«Мегафон» провел рефарминг сети на Южном Урале

Технические специалисты «Мегафона» провели масштабный рефарминг мобильной сети в Челябинской области. Перевод частот, задействованных в 2G и 3G, в современный стандарт LTE помог повысить скорость передачи данных более чем в 200 локациях региона. Модернизация телеком-инфраструктуры также улучшила качество звонков по технологии VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

По свежим замерам аналитиков мобильного оператора, несмотря на увеличение интернет-трафика, средняя скорость передачи данных в Челябинской области выросла на 15% по сравнению с 2022 г.

В программу рефарминга сети, которая стартовала в начале года, вошли как крупные города, так и небольшие села, поселки и деревни Южного Урала. Работы были проведены в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Чебаркуле, Снежинске, Миассе, Троицке, Златоусте, Кыштыме и других городах региона. Заметят улучшения и жители более чем 60 небольших населенных пунктов. Среди них – Кулевичи, Долгодеревенское, Акбашева, Халитово, Курга, Шумово, Катенино, Мирный, Светлое, Воскресенское и др.

«Южноуральцы скачивают из всемирной паутины все больше данных, поэтому для сохранения стабильно высоких скоростей мы активно работаем над качеством услуг. Мы не только расширяем покрытие в местах с наибольшей нагрузкой на сеть, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга мы смогли улучшить интернет более чем в 200 точках области. Сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания со значениями выше, чем у конкурентов», — сказал Виталий Сироткин, технический руководитель «Мегафона» в Челябинской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.