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Соливоник Анастасия


УПОМИНАНИЯ


06.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» назвала популярные у россиян видеоигры на майских праздниках 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Соливоник Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Roblox Corporation 57 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2522 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14042 1
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1034 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17391 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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