Илья 8 1
Парамонов Андрей 4 1
Василенко Андрей 2 1
Малухин Дмитрий 1 1
Сиротина Татьяна 2 1
Руденко Юрий 2 1
Круглова Елена 6 1
Веселов Игорь 11 1
Суханова Екатерина 2 1
Максаков Евгений 3 1
Власюк Василий 4 1
Енин Олег 1 1
Алтушкина Татьяна 1 1
Алтушкин Игорь 1 1
Foster Norman - Фостер Норман 3 1
Щибрик Максим 1 1
Василенко Александр 93 1
Шевченко Владимир 150 1
Евтушенко Алексей 41 1
Козлов Михаил 175 1
Рыстенко Михаил 62 1
Киреев Иван 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 3
Россия - УФО - Челябинская область - Коркинский район - Коркино - Коркинский угольный разрез 19 2
Россия - УФО - Челябинская область 1401 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4294 2
Россия - УФО - Челябинская область - Кыштымский округ - Кыштым 22 1
Россия - УФО - Челябинская область - Карабаш 19 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 647 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 603 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 523 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 1
Россия - ЮФО - Севастополь 582 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 1
Россия - УФО - Свердловская область 1760 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 334 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 1
Казахстан - Республика 5814 1
Россия - ДФО - Амурская область 857 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1702 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Металлы - Медь - Copper 828 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6339 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3165 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 1
Металлы - Золото - Gold 1202 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Ботаника - Растения - Plantae 1113 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 400 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5877 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26009 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 614 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1740 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8387 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще