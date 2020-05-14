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CD Projekt RED
The Witcher
Ведьмак
Компьютерная игра (action)
CD Projekt RED упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CD Projekt RED 61 45
|1С-СофтКлаб - SoftClub 1090 19
|Новый диск 614 16
|Snowball Studios 100 13
|Atari 140 6
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6140 3
|Fortnite 49 3
|Nvidia Corp 2840 3
|МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 94 3
|PUBG Corporation 24 3
|Blizzard Entertainment 282 2
|Activision Blizzard 458 1
|EA DICE 151 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7643 1
|Square Enix 183 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2201 1
|Ubisoft 703 1
|Doom Eternal 6 1
|Bethesda Softworks 216 1
|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 35 1
|AMD Graphics Product Group - ATI 839 1
|Valve 161 1
|Ericsson 2240 1
|Intel Corporation 10420 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1664 1
|Meta - Facebook 4007 1
|Microsoft Corporation 20427 1
|Dell EMC 4388 1
|Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 236 1
|Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1118 1
|Правительство Москвы 790 1
|Кушнарев Андрей 12 3
|Стародубов Виталий 9 2
|Телков Алексей 22 1
|Магурян Василий 8 1
|Мирошниченко Даниил 2 1
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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