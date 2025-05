«М.Видео-Эльдорадо» назвала популярные у россиян видеоигры на майских праздниках

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, вместе с бренд-медиа «М.Клик» провела опрос перед майскими праздниками и выяснила, в какие игры играют россияне на майских праздниках. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Главный редактор бренд-медиа «М.Клик» компании «М.Видео-Эльдорадо» Анастасия Соливоник: «Геймерская культура сегодня — это не только хобби, но и часть повседневной жизни многих наших пользователей. Мы видим, что аудитория М.Клик играет на разных платформах, выбирает как хиты прошлых лет, так и новинки, а интерес к будущим релизам подтверждает высокий уровень вовлеченности. Для нас важно следить за этими трендами, чтобы предлагать не просто товары, а решения для интересного досуга и персонального выбора».

По данным опроса, проведенного бренд-медиа «М.Клик» (входит в компанию «М.Видео-Эльдорадо»), почти половина респондентов планирует посвятить майские праздники видеоиграм. Из более чем 1,1 тыс. участников опроса 569 человек — активные геймеры, что составляет 49,5% от общего числа. При этом 36,26% прямо заявили, что не играют в игры, но остальные готовы провести свободное время с геймпадом или за клавиатурой — кто-то активно, кто-то в привычном ритме.

Самым популярным выбором оказались онлайн-игры: на них ориентируются 28,28% участников. По мнению пользователей, в будни не хватает времени на такие проекты, а длинные выходные дают шанс полностью погрузиться в любимые MMO, шутеры и другие сетевые форматы. Второй по популярности стала классика — игры вроде «Ведьмака 3» или Mass Effect, которые выбрали 18,08% респондентов.

Чуть больше — 19,83% — отдали предпочтение ответу «Другое». Среди названных в этом блоке тайтлов — культовые GTA (части V и San Andreas), Minecraft, Roblox, Skyrim AE, Subnautica, CS 2, Honkai: Star Rail, The Sims и другие. Этот разброс показывает, насколько разнообразны игровые интересы аудитории.

Новинки тоже пользуются спросом. 14,87% участников планируют попробовать свежие релизы вроде Kingdom Come: Deliverance 2, Split Fiction, The Last of Us Part II Remastered и Assassin’s Creed Shadows. А вот совсем недавние релизы, приуроченные к майским праздникам, пока не получили широкого внимания — их выбрали лишь 2,62% опрошенных.

Отдельный блок опроса был посвящен платформам. ПК уверенно удерживает лидерство среди аудитории «М.Клик»: его предпочитают 66,17% респондентов. На втором месте — смартфоны и портативные консоли (17,07%), а PlayStation сохраняет за собой стабильную нишу в 12,87%. Xbox и Nintendo Switch оказались в самом низу пользовательских предпочтений — 2,4% и 1,5% соответственно.

Пользователей также спросили, какие игры они больше всего ждут в 2025 г. Лидером стал вариант «Другое» с долей 43,43%, и в этом списке оказались GTA VI, Subnautica 2, Hollow Knight: Silksong, Silent Hill F и другие громкие будущие релизы. Также в тройку самых ожидаемых игр вошли Mafia: The Old Country (22,22%) и DOOM: The Dark Ages (21,89%). В то же время 13% участников признались, что не ждут новых тайтлов вовсе и предпочитают играть в уже знакомые и проверенные проекты.