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CD Projekt RED The Witcher Ведьмак Компьютерная игра (action)

СОБЫТИЯ

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28.04.2026 На российском чипе «Иртыш» запустили «Ведьмака 3» с приличной скоростью. Внутри него китайская архитектура

китайский 32-ядерный процессор «Иртыш» C632 от компании «Трамплин Электроникс» смог запустить игру «Ведьмак 3: Дикая охота», пишет портал Tom’s Hardware. Более того, игра не тормозила, стабильн
28.08.2024 Потенциальные «убийцы» процессоров Intel и AMD будут не нужны большинству людей. Чипы RISC-V ни на что не годны в видеоиграх. Видео

ам на х86 в видеоиграх. Как пишет Tom’s Hardware, эксперимент по запуску на ПК с чипом RISC-V игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» провалился – на экране вместо полноценного геймплея выводилось слайд-
09.12.2013 The Witcher 3: Wild Hunt. Видео

Опубликован новый видеоролик игры The Witcher 3: Wild Hunt от компании CD Prpjekt RED. Разрабатывается третья часть на новом движке
22.08.2013 The Witcher 3: Wild Hunt. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры The Witcher 3: Wild Hunt от компании CD Prpjekt RED. Разрабатывается третья часть на новом движке
14.08.2013 The Witcher 3: Wild Hunt. Видео

Опубликован кинематографичный трейлер игры The Witcher 3: Wild Hunt от компании CD Prpjekt RED. Разрабатывается третья часть на новом движке
29.06.2013 The Witcher 3: Wild Hunt. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры The Witcher 3: Wild Hunt от компании CD Prpjekt RED. Разрабатывается третья часть на новом движке
11.06.2013 Е3 2013: The Witcher 3: Wild Hunt

Опубликован геймплейный видеоролик ролевого проекта The Witcher 3: Wild Hunt, работает над которым студия CD Projekt RED. Разрабатывается третья част
14.04.2013 The Witcher 3: Wild Hunt. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры The Witcher 3: Wild Hunt от компании CD Prpjekt RED. Разрабатывается третья часть на новом движке
05.04.2013 The Witcher 3 без DRM-защиты

Компания CD Prpjekt RED официально заявила, что в игре The Witcher 3: Wild Hunt не будет какой-либо защиты от копирования. По словам представителей студ
22.02.2013 "Ведьмак 3" может стать стартовым проектом PlayStation 4

Польская студия CD Projekt Red объявила, что их новая ролевая игра The Witcher 3: Wild Hunt может стать одним из первых проектов, доступных на новой игровой пристав
06.02.2013 The Witcher 3: Wild Hunt официально

jekt RED официально анонсировала третью часть саги The Witcher. Новая игра, получившая название The Witcher 3: Wild Hunt, разрабатывается на новом движке RED Engine 3 и увидит свет в 2014 году.
16.08.2012 "Ведьмак 2" покоряет European Games Award 2012

оло 230 тысяч человек. Больше всех наград в различных категориях в этом году досталось ролевой игре The Witcher 2: Assassins of Kings от CD Projekt RED, в том числе и главная награда - "Лучшая

20.06.2012 "Ведьмак 2: Убийцы королей. Расширенное издание". Патч 3.2

Обновление 3.2 уже доступно для русской версии ролевой игры "Ведьмак 2: Убийцы королей. Расширенное издание". Оно устанавливается автоматически при запуске игры (при наличии интернет-соединения), кроме того, можно загрузить его из Steam. Напомним, что в

17.04.2012 "Ведьмак 2: Убийцы королей. Расширенное издание" в продаже

"1С-СофтКлаб" сообщает о российском релизе ролевой игры "Ведьмак 2: Убийцы королей. Расширенное издание" от CD Projekt RED (оригинальное название — Th
06.03.2012 Расширенное издание Witcher 2 в России

Компания "1С-СофтКлаб" в апреле этого года выпустит "Ведьмак 2: Убийцы королей. Расширенное издание" от CD Projekt RED."Ведьмак 2: Убийцы к
27.01.2012 "Ведьмак 3" официально подтвержден

Компания CD Projekt RED, на состоявшейся сегодня пресс-конференции, официально анонсировала игру The Witcher 3. Сроки выхода проекта пока не объявлены, но, судя по всему, релиз состоится лиш
29.09.2011 "Ведьмак 2.0" доступен для загрузки

Компания CD Projekt RED, как и обещала, выпустила сегодня масштабное бесплатное обновление версии 2.0 для игры "Ведьмак 2. Убийцы королей". В него входят новые игровые режимы, девять дополнений, а также множество технических улучшений и исправлений.Новый аркадный режим "Арена" позволит игрокам отвлечься

08.09.2011 "Ведьмак 2.0" скоро в России

щают, что 29 сентября 2011 года выйдет в свет масштабное бесплатное обновление версии 2.0 для игры "Ведьмак 2. Убийцы королей". В него войдут новые игровые режимы, девять дополнений, а также мн
12.08.2011 "Ведьмак 2. Убийцы королей". Патч 1.35

Опубликован патч 1.35 для игры "Ведьмак 2. Убийцы королей". Скачать обновление можно с нашего сервера: с версии 1.0 до 1.35 (
19.06.2011 "Ведьмак 2. Убийцы королей". Активация в Steam

Компания «1С-СофтКлаб» сообщает, что с 17 июня российскую версию ролевого проекта «Ведьмак 2. Убийцы королей» можно связать со своим аккаунтом в сервисе цифровой дистрибуции St
28.05.2011 "Ведьмак 2. Убийцы королей". Патч 1.1

Компания CD Projekt RED сообщает, что опубликованное 26 мая обновление 1.1 для российской версии "Ведьмак 2. Убийцы королей" не было в должной степени оттестировано, что привело к существенным проблемам после его установки у значительного числа пользователей.Представители компании приносят

21.05.2011 "Ведьмак 2. Убийцы королей". Патч 1.0.0.3

Опубликовано специальное обновление для официальной русской версии ролевой игры "Ведьмак 2. Убийцы королей".Патч 1.0.0.3 устраняет основные проблемы, с которыми в настоящее в
17.05.2011 "Ведьмак 2. Убийцы королей" в продаже

Компания "1С-СофтКлаб" объявляет о поступлении в продажу проекта "Ведьмак 2. Убийцы королей" (разработчик — CD Projekt RED).В России вышли три издания — станда
14.05.2011 DLC для Witcher 2 будут бесплатными

есплатны. Первое из них - Troll Trouble - появится уже в день релиза, 17 мая.Напомним, что продажи "Ведьмак 2. Убийцы королей" в ряде российских магазинов стартуют 16 мая в 19-00. Полный список
11.05.2011 Ранняя премьера игры "Ведьмак 2. Убийцы королей"

до мировой премьеры.Первые покупатели игры получат в подарок металлический брелок в виде медальона ведьмака, а главное — возможность без проволочек отправиться на поиски новых приключений вмес
05.05.2011 Предзаказ цифрового "Ведьмака"

На сайте kupivedmaka.ru открыт предварительный заказ на игру "Ведьмак 2. Убийцы королей. Цифровой Premium".В состав данного издания войдут: видеоматериалы,
28.04.2011 "Ведьмак 2. Убийцы королей" в печати

Компания "1С-СофтКлаб" отправила в печать игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" (разработчик — CD Projekt RED).В России 17 мая 2011 года, одноврем
21.04.2011 The Witcher 2: Assassins of Kings. Видеодневник №5

производства ролевых игр с нелинейным сюжетом. Разработанный с нуля графический движок делает игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" одной из самых красивых RPG современности и позволяет игрокам почу
20.04.2011 The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты

производства ролевых игр с нелинейным сюжетом. Разработанный с нуля графический движок делает игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" одной из самых красивых RPG современности и позволяет игрокам почу
15.04.2011 The Witcher 2: Assassins of Kings. Видеодневник №4

редставленном на русском языке, разработчики рассказывают об особенностях игровых зон во вселенной "Ведьмака". Повествование иллюстрируется фрагментами геймплея.Видео можно скачать с нашего сер
15.04.2011 Несколько слов о защите в The Witcher 2

Создатели "Ведьмака", компания CD Projekt RED уже не раз высказывали своё отрицательное отношение к разл
07.04.2011 The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты

производства ролевых игр с нелинейным сюжетом. Разработанный с нуля графический движок делает игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" одной из самых красивых RPG современности и позволяет игрокам почу
26.03.2011 The Witcher 2: Assassins of Kings. Системные требования

Компания CD Projekt RED объявила системные требования для игры The Witcher 2: Assassins of Kings, релиз которой состоится 17 мая этого года. Локализацией пр
14.03.2011 The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты

производства ролевых игр с нелинейным сюжетом. Разработанный с нуля графический движок делает игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" одной из самых красивых RPG современности и позволяет игрокам почу
18.02.2011 The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты

производства ролевых игр с нелинейным сюжетом. Разработанный с нуля графический движок делает игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" одной из самых красивых RPG современности и позволяет игрокам почу
30.11.2010 The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео

офтКлаб" и Snowball Studios. В России продолжение истории о ведьмаке Геральте выйдет под названием "Ведьмак 2. Убийцы королей". Релиз игры состоится в мае 2011 года.Скачать Story Trailer можно

30.11.2010 The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты

производства ролевых игр с нелинейным сюжетом. Разработанный с нуля графический движок делает игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" одной из самых красивых RPG современности и позволяет игрокам почу
19.11.2010 "Ведьмак 2. Убийцы королей". Предварительный заказ

Стали известны подробности выхода игры "Ведьмак 2. Убийцы королей" (оригинальное название — The Witcher 2: Assassins of Kings; разраб
17.11.2010 The Witcher 2. Новая дата

ла новую официальную дату выхода ожидаемой многими ролевой игры The Witcher 2: Assassins of Kings ("Ведьмак 2: Убийцы Королей"). Релиз игры состоится 17 мая 2011 года. Напомним, что ранее говор
06.11.2010 The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео

l Studios. В России продолжение истории о ведьмаке Геральте выйдет в марте 2011 года под названием "Ведьмак 2. Убийцы королей".Скачать видео можно с нашего сервера (502 МБ).Вторая часть порадуе

Публикаций - 153, упоминаний - 348

CD Projekt RED и организации, системы, технологии, персоны:

CD Projekt RED 90 79
Новый диск 963 36
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 35
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 21
Nvidia Corp 4002 12
Nintendo 823 8
Atari 159 8
Intel Corporation 12811 7
9594 7
Fortnite 95 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Microsoft Corporation 25775 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Sony 6739 5
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 5
Bandai Namco Entertainment 118 4
Lenovo Group 2447 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
PUBG Corporation 55 4
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 4
Ростелеком 10948 3
МегаФон 10742 3
Dell EMC 5180 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Apple Inc 13156 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 3
Loudplay - ЛП стрим 28 3
Capcom 290 3
Roblox Corporation 96 2
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 42 2
Warner Bros. - Warner Bros. Games - WB Games - Warner Bros. Interactive Entertainment 31 2
CCP Games 16 2
Трамплин Электроникс - Трамплин Холдинг 19 2
Samsung Electronics 11065 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
LG Electronics 3735 2
HP Inc. 5883 2
Razer Inc 88 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Plasma-Hall - Плазма Холл 1 1
GameStop 30 1
Черемушки 62 1
Черёмушки ТЦ 4 1
КиШ - Король и Шут 19 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Block - Square 203 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
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