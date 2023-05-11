Konica Minolta Business Solutions Russia и Visiology заключили соглашение о партнерстве

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик программного обеспечения для анализа и визуализации данных Visiology подписали партнерское соглашение.

Партнерство направлено на удовлетворение растущего спроса российского бизнеса в решениях для консолидации и аналитики больших данных. Сегодня во многих компаниях накоплен большой объем информации, который зачастую представлен неструктурированными или слабоструктурированными данными, отмечают в Konica Minolta Business Solutions Russia. Для работы с ними необходимо не только использовать наиболее эффективную BI-платформу, но также интегрировать ее с источниками данных и помочь заказчикам в построении аналитических моделей и визуализаций.

Из представленных на российском рынке BI-систем эксперты Konica Minolta Business Solutions Russia выбрали платформу Visiology, которая отличается современной архитектурой и доказала свои возможности в работе с большими данными. Новая версия Visiology 3 представляет собой полноценную замену Microsoft Power BI с поддержкой аналитического языка DAX, а ценовая политика и условия лицензирования являются привлекательными как для миграции, так и для развития аналитической практики с нуля.

Помимо аналитической платформы, Visiology предлагает клиентам приложение Visiology Dashboards для проектирования и публикации аналитических панелей (дашбордов), систему Visiology Smart Forms для консолидированного сбора данных в структурированном виде и службу виртуального аналитика ViTalk. Еще одно самостоятельное проектное решение с открытым исходным кодом ViXtract является инструментом ETL, обеспечивающим созданием гибких моделей подготовки и нормализации исходных данных. Также компания предлагает заказчикам экспертизу во внедрении управления на основе данных.

Сотрудничество с Visiology позволит Konica Minolta последовательно наращивать экспертизу в области обработки и анализа больших данных, оставаясь для заказчиков единым технологическим интегратором в области автоматизации бизнеса. Для реализации проектов по внедрению BI-решений в компании создано отдельное направление с группой аналитиков.

«Партнёрство с одним из лидеров отечественных ИТ-решений в области BI поможет нам расширить портфель программных решений и услуг для российских компаний. Продукты Visiology позволят усилить наши позиции на рынке и предлагать заказчикам новые возможности анализа накопленных данных для повышения уровня поддержки процессов принятия решений. Функциональные возможности платформы Visiology привнесут в наши проекты инновационные элементы в части интеграции данных, получаемых от сторонних систем», – отметил Кирилл Чеханков, руководитель отдела ИТ-решений компании Konica Minolta Business Solutions Russia.

«Архитектура платформы Visiology позволяет развивать бизнес-аналитику в тесной интеграции с любыми ИТ-экосистемами и источниками данных. Учитывая, что специалисты Konica Minolta обладают многолетним опытом работы с различными ИТ-решениями и делают ставку на глубокое понимание интересов заказчиков, наше партнерство позволит создавать и развивать продвинутые решения для бизнеса в интересах клиентов из различных отраслей, включая анализ больших данных и аналитику реального времени. Формирование специального направления по работе с Visiology поможет команде Konica Minolta успешно решать самые разнообразные задачи в сфере BI», – сказал Алексей Никитин, генеральный директор компании Visiology.