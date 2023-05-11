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Visiology ViXtract

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.05.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и Visiology заключили соглашение о партнерстве 1
15.04.2022 Visiology представила новые тарифы для миграции с других BI-платформ 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Visiology ViXtract и организации, системы, технологии, персоны:

Visiology - Визиолоджи 96 5
Luxms 122 2
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
Konica Minolta Business Solutions 68 1
ICL ГК - ICL Group 505 1
Konica Minolta 423 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13755 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12245 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33624 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25987 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10243 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7910 1
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ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1222 3
Visiology ИАС BI-платформа 45 2
Visiology Vitalk - ViTalk GPT - Голосовой помощник (ассистент) 13 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 218 1
Navicon BI 2 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 244 1
Visiology ViQube - СУБД 15 1
Никитин Алексей 38 4
Чеханков Кирилл 12 1
Вахмянин Иван 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 166975 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54860 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47749 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468055, в очереди разбора - 725383.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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