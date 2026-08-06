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Росспиртпром

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.08.2026 «Росспиртпром» перешел на витрину данных «Контур.Налоговый мониторинг» 2
15.04.2015 ЕЭТП выступила соорганизатором проектной сессии по управлению закупками 1
16.01.2013 «Росспиртпром» автоматизирует документооборот на базе системы «Тезис» 2
27.05.2009 Медведев: ЕГАИС не пошла 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Росспиртпром и организации, системы, технологии, персоны:

Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital 13 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Почта России ПАО 2370 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Минобороны РФ - ГУОВ - Главное управление обустройства войск 4 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 16 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 614 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Haulmont - Тезис СЭД 99 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
Левенчук Анатолий 13 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Добров Дмитрий 1 1
Сиротина Татьяна 2 1
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Суханова Екатерина 2 1
Матюшевский Владислав 1 1
Курганова Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 4
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 442 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 361 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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