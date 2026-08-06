Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Росспиртпром
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 6
Росспиртпром и организации, системы, технологии, персоны:
|Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 1
|Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
|Haulmont - Тезис СЭД 99 1
|ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
|Левенчук Анатолий 13 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Добров Дмитрий 1 1
|Сиротина Татьяна 2 1
|Малютин Прохор 1 1
|Суханова Екатерина 2 1
|Матюшевский Владислав 1 1
|Курганова Ольга 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166167 4
|Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.