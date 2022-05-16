Navicon начинает внедрять в российских компаниях in-memory вычисления и искусственный интеллект

Системный интегратор и разработчик Navicon пополнил портфель продуктов отечественной интеллектуальной платформой для аналитики Visiology. Благодаря in-memory вычислениям клиенты Navicon смогут обрабатывать без задержек даже крупные массивы данных. А виртуальный помощник ViTalk на основе искусственного интеллекта позволит им управлять дашбордами и получать ответы на свои вопросы при помощи голосовых команд. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Стратегическое партнерство Navicon и Visiology предусматривает внедрение флагманской аналитической платформы от отечественного ИТ-поставщика в российских компаниях. С помощью платформы Visiology клиенты Navicon могут получить беспрепятственный доступ к данным из различных корпоративных систем и формировать отчеты в необходимых разрезах в режиме, близком к реальному времени. Это возможно благодаря применению in-memory технологий.

Ядро платформы — in-memory колоночная СУБД ViQube. Основной принцип ее работы заключается в том, что все необходимые данные, вне зависимости от их формата и источника, собираются в одном месте — в оперативной памяти. В процессе они сжимаются и занимают меньше места, чем исходный массив. Вычисления производятся там же, «на лету», без необходимости каждый раз обращаться к жесткому диску для получения новой информации.

В результате скорость обработки информации и формирования отчетов существенно увеличивается. При этом требования к безопасности данных соблюдаются вне зависимости от объемов анализируемых данных и количества пользователей — это подтверждается наличием у Visiology сертификата ФСТЭК, соответствующего шестому уровню доверия.

Работать с платформой Visiology можно с мобильных устройств. Причем для удобства управления аналитикой предусмотрен инструмент ViTalk — виртуальный помощник на базе искусственного интеллекта, который понимает запросы на естественном языке. Он работает, в том числе, через Telegram и способен преобразовывать голосовые команды пользователя на русском языке в запросы к аналитической системе и мгновенно выдавать нужные отчеты.

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«In-memory вычисления, инструменты искусственного интеллекта и система сбора отчетности через веб-формы, не требующая ИТ-специалистов для настройки, — все это позволит нашим клиентам извлекать из данных полезные инсайты в режиме реального времени. Они смогут принимать взвешенные управленческие решения на основе самой актуальной информации и оперативно пересматривать их при необходимости. В современном быстро меняющемся мире такая гибкость необходима для выживания бизнеса. Именно этот фактор определил наш выбор решения от Visiology», — сказала Мария Аверина, партнер по управлению департаментом бизнес-аналитики в компании Navicon.

«Способность эффективно обрабатывать большие массивы данных, в том числе с помощью технологии in-memory, становится необходимым требованием для аналитического ландшафта все большей доли российский компаний, таких как банки, ритейл-компании, производства и другие. Наша платформа Visiology позволяет закрыть потребность таких компаний в надежных, высокопроизводительных аналитических решениях. А обширный опыт Navicon в автоматизации enterprise-сегмента — реализовать проекты миграции на нашу платформу в сжатые сроки и минимальными усилиями со стороны заказчика», — отметил Иван Вахмянин, генеральный директор и сооснователь Visiology.