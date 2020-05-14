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CD Projekt RED
The Witcher
Ведьмак
Компьютерная игра (action)



14.05.20 «Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games 1
14.02.20 Tele2 запустила облачные игры на 5G с Nvidia 2
14.02.20 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
14.02.20 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
28.01.20 Самые ожидаемые игры 2020 года: выбор ZOOM 1
03.11.15 Пять лучших игровых ноутбуков. Выбор ZOOM 1
03.10.13 Программа "1С-СофтКлаб" на "ИгроМир 2013" 1
06.02.13 The Witcher 3: Wild Hunt официально 1
16.08.12 "Ведьмак 2" покоряет European Games Award 2012 6
31.05.12 CD Project RED анонсирует игру Cyberpunk 1
17.04.12 "Ведьмак 2: Убийцы королей. Расширенное издание" в продаже 1
09.03.12 CD Project RED отказывается от DRM 2
01.02.12 Лучшая игра 2011 года по версии "Боевого Народа" 1
27.01.12 "Ведьмак 3" официально подтвержден 1
30.08.11 Миллион "Ведьмаков" 1
14.05.11 DLC для Witcher 2 будут бесплатными 1
21.04.11 The Witcher 2: Assassins of Kings. Видеодневник №5 1
20.04.11 The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты 1
15.04.11 The Witcher 2: Assassins of Kings. Видеодневник №4 1
07.04.11 The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты 1
26.03.11 The Witcher 2: Assassins of Kings. Системные требования 1
14.03.11 The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты 1
18.02.11 The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты 1
30.11.10 The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео 1
30.11.10 The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты 1
23.11.10 CD Projekt о пиратстве 2
19.11.10 "Ведьмак 2. Убийцы королей". Предварительный заказ 1
17.11.10 The Witcher 2. Новая дата 1
06.11.10 The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео 1
22.10.10 The Witcher 2 для РС в марте 2
02.09.10 The Witcher 2. Подробности 1
20.08.10 The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео 1
05.06.10 The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео 1
26.03.10 The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео 1
23.03.10 Witcher 2: Assassins of Kings. Официальный трейлер и сайт 1
18.09.09 The Witcher 2: Assassins of Kings в разработке 1
17.08.09 Прокуратура отобрала у детей жестокие компьютерные игры 1
23.06.09 Слухи о Witcher 2 преждевременны 1
03.12.08 The Witcher: Rise of the White Wolf. Скриншоты 1
02.12.08 Консольный "Ведьмак" 1

Публикаций - 67, упоминаний - 129

CD Projekt RED упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

CD Projekt RED 61 45
1С-СофтКлаб - SoftClub 1090 19
Новый диск 614 16
Snowball Studios 100 13
Atari 140 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6140 3
Fortnite 49 3
Nvidia Corp 2840 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 94 3
PUBG Corporation 24 3
Blizzard Entertainment 282 2
Activision Blizzard 458 1
EA DICE 151 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7643 1
Square Enix 183 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2201 1
Ubisoft 703 1
Doom Eternal 6 1
Bethesda Softworks 216 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 35 1
AMD Graphics Product Group - ATI 839 1
Valve 161 1
Ericsson 2240 1
Intel Corporation 10420 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1664 1
Meta - Facebook 4007 1
Microsoft Corporation 20427 1
Dell EMC 4388 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1505 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 236 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1118 1
Правительство Москвы 790 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2968 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9381 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1845 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры 9 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 46 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1241 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 210 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 470 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 549 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2734 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 279 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 615 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3204 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2378 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8483 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1434 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5704 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4071 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1793 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 208 4
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 42 3
Blizzard - World of Warcraft 277 3
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 3
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 14 3
МегаФон Игры - games.megafon.ru 5 3
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 56 3
Nvidia GeForce GTX 2880 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3164 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2784 3
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 187 2
Blizzard - Battle.net 27 2
Microsoft Windows 10 9882 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 270 2
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 101 2
ArcheAge - MMORPG - Компьютерная многопользовательская командная игра 6 1
GOG - Сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр и фильмов 5 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 79 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 17 1
Tele2 5G-сеть - Tele2 5G Hub 6 1
Apple iPod 1285 1
Asus ROG - Republic of Gamers 20 1
CCP Games EVE Online - Массовая многопользовательская онлайн-игра 50 1
Intel Core 2 Duo 533 1
Google Stadia - облачный игровой (стриминговый) сервис 7 1
Wargaming World of Warplanes 33 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 496 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 1
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 24 1
Eidos Montreal - Deus Ex: Human Revolution - Компьютерная игра (стелс) 35 1
Intel Core Quad 8 1
Dell Alienware 111 1
Team Fortress - компьютерная игра 35 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 62 1
Nintendo Wii - игровая консоль 720 1
Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 48 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 585 1
Nintendo DS - игровая консоль 304 1
Bungie Studios Halo - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 67 1
Кушнарев Андрей 12 3
Стародубов Виталий 9 2
Телков Алексей 22 1
Магурян Василий 8 1
Мирошниченко Даниил 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 77050 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10664 15
Европа 6565 3
Прибалтика - Балтия 1177 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 2
Северная Америка 2356 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1046 1
Россия - УФО - Челябинская область 821 1
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 23 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25318 1
Япония 6784 1
Москва - Садовое кольцо 71 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 70 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 261 1
Русский язык 1419 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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