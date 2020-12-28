Платформа Visiology прошла сертификацию ФСТЭК

«СИС» и Visiology объявили о начале продаж сертифицированной версии информационно-аналитической платформы Visiology. Полученный в декабре сертификат ФСТЭК номер 4338 подтверждает соответствие продукта российским требованиям по безопасности информации.

Сертификат подтверждает, что в программном обеспечении есть встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Также он свидетельствует, что продукт реализует функции идентификации и аутентификации, управления доступом и регистрации событий безопасности. Детали и условия поставки сертифицированного комплекта можно уточнить в компании СИС или у ее партнеров

«Как правило, в BI-системах собираются чувствительные данные из разных источников, поэтому вопрос безопасности информации — один из первых приоритетов при внедрении таких систем. Сертифицированная версия позволит нашим клиентам быть уверенными в уровне защищенности данных, а также обеспечить соответствие регуляторным требованиям в проектах, где это необходимо», — говорит генеральный директор Visiology Иван Вахмянин.

«Управление любой современной организацией основано на данных, и без систем бизнес-аналитики тут не обойтись. Мы видим, что позиции отечественных разработчиков программного обеспечения укрепляются и в этой категории тоже, — говорит генеральный директор компании СИС Сергей Груданов. — Теперь, когда в нашем портфеле есть компания Visiology со своим продуктом, у наших заказчиков и партнеров будет больше гибкости для решения важных для государства задач».

Платформа позволяет решать задачи сбора больших объемов разнородных данных, обработки их с применением математических методов анализа и визуализации на любых дисплеях, включая мобильные устройства и экраны сверхвысокого разрешения. На базе Visiology разработаны и внедрены аналитические решения для органов государственного управления, таких как ситуационные центры губернаторов Рязанской, Смоленской, Ульяновской областей и других регионов РФ, государственных компаний (ГТЛК, АЛРОСА) и крупных промышленных предприятий (АО «ТВЭЛ», Русская Медная Компания).

В России защита информации в ряде сфер, включая государственные информационные системы (ГИС), информационные системы обработки персональных данных (ИСПДн), объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), регулируется нормативно-правовыми актами. Чтобы выполнить требования законодателей и регуляторов (например, при аттестации информационных систем), необходимо применять программное обеспечение, сертифицированное по требованиям безопасности информации. Контролирует систему сертификации средств защиты информации ФСТЭК России.