«Ланит-Урал» установила автоматизированные системы управления на объектах Томинского ГОК

«Ланит-Урал» (входит в группу компаний «Ланит») завершила работы по созданию автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) на основных производственных площадках Томинского горно-обогатительного комбината.

Томинский горно-обогатительный комбинат (Томинский ГОК, Челябинская область, входит в группу «Русская медная компания») – один из самых высокотехнологичных проектов в цветной металлургии России. Инвестиции в проект оцениваются в 77 млрд рублей. В состав предприятия войдут карьеры «Томинский» и «Калиновский», а также обогатительная фабрика. Инновационные технологии, которые будут внедрены на Томинском ГОКе, позволят обогащать медную руду с содержанием меди ниже 0,4%. Проектная производительность ГОКа составит 28 млн тонн руды в год, из которой будет производиться более 500 000 тонн медного концентрата.

В 2019-2020 гг. «Ланит-Урал» оснастила автоматизированными системами управления основные производственные мощности комбината: отделение измельчения руды, отделение флотации, цех производства закладочного материала, а также цех транспортирования закладочного материала для ликвидации угольной выработки Коркинского разреза.

Работы по каждому объекту включали монтаж кабельных трасс и оптических линий по территории предприятия и внутри производственных помещений, сборку и монтаж шкафов АСУТП, монтаж датчиков, разработку системы АСУ, монтажные и пусконаладочные работы. В результате АСУТП обогатительной фабрики представляет собой распределенную систему, управление которой осуществляется из единой операторской.

Специалисты «Ланит-Урал» также выполнили монтаж структурированных кабельных сетей на объектах инфраструктуры предприятия и создали систему контроля и управления доступом административно-бытового корпуса.

Специалисты «Ланит-Урал» смонтировали систему автоматического пожаротушения на газопоршневой станции, которая обеспечивает энергоресурсами все объекты предприятия. В ходе проекта они установили более 200 модулей порошкового пожаротушения и более 400 извещателей.

Отдельное внимание стоит уделить созданию АСУ цеха транспортирования закладочного материала в Коркинский разрез. АСУТП цеха транспортирования способно контролировать производственный процесс в реальном времени, управлять насосами и запорной арматурой, контролировать работу программных и технических компонентов системы.

Реализация проекта Томинского ГОК позволит ликвидировать Коркинский угольный разрез – самую крупную открытую угольную выработку в Евразии. Эндогенные пожары в разрезе являются источником загрязнения атмосферного воздуха в Челябинской области. Для ликвидации разреза планируется использовать закладочный материал, который будут производить на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОК. Это позволит потушить эндогенные пожары и укрепить борта разреза.

Проект создания автоматизированной системы доставки закладочного материала в Коркинский разрез предусматривал выполнение работ на шести территориально распределенных объектах цеха. Чтобы объединить данные объекты в единую управляемую систему, специалисты «Ланит-Урал» установили более 50 шкафов управления с оборудованием АСУТП SIEMENS, Danfoss, Rittal и подключили 329 датчиков.

Генеральный директор Томинского ГОК Валерий Улановский сказал: «На нашем предприятии внедрены самые современные технологии и оборудование от ведущих мировых разработчиков и поставщиков. Уровень организации производства предъявляет повышенные требования к автоматизированной системе управления технологическим процессом. Построенная инфраструктура АСУТП позволит вести эффективную и безопасную работу на всех участках и в подразделениях предприятия».