На российском чипе «Иртыш» запустили «Ведьмака 3» с приличной скоростью. Внутри него китайская архитектура китайский 32-ядерный процессор «Иртыш» C632 от компании «Трамплин Электроникс» смог запустить игру «Ведьмак 3: Дикая охота», пишет портал Tom’s Hardware. Более того, игра не тормозила, стабильн

Потенциальные «убийцы» процессоров Intel и AMD будут не нужны большинству людей. Чипы RISC-V ни на что не годны в видеоиграх. Видео ам на х86 в видеоиграх. Как пишет Tom’s Hardware, эксперимент по запуску на ПК с чипом RISC-V игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» провалился – на экране вместо полноценного геймплея выводилось слайд-

The Witcher 3: Wild Hunt. Видео Опубликован новый видеоролик игры The Witcher 3: Wild Hunt от компании CD Prpjekt RED. Разрабатывается третья часть на новом движке

The Witcher 3: Wild Hunt. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры The Witcher 3: Wild Hunt от компании CD Prpjekt RED. Разрабатывается третья часть на новом движке

The Witcher 3: Wild Hunt. Видео Опубликован кинематографичный трейлер игры The Witcher 3: Wild Hunt от компании CD Prpjekt RED. Разрабатывается третья часть на новом движке

The Witcher 3: Wild Hunt. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры The Witcher 3: Wild Hunt от компании CD Prpjekt RED. Разрабатывается третья часть на новом движке

Е3 2013: The Witcher 3: Wild Hunt Опубликован геймплейный видеоролик ролевого проекта The Witcher 3: Wild Hunt, работает над которым студия CD Projekt RED. Разрабатывается третья част

The Witcher 3: Wild Hunt. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры The Witcher 3: Wild Hunt от компании CD Prpjekt RED. Разрабатывается третья часть на новом движке

The Witcher 3 без DRM-защиты Компания CD Prpjekt RED официально заявила, что в игре The Witcher 3: Wild Hunt не будет какой-либо защиты от копирования. По словам представителей студ

"Ведьмак 3" может стать стартовым проектом PlayStation 4 Польская студия CD Projekt Red объявила, что их новая ролевая игра The Witcher 3: Wild Hunt может стать одним из первых проектов, доступных на новой игровой пристав

The Witcher 3: Wild Hunt официально jekt RED официально анонсировала третью часть саги The Witcher. Новая игра, получившая название The Witcher 3: Wild Hunt, разрабатывается на новом движке RED Engine 3 и увидит свет в 2014 году.

"Ведьмак 2" покоряет European Games Award 2012 оло 230 тысяч человек. Больше всех наград в различных категориях в этом году досталось ролевой игре The Witcher 2: Assassins of Kings от CD Projekt RED, в том числе и главная награда - "Лучшая

"Ведьмак 2: Убийцы королей. Расширенное издание". Патч 3.2 Обновление 3.2 уже доступно для русской версии ролевой игры "Ведьмак 2: Убийцы королей. Расширенное издание". Оно устанавливается автоматически при запуске игры (при наличии интернет-соединения), кроме того, можно загрузить его из Steam. Напомним, что в

"Ведьмак 2: Убийцы королей. Расширенное издание" в продаже "1С-СофтКлаб" сообщает о российском релизе ролевой игры "Ведьмак 2: Убийцы королей. Расширенное издание" от CD Projekt RED (оригинальное название — Th

Расширенное издание Witcher 2 в России Компания "1С-СофтКлаб" в апреле этого года выпустит "Ведьмак 2: Убийцы королей. Расширенное издание" от CD Projekt RED."Ведьмак 2: Убийцы к

"Ведьмак 3" официально подтвержден Компания CD Projekt RED, на состоявшейся сегодня пресс-конференции, официально анонсировала игру The Witcher 3. Сроки выхода проекта пока не объявлены, но, судя по всему, релиз состоится лиш

"Ведьмак 2.0" доступен для загрузки Компания CD Projekt RED, как и обещала, выпустила сегодня масштабное бесплатное обновление версии 2.0 для игры "Ведьмак 2. Убийцы королей". В него входят новые игровые режимы, девять дополнений, а также множество технических улучшений и исправлений.Новый аркадный режим "Арена" позволит игрокам отвлечься

"Ведьмак 2.0" скоро в России щают, что 29 сентября 2011 года выйдет в свет масштабное бесплатное обновление версии 2.0 для игры "Ведьмак 2. Убийцы королей". В него войдут новые игровые режимы, девять дополнений, а также мн

"Ведьмак 2. Убийцы королей". Патч 1.35 Опубликован патч 1.35 для игры "Ведьмак 2. Убийцы королей". Скачать обновление можно с нашего сервера: с версии 1.0 до 1.35 (

"Ведьмак 2. Убийцы королей". Активация в Steam Компания «1С-СофтКлаб» сообщает, что с 17 июня российскую версию ролевого проекта «Ведьмак 2. Убийцы королей» можно связать со своим аккаунтом в сервисе цифровой дистрибуции St

"Ведьмак 2. Убийцы королей". Патч 1.1 Компания CD Projekt RED сообщает, что опубликованное 26 мая обновление 1.1 для российской версии "Ведьмак 2. Убийцы королей" не было в должной степени оттестировано, что привело к существенным проблемам после его установки у значительного числа пользователей.Представители компании приносят

"Ведьмак 2. Убийцы королей". Патч 1.0.0.3 Опубликовано специальное обновление для официальной русской версии ролевой игры "Ведьмак 2. Убийцы королей".Патч 1.0.0.3 устраняет основные проблемы, с которыми в настоящее в

"Ведьмак 2. Убийцы королей" в продаже Компания "1С-СофтКлаб" объявляет о поступлении в продажу проекта "Ведьмак 2. Убийцы королей" (разработчик — CD Projekt RED).В России вышли три издания — станда

DLC для Witcher 2 будут бесплатными есплатны. Первое из них - Troll Trouble - появится уже в день релиза, 17 мая.Напомним, что продажи "Ведьмак 2. Убийцы королей" в ряде российских магазинов стартуют 16 мая в 19-00. Полный список

Ранняя премьера игры "Ведьмак 2. Убийцы королей" до мировой премьеры.Первые покупатели игры получат в подарок металлический брелок в виде медальона ведьмака, а главное — возможность без проволочек отправиться на поиски новых приключений вмес

Предзаказ цифрового "Ведьмака" На сайте kupivedmaka.ru открыт предварительный заказ на игру "Ведьмак 2. Убийцы королей. Цифровой Premium".В состав данного издания войдут: видеоматериалы,

"Ведьмак 2. Убийцы королей" в печати Компания "1С-СофтКлаб" отправила в печать игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" (разработчик — CD Projekt RED).В России 17 мая 2011 года, одноврем

The Witcher 2: Assassins of Kings. Видеодневник №5 производства ролевых игр с нелинейным сюжетом. Разработанный с нуля графический движок делает игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" одной из самых красивых RPG современности и позволяет игрокам почу

The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты производства ролевых игр с нелинейным сюжетом. Разработанный с нуля графический движок делает игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" одной из самых красивых RPG современности и позволяет игрокам почу

The Witcher 2: Assassins of Kings. Видеодневник №4 редставленном на русском языке, разработчики рассказывают об особенностях игровых зон во вселенной "Ведьмака". Повествование иллюстрируется фрагментами геймплея.Видео можно скачать с нашего сер

Несколько слов о защите в The Witcher 2 Создатели "Ведьмака", компания CD Projekt RED уже не раз высказывали своё отрицательное отношение к разл

The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты производства ролевых игр с нелинейным сюжетом. Разработанный с нуля графический движок делает игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" одной из самых красивых RPG современности и позволяет игрокам почу

The Witcher 2: Assassins of Kings. Системные требования Компания CD Projekt RED объявила системные требования для игры The Witcher 2: Assassins of Kings, релиз которой состоится 17 мая этого года. Локализацией пр

The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты производства ролевых игр с нелинейным сюжетом. Разработанный с нуля графический движок делает игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" одной из самых красивых RPG современности и позволяет игрокам почу

The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты производства ролевых игр с нелинейным сюжетом. Разработанный с нуля графический движок делает игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" одной из самых красивых RPG современности и позволяет игрокам почу

The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео офтКлаб" и Snowball Studios. В России продолжение истории о ведьмаке Геральте выйдет под названием "Ведьмак 2. Убийцы королей". Релиз игры состоится в мае 2011 года.Скачать Story Trailer можно

The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты производства ролевых игр с нелинейным сюжетом. Разработанный с нуля графический движок делает игру "Ведьмак 2. Убийцы королей" одной из самых красивых RPG современности и позволяет игрокам почу

"Ведьмак 2. Убийцы королей". Предварительный заказ Стали известны подробности выхода игры "Ведьмак 2. Убийцы королей" (оригинальное название — The Witcher 2: Assassins of Kings; разраб

The Witcher 2. Новая дата ла новую официальную дату выхода ожидаемой многими ролевой игры The Witcher 2: Assassins of Kings ("Ведьмак 2: Убийцы Королей"). Релиз игры состоится 17 мая 2011 года. Напомним, что ранее говор