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Россия УФО Челябинская область Кыштымский округ Кыштым

Россия - УФО - Челябинская область - Кыштымский округ - Кыштым

СОБЫТИЯ


16.10.2026 МТС обновила сеть в уральском «крае 40 озер» 1
15.11.2023 Связисты приготовили для рыбаков Южного Урала мобильную сеть 1
05.09.2023 «Мегафон» провел рефарминг сети на Южном Урале 1
25.10.2022 Игорь Алексеевич Алтушкин: карьера основателя РМК 1
20.06.2022 «Ростелеком» в Челябинской области обеспечил еще 25 тыс. жителей Снежинска скоростным оптическим интернетом 1
24.01.2022 Локомотивный — на оптике: «Ростелеком» проводит модернизацию сетей связи в Ленинском районе Челябинска 1
28.07.2021 «Росэлектроника» внедряет «умное» освещение в Челябинской области 2
05.09.2019 «Яндекс» начал набор в «Яндекс.Лицей» 1
14.07.2016 4 тыс. ТБ за полгода скачали абоненты ТТК на Южном Урале 1
29.09.2015 ТТК организует Wi-Fi для 64 отделений Сбербанка в Челябинской области 1
23.09.2015 Абоненты ТТК в малых городах Южного Урала скачали 1,8 ПБ информации 1
28.08.2015 «ТТК-Южный Урал» на 5,4% увеличил количество клиентов среднего и малого бизнеса 1
13.08.2015 МТС запустила продажи интерактивного спутникового ТВ на Урале 1
15.07.2015 «ТТК-Южный Урал» в 3 раза увеличил скорости интернет-доступа в Челябинской области 1
04.02.2015 МТС обновила оборудование на всей территории Челябинской области 1
31.05.2013 ТТК расширил сеть ШПД в Челябинской и Оренбургской областях на 23% 1
16.08.2012 Чистая прибыль «ТТК-Южный Урал» в первом полугодии 2012 г. выросла на 60% 2
12.12.2011 Защищенная виртуальная сеть объединит офисы банка «Снежинский» в Челябинской области 1
29.07.2011 ТТК объединил сетью связи офисы «Сбербанка» в Челябинской области 1
11.06.2010 «ТТК-Южный Урал» инвестировал в проект «Бизнес-центры» более 1,5 млн руб. 1
09.06.2010 Доходы «ТТК-Южный Урал» в первом квартале 2010 г. составили 103 млн руб. 1
17.08.2009 Прокуратура отобрала у детей жестокие компьютерные игры 1
26.11.2007 В Магнитогорске откроется новый магазин «Позитроника» 1

Публикаций - 23, упоминаний - 25

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2156 11
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 11
Ростелеком 11066 2
МегаФон 10993 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16203 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1593 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 296 2
Raven Software 43 1
Foundation 9 Entertainment - Amaze Entertainment 7 1
X Corp - Twitter 2942 1
Yandex - Яндекс 9408 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3484 1
Meta Platforms - Facebook 4638 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 954 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9583 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1279 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5085 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 83 1
Google LLC 12824 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Atari 159 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 548 1
CD Projekt RED 89 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9100 2
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
РМК - МГОК - Михеевский ГОК - Михеевский горно-обогатительный комбинат 2 1
Карабашмедь 2 1
РМК - Томинский ГОК - Томинский горно-обогатительный комбинат 2 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital 16 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6026 1
Судебная власть - Judicial power 2530 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6712 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 414 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9864 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26633 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18338 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29950 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11657 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5027 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4750 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2267 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9734 3
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Пропускная способность - Bandwidth 1940 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3310 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7965 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9699 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1715 2
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10417 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4235 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4193 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2272 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7565 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9453 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1167 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11977 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1933 2
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BioBootloader - Wolverine 7 1
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VK - Mail.ru - Одноклассники 1772 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 410 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 918 1
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Россия - УФО - Челябинская область - Карабаш 21 4
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Сатка 41 4
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 202762.
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