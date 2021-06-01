Информационно-аналитическая платформа Visiology внедрена в штаб-квартире РМК

Российская информационно-аналитическая платформа Visiology внедрена в штаб-квартире «Русской медной компании» (АО «РМК»). Интегратором выступила компания Polymedia. В рамках проекта было реализовано представление консолидированной управленческой отчетности по 22 предприятиям Группы. Также с помощью голосовых команд реализовано управление визуальным представлением информации.

Аналитическая платформа Visiology позволяет осуществлять план-фактный анализ производственных и финансовых показателей в различных разрезах (выручка, себестоимость, чистая прибыль по РСБУ и МСФО).

Также оптимизирован сбор операционных и загрузка исторических данных по предприятиям РМК с помощью специально разработанной утилиты для массовой загрузки из разнородных Excel. Данное решение позволило в разы ускорить загрузку данных и на 100% исключить ошибки при вводе данных.

В ходе управленческих совещаний все ключевые показатели деятельности предприятий группы отображаются одновременно на нескольких высокотехнологичных дисплеях. Управление дэшбордами может осуществляться с помощью голосовых команд – это специально разработанный инструмент на базе виртуального аналитика ViTalk с применением инструментов ML и AI.

Ранее платформа Visiology вошла в состав перечня апробированных продуктов, доступных для предприятий промышленности Министерства промышленности и торговли России и признана лучшей системой интеллектуального анализа данных Аналитическим центром при Правительстве России.