СДЭК сломался. Посылки не отследить, в сервисе не авторизоваться. Причины засекречены

Логистический оператор СДЭК переживает сбой в работе информационной системы. Приложение работает, но не дает отследить посылку, а также не генерирует код для получения. При обращении в пункт выдачи получить уже поступившее отправление нельзя. Причины сбоя не раскрываются, сроки устранения, масштабы – тоже.

Сбой в СДЭК

Российская транспортная компания СДЭК столкнулась со сбоем информационной системы. Пользователи по всей России жалуются на поломку функции отслеживания. Также некоторые из них не могут получить уже поступившую в пункт выдачи посылку.

В этой ситуации оказался и сотрудник редакции CNews. В его случае приложение работает корректно за исключением функции генерации штрих-кода и цифрового кода для получения отправления.

Судя по всему, это одна из самых простых ситуаций. Как пишет РБК, есть случаи, когда приложение теряет авторизацию и просит вести номер телефона для входа в личный кабинет. После отправляет на этот номер код авторизации, но при его вводе выдает ошибку.

СДЭК не работает по всей стране

Сотрудник CNews смог авторизоваться в личном кабинете СДЭК через веб-версию сервиса с третьего раза. Код для выдачи получить через нее не удалось.

Тайна за семью печатями

К моменту выхода материала официальная причина сбоя известна не была. Также СДЭК не сообщал сроки его устранения и истинные масштабы произошедшего. На соответствующие вопросы редакции CNews представители СДЭК к моменту публикации статьи не ответили, предоставив лишь общий комментарий. Он приведен без изменений.

«В настоящий момент у небольшой части пользователей могут возникать кратковременные сложности с доступом к личному кабинету. Штатная работа будет восстановлена в ближайшее время», – сообщил CNews представители СДЭК.

Насколько все серьезно

Согласно сайту Downdetector, всего за сутки было подано свыше 1200 жалоб на неработоспособность СДЭК. Большая их часть пришлась приблизительно на 10:40 утра 4 августа 2025 г. по Москве.

Так выглядит сбой со стороны пользователя

В компании уверяют, что с проблемами столкнулась лишь незначительна часть пользователей сервиса. Однако, исходя из статистики Downdetector и подобных сайтов, сбои в работе СДЭК наблюдаются по всей России – от Волгоградской области до Еврейской автономной области.

Что-то знакомое

За последнюю неделю это второй по счету мощный сбой в СДЭК. Первый датирован 1 августа 2025 г., и симптомы были точно такие же – невозможность авторизоваться в личном кабинете и проверить статус отправлений.

Сделать это было нельзя ни через приложение, ни через сайт сервиса. Активнее всего пользователи жаловались на СДЭК 1 августа 2025 г. в 17:45 по Москве (статистика Downdetector).

СДЭК СДЭК сломался второй раз за неделю

В тот день представители СДЭК все же озвучили причину происходившего. Согласно их официальному комментарию, проблема была в неких «технических работах».

Киберпреступники резвятся?

Оба сбоя в СДЭК произошли спустя несколько дней после невероятного по своим масштабам взлома «Аэрофлота», о котором в подробностях писал CNews. Также им предшествовали хакерские атаки на алкомаркеты «ВинЛаб» и аптеки сети «Столичка».

К моменту выхода материала СДЭК не раскрывала истинных причин новых проблем, так что исключать версию со взломом пока нельзя. К тому же около года назад, в мае 2024 г., СДЭК подверглась настолько сильной кибератаке, что вся ее инфраструктура была выведена из строя на несколько дней. Посылки не принимались к отправке и не выдавались, личный кабинет и приложение не работали, равно как и отслеживание.

Ответственность за атаку на СДЭК в мае 2024 г. взяла на себя хакерская группировка Head Mare.