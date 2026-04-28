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CD Projekt RED The Witcher Ведьмак Компьютерная игра (action)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|28.04.2026
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На российском чипе «Иртыш» запустили «Ведьмака 3» с приличной скоростью. Внутри него китайская архитектура
китайский 32-ядерный процессор «Иртыш» C632 от компании «Трамплин Электроникс» смог запустить игру «Ведьмак 3: Дикая охота», пишет портал Tom’s Hardware. Более того, игра не тормозила, стабильн
|28.08.2024
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Потенциальные «убийцы» процессоров Intel и AMD будут не нужны большинству людей. Чипы RISC-V ни на что не годны в видеоиграх. Видео
ам на х86 в видеоиграх. Как пишет Tom’s Hardware, эксперимент по запуску на ПК с чипом RISC-V игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» провалился – на экране вместо полноценного геймплея выводилось слайд-
|09.12.2013
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The Witcher 3: Wild Hunt. Видео
Опубликован новый видеоролик игры The Witcher 3: Wild Hunt от компании CD Prpjekt RED. Разрабатывается третья часть на новом движке
|22.08.2013
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The Witcher 3: Wild Hunt. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры The Witcher 3: Wild Hunt от компании CD Prpjekt RED. Разрабатывается третья часть на новом движке
|14.08.2013
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The Witcher 3: Wild Hunt. Видео
Опубликован кинематографичный трейлер игры The Witcher 3: Wild Hunt от компании CD Prpjekt RED. Разрабатывается третья часть на новом движке
|29.06.2013
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The Witcher 3: Wild Hunt. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры The Witcher 3: Wild Hunt от компании CD Prpjekt RED. Разрабатывается третья часть на новом движке
|11.06.2013
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Е3 2013: The Witcher 3: Wild Hunt
Опубликован геймплейный видеоролик ролевого проекта The Witcher 3: Wild Hunt, работает над которым студия CD Projekt RED. Разрабатывается третья част
|14.04.2013
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The Witcher 3: Wild Hunt. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры The Witcher 3: Wild Hunt от компании CD Prpjekt RED. Разрабатывается третья часть на новом движке
|05.04.2013
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The Witcher 3 без DRM-защиты
Компания CD Prpjekt RED официально заявила, что в игре The Witcher 3: Wild Hunt не будет какой-либо защиты от копирования. По словам представителей студ
|22.02.2013
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"Ведьмак 3" может стать стартовым проектом PlayStation 4
Польская студия CD Projekt Red объявила, что их новая ролевая игра The Witcher 3: Wild Hunt может стать одним из первых проектов, доступных на новой игровой пристав
|06.02.2013
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The Witcher 3: Wild Hunt официально
jekt RED официально анонсировала третью часть саги The Witcher. Новая игра, получившая название The Witcher 3: Wild Hunt, разрабатывается на новом движке RED Engine 3 и увидит свет в 2014 году.
|16.08.2012
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"Ведьмак 2" покоряет European Games Award 2012
оло 230 тысяч человек. Больше всех наград в различных категориях в этом году досталось ролевой игре The Witcher 2: Assassins of Kings от CD Projekt RED, в том числе и главная награда - "Лучшая
|20.06.2012
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"Ведьмак 2: Убийцы королей. Расширенное издание". Патч 3.2
Обновление 3.2 уже доступно для русской версии ролевой игры "Ведьмак 2: Убийцы королей. Расширенное издание". Оно устанавливается автоматически при запуске игры (при наличии интернет-соединения), кроме того, можно загрузить его из Steam. Напомним, что в
|17.04.2012
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"Ведьмак 2: Убийцы королей. Расширенное издание" в продаже
"1С-СофтКлаб" сообщает о российском релизе ролевой игры "Ведьмак 2: Убийцы королей. Расширенное издание" от CD Projekt RED (оригинальное название — Th
|06.03.2012
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Расширенное издание Witcher 2 в России
Компания "1С-СофтКлаб" в апреле этого года выпустит "Ведьмак 2: Убийцы королей. Расширенное издание" от CD Projekt RED."Ведьмак 2: Убийцы к
|27.01.2012
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"Ведьмак 3" официально подтвержден
Компания CD Projekt RED, на состоявшейся сегодня пресс-конференции, официально анонсировала игру The Witcher 3. Сроки выхода проекта пока не объявлены, но, судя по всему, релиз состоится лиш
|29.09.2011
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"Ведьмак 2.0" доступен для загрузки
Компания CD Projekt RED, как и обещала, выпустила сегодня масштабное бесплатное обновление версии 2.0 для игры "Ведьмак 2. Убийцы королей". В него входят новые игровые режимы, девять дополнений, а также множество технических улучшений и исправлений.Новый аркадный режим "Арена" позволит игрокам отвлечься
|08.09.2011
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"Ведьмак 2.0" скоро в России
щают, что 29 сентября 2011 года выйдет в свет масштабное бесплатное обновление версии 2.0 для игры "Ведьмак 2. Убийцы королей". В него войдут новые игровые режимы, девять дополнений, а также мн
|12.08.2011
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"Ведьмак 2. Убийцы королей". Патч 1.35
Опубликован патч 1.35 для игры "Ведьмак 2. Убийцы королей". Скачать обновление можно с нашего сервера: с версии 1.0 до 1.35 (
|19.06.2011
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"Ведьмак 2. Убийцы королей". Активация в Steam
Компания «1С-СофтКлаб» сообщает, что с 17 июня российскую версию ролевого проекта «Ведьмак 2. Убийцы королей» можно связать со своим аккаунтом в сервисе цифровой дистрибуции St
|28.05.2011
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"Ведьмак 2. Убийцы королей". Патч 1.1
Компания CD Projekt RED сообщает, что опубликованное 26 мая обновление 1.1 для российской версии "Ведьмак 2. Убийцы королей" не было в должной степени оттестировано, что привело к существенным проблемам после его установки у значительного числа пользователей.Представители компании приносят
|21.05.2011
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"Ведьмак 2. Убийцы королей". Патч 1.0.0.3
Опубликовано специальное обновление для официальной русской версии ролевой игры "Ведьмак 2. Убийцы королей".Патч 1.0.0.3 устраняет основные проблемы, с которыми в настоящее в
|17.05.2011
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"Ведьмак 2. Убийцы королей" в продаже
Компания "1С-СофтКлаб" объявляет о поступлении в продажу проекта "Ведьмак 2. Убийцы королей" (разработчик — CD Projekt RED).В России вышли три издания — станда
|14.05.2011
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DLC для Witcher 2 будут бесплатными
есплатны. Первое из них - Troll Trouble - появится уже в день релиза, 17 мая.Напомним, что продажи "Ведьмак 2. Убийцы королей" в ряде российских магазинов стартуют 16 мая в 19-00. Полный список
|11.05.2011
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Ранняя премьера игры "Ведьмак 2. Убийцы королей"
до мировой премьеры.Первые покупатели игры получат в подарок металлический брелок в виде медальона ведьмака, а главное — возможность без проволочек отправиться на поиски новых приключений вмес
|05.05.2011
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Предзаказ цифрового "Ведьмака"
На сайте kupivedmaka.ru открыт предварительный заказ на игру "Ведьмак 2. Убийцы королей. Цифровой Premium".В состав данного издания войдут: видеоматериалы,
|28.04.2011
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"Ведьмак 2. Убийцы королей" в печати
Компания "1С-СофтКлаб" отправила в печать игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" (разработчик — CD Projekt RED).В России 17 мая 2011 года, одноврем
|21.04.2011
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Видеодневник №5
производства ролевых игр с нелинейным сюжетом. Разработанный с нуля графический движок делает игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" одной из самых красивых RPG современности и позволяет игрокам почу
|20.04.2011
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты
производства ролевых игр с нелинейным сюжетом. Разработанный с нуля графический движок делает игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" одной из самых красивых RPG современности и позволяет игрокам почу
|15.04.2011
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Видеодневник №4
редставленном на русском языке, разработчики рассказывают об особенностях игровых зон во вселенной "Ведьмака". Повествование иллюстрируется фрагментами геймплея.Видео можно скачать с нашего сер
|15.04.2011
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Несколько слов о защите в The Witcher 2
Создатели "Ведьмака", компания CD Projekt RED уже не раз высказывали своё отрицательное отношение к разл
|07.04.2011
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты
производства ролевых игр с нелинейным сюжетом. Разработанный с нуля графический движок делает игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" одной из самых красивых RPG современности и позволяет игрокам почу
|26.03.2011
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Системные требования
Компания CD Projekt RED объявила системные требования для игры The Witcher 2: Assassins of Kings, релиз которой состоится 17 мая этого года. Локализацией пр
|14.03.2011
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты
производства ролевых игр с нелинейным сюжетом. Разработанный с нуля графический движок делает игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" одной из самых красивых RPG современности и позволяет игрокам почу
|18.02.2011
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты
производства ролевых игр с нелинейным сюжетом. Разработанный с нуля графический движок делает игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" одной из самых красивых RPG современности и позволяет игрокам почу
|30.11.2010
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео
офтКлаб" и Snowball Studios. В России продолжение истории о ведьмаке Геральте выйдет под названием "Ведьмак 2. Убийцы королей". Релиз игры состоится в мае 2011 года.Скачать Story Trailer можно
|30.11.2010
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты
производства ролевых игр с нелинейным сюжетом. Разработанный с нуля графический движок делает игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" одной из самых красивых RPG современности и позволяет игрокам почу
|19.11.2010
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"Ведьмак 2. Убийцы королей". Предварительный заказ
Стали известны подробности выхода игры "Ведьмак 2. Убийцы королей" (оригинальное название — The Witcher 2: Assassins of Kings; разраб
|17.11.2010
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The Witcher 2. Новая дата
ла новую официальную дату выхода ожидаемой многими ролевой игры The Witcher 2: Assassins of Kings ("Ведьмак 2: Убийцы Королей"). Релиз игры состоится 17 мая 2011 года. Напомним, что ранее говор
|06.11.2010
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео
l Studios. В России продолжение истории о ведьмаке Геральте выйдет в марте 2011 года под названием "Ведьмак 2. Убийцы королей".Скачать видео можно с нашего сервера (502 МБ).Вторая часть порадуе
CD Projekt RED и организации, системы, технологии, персоны:
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