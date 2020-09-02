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Visiology обновила свою аналитическую платформу до версии 2.18

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Visiology выпустила обновленную версию информационно-аналитической платформы. Основные изменения коснулись рассылки аналитических отчётов по расписанию, распределения нагрузки на сервер и синхронизации данных. Масштабное обновление получил и виртуальный голосовой ассистент ViTalk, впервые представленный в приложении Telegram.

Релиз 2.18, прежде всего, отличается возможностью настроить e-mail рассылку аналитических отчётов по расписанию: пользователь может регулярно, согласно преднастроенному графику, получать дэшборды в любом доступном формате. Функция работает даже при отсутствии связи с сервером, причём можно указать не только конкретных получателей, но и группу с одним уровнем доступа к аналитике.

Введены ограничения на состав формы ввода: при вводе данных можно настроить видимость только значимых ячеек: пустые значения можно скрыть за счёт ограничений в группах показателей. Форма становится легче для восприятия и компактнее. Также в релизе упрощено масштабирование и развертка аналитической СУБД ViQube в кластере, что необходимо для распределения нагрузки на несколько физических серверов.

Оптимизирован интерфейс экспорта для переноса данных между серверами – аналитики, работающие с платформой, могут осуществить поиск по названию дэшборда, видеть все названия сущностей – также добавлены функции «выбрать все дэшборды» и «выбрать последнее из данных» при выборе значений по умолчанию.

Виртуальный ассистент ViTalk, над которым работает Data Science команда Visiology, перенесен в пространство Telegram и получил все функции этого приложения: можно сохранить самые важные и частые запросы, а также запрограммировать ассистента на рассылку регулярных отчётов. Обновлённый ViTalk визуализирует результаты запроса пользователя разными способами: текстом, диаграммой, круговой диаграммой, графиком или столбчатой диаграммой, если пользователь укажет одну из этих визуализаций. Если уточнения не будет, ассистент подберёт визуализацию автоматически -исходя из объёма и состава выводимых данных.



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