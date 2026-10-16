Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО Челябинская область Кыштымский округ Кыштым
СОБЫТИЯ
Публикаций - 23, упоминаний - 25
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Кудрявцев Сергей 23 3
|Сироткин Виталий 11 2
|Сергеев Михаил 115 2
|Ледяев Максим 14 2
|Колесникова Ольга 9 2
|Мякишев Андрей 3 1
|Мисичук Оксана 2 1
|Киричук Гуля 1 1
|Алтушкина Татьяна 1 1
|Алтушкин Игорь 1 1
|Foster Norman - Фостер Норман 3 1
|Трясцына Елена 3 1
|Нестеров Александр 52 1
|Антонов Андрей 21 1
|Фильченков Сергей 6 1
|Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 135 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.