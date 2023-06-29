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Visiology Vitalk ViTalk GPT Голосовой помощник (ассистент)
ViTalk GPT принимает задачи, сформулированные на естественном языке, а на выходе выдает готовые скрипты для использования с открытой ETL-системой Vixtract, либо расчетные формулы на аналитическом языке DAX (впервые появившемся в Microsoft Power BI) для использования в платформе Visiology.
СОБЫТИЯ
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Visiology Vitalk и организации, системы, технологии, персоны:
|Вахмянин Иван 35 6
|Никитин Алексей 38 4
|Ковалева Ирина 5 1
|Новикова Елена 107 1
|Белостоцкий Сергей 17 1
|Аверина Мария 24 1
|Некрасова Татьяна 4 1
|Чернятин Антон 12 1
|Чеханков Кирилл 12 1
|Прокопенко Константин 14 1
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