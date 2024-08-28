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Потенциальные «убийцы» процессоров Intel и AMD будут не нужны большинству людей. Чипы RISC-V ни на что не годны в видеоиграх. Видео

Процессоры на базе архитектуры RISC-V на нынешнем этапе своего развития непригодны для видеоигр. Игрушки 11-летней давности очень сильно тормозят на нем – настолько сильно, что на экране игрок видит слайд-шоу. Часть производительности «съедают» эмуляторы – как итог в популярной игре «Ведьмак 3» на не самых высоких настройках графики компьютер выдает в лучшем случае 15 кадров в секунду.

Забудьте об играх

Современные процессоры на архитектуре RISC-V проигрывают даже совсем старым чипам на х86 в видеоиграх. Как пишет Tom’s Hardware, эксперимент по запуску на ПК с чипом RISC-V игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» провалился – на экране вместо полноценного геймплея выводилось слайд-шоу.

В эксперименте участвовал ПК на материнской плате Milk-V Pioneer с процессором SOPHON SG2042 на частоте 2 ГГц, имеющим в своем арсенале 64 вычислительных ядра, 64 МБ кэша третьего уровня, четыре канала памяти DDR4-3200 с поддержкой протокола коррекции ошибок ECC, две линии PCI-E Gen 4 x16 и TDP на уровне 120 Вт. За обработку графики в компьютере отвечала дискретная видеокарта Radeon RX 5500 XT, далеко не самая современная, но все же вышедшая намного позже «Ведьмака 3».

Игрушка «Ведьмак 3: Дикая Охота» появилась в магазинах в феврале 2013 г., а карта Radeon RX 5500 XT поступила в продажу летом 2019 г., то есть спустя шесть с половиной лет. Она способна «тянуть» графику весьма требовательного «Ведьмака» на довольно высоком уровне, но весь ее потенциал в ходе эксперимента разбивался о процессор. В итоге на экране было лишь 15 кадров в секунду – это почти неиграбельно.

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Фото: jcomp / FreePik
х86-процессоры пока вне конкуренции в вопросе производительности в видеоиграх

Что касается RISC-V, то это открытая процессорная архитектура, появившаяся в 2014 г. и в последние годы демонстрирующая высокие темпы развития. В России существует локальный альянс, занимающийся ее разработкой, а в Китае создают ее форк под названием RISC-X. Более того, в рознице уже имеется несколько потребительских устройств на базе процессора RISC-V – ноутбуки, планшеты, системные платы для настольных ПК и пр.

Софт или хард

В эксперименте участвовала так называемая «GOG-версия» игры «Ведьмак 3: Дикая Охота», скачанная с портала Good Old Games и лишенная всяких DRM-защит, тоже влияющих на производительность. Разумеется, она не создавалась для ПК с процессорами RISC-V – игра разрабатывалась для ПК с процессорами на архитектуре х86, коих в современном мире подавляющее большинство.

Организаторам эксперимента пришлось пойти на ряд хитростей, чтобы запустить игру на процессоре RISC-V – в частности, они использовали для этого различные эмуляторы и среды, включая Box64, Wine и DXVK x86. В качестве операционной системы использовался Linux, поскольку Windows до сих пор не знает о существовании RISC-V и едва-едва открыла для себя архитектуру ARM.

Так "Ведьмк 3" работает на компьютере с процессором RISC-V

Ввиду наличия софтверного «бутерброда» из Linux и множества эмуляторов нельзя со 100-процентной уверенностью сказать, что тормоза в игре 11-летней давности – это следствие использования именно не поддерживаемого ею процессора. Но важно понимать, что 15 кадров в секунду геймеры почти со 100-процентной вероятностью могут увидеть, запустив любую относительно современную видеоигру, поскольку ни одна из них не «затачивалась» под RISC-V.

Никакого злорадства

В эксперименте с запуском «Ведьмака 3» на компьютере с процессором RISC-V важен сам факт того, что эта игра заработала. Несмотря на свой почтенный возраст и многочисленные патчи оптимизации, она все еще способна заставить даже современные ПК работать на 100%, чтобы прогрузить ее графику. То же относится к GTA V и играм серии Crysis.

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Цифровизация

То, что игра запустилась на CPU с архитектурой RISC-V – это само по себе большой прорыв, пишет Tom’s Hardware. По словам авторов эксперимента, чтобы увидеть даже пресловутые 15 кадров в секунду, им пришлось проделать большую работу. Они подчеркнули, что трудности ждали их на каждом шагу и начались уже на этапе эмуляции x86. В своем блоге они подробно описали весь процесс и привели список инструкций х86, которые было сложнее всего транслировать на RISC-V.

Но на стороне этих энтузиастов очень сильный союзник – опыт. Они не первый год пытаются превратить процессоры RISC-V в игровую аппаратную платформу, и периодически у них это получается – например, в августе 2023 г. они создали серию играбельных 2D-игр для RISC-V, в том числе Stardew Valle y и World of Goo.

Геннадий Ефремов

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