Локомотивный — на оптике: «Ростелеком» проводит модернизацию сетей связи в Ленинском районе Челябинска

Компания «Ростелеком» начала масштабную модернизацию инфраструктуры связи на территории Ленинского района Челябинска — в поселке Локомотивный. В микрорайон проводят современные волоконно-оптические линии.

Модернизация позволит жителям пользоваться сверхбыстрым интернетом на скорости 200-250 Мбит/с, а также другим современным цифровым сервисам. Уже реализован первый этап проекта: к современным оптическим технологиям подключены девять домов поселка и первые 30 абонентов.

«В Локомотивном мы начали модернизацию кабельных сетей с улиц Заслонова и Рессорная, заменив три километра устаревших линий связи оптическими. На остальной территории поселка специалисты проведут работы по прокладке кабеля протяженностью порядка 20 километров к лету 2022 г. Чтобы скоростной интернет стал доступнее жителям Южного Урала, “Ростелеком” в 2021 году построил более 800 километров оптики в Каслях, Кыштыме, Нязепетровске, Снежинске и других населенных пунктах региона. Всего в Челябинской области проведено более 14,5 тыс. километров волоконно-оптических линий связи, из них около 3600 километров – в Челябинске», – сказал Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

Технология подключения к широкополосному доступу в интернет предполагает заведение оптоволоконного кабеля непосредственно в дом или квартиру абонента, обеспечивая максимальную скорость передачи данных независимо от общей нагрузки на сеть. Такая линия автономна, защищена от погодных условий, перепадов напряжения или отключения электроэнергии. Оптоволоконные сети обеспечивают доступ к экосистеме цифровых сервисов для безопасности, комфорта и отдыха всей семьи: домашнему видеонаблюдению, сервису «Умный дом», умному домофону, интерактивному телевидению и др.