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Warner Bros. Warner Bros. Games WB Games Warner Bros. Interactive Entertainment

СОБЫТИЯ

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11.11.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» открывают продажи игр и аксессуаров для PlayStation 5 1
04.12.2013 "LEGO Хоббит" выйдет в 2014 году 1
31.10.2013 Injustice: Gods Among Us. Ultimate Edition в ноябре 1
24.10.2013 Batman: Arkham Origins. Видео 1
03.10.2013 Программа "1С-СофтКлаб" на "ИгроМир 2013" 1
02.10.2013 Batman: Arkham Origins. Скриншоты 1
24.09.2013 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2013" 1
21.08.2013 Dying Light. Скриншоты 1
21.08.2013 Batman: Arkham Origins. Скриншоты 1
21.08.2013 Batman: Arkham Origins. Видео 1
20.08.2013 Batman: Arkham Origins. Скриншоты 1
20.07.2013 Batman: Arkham Origins. Видео 1
11.07.2013 Mortal Kombat в России 1
04.07.2013 Mortal Kombat Komplete Edition в продаже 1
01.07.2013 Dying Light в России 1
13.06.2013 Batman: Arkham Origins. Скриншоты 1
11.06.2013 Batman: Arkham Origins. Е3-видео 1
27.05.2013 Dying Light - Новая игра от Techland 1
22.05.2013 Mortal Kombat для РС в июле 1
21.05.2013 Batman: Arkham Origins. Скриншоты 1
20.05.2013 Batman: Arkham Origins. Видео 1
29.04.2013 Batman: Arkham Origins. Скриншоты 1
19.04.2013 Injustice: Gods Among Us в продаже 1
11.04.2013 Batman: Arkham Origins в России 2
09.04.2013 Анонс Batman Arkham Origins 1
03.04.2013 Демоверсия Injustice: Gods Among Us уже доступна 1
20.03.2013 Injustice: Gods Among Us с русскими субтитрами 1
17.01.2013 Дата выхода Injustice: Gods Among Us 1
23.11.2012 "LEGO Властелин Колец" в продаже 1
15.09.2012 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2012" 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

Warner Bros. и организации, системы, технологии, персоны:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 26
Warner Bros. - Warner Bros. Games - NetherRealm Studios 16 5
Bandai Namco Entertainment 118 4
CCP Games 16 3
9594 3
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 3
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 3
Square Enix 215 3
Tencent - Techland 83 3
Warner Bros. - Warner Bros. Games - Rocksteady Studios 27 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 2
2K Games 215 2
Konami 111 2
CD Projekt RED 90 2
Kingston Technology 218 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
Valve Software 254 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Гэндальф - Gendalf 95 1
Blizzard Entertainment 343 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
Capcom 290 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 1
Katauri Interactive 46 1
Ritmix 64 1
Walt Disney Company - Disney Interactive - Walt Disney Internet Group - Disney Interactive Studios - Disney Online 59 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 5
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 5
Warner 540 4
LEGO 260 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Block - Square 203 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 17
PC game - Fighting - Файтинг - жанр компьютерных игр 119 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Аксессуары 4282 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 14
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 12
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 51 5
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 86 5
Nintendo Wii U 75 5
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 4
Cisco CCP - Cisco Container Platform 46 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 2
Sony Playstation Network - PSN 204 2
Nintendo 3DS - портативная консоль 77 2
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 2
From Software - Dark Souls 32 2
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 134 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 1
Epic Games - Unreal Engine 337 1
Microsoft Xbox Live 309 1
Blizzard - Hearthstone 18 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 1
Borderlands - Компьютерная игра (открытый мир) 62 1
Sony Pulse 3D 3 1
Sony Media Remote 8 1
Сэкбой: Большое приключение - Компьютерная игра (Платформер) 2 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 158 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
CCP Games - EVE Online - Массовая многопользовательская онлайн-игра 56 1
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 105 1
Konami - Pro Evolution Soccer Компьютерная игра (спортивный симулятор) 31 1
Gearbox Software - Aliens: Colonial Marines - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 42 1
Capcom - Lost Planet - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 58 1
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 1
Capcom - Devil May Cry 60 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios - Dishonored 28 1
Jackson Peter - Джексон Питер 31 1
Мархевка Павел 1 1
Грабовски Радослав 1 1
Platkow-Gilewski Michal - Платков-Гилевски Михаль 1 1
Рыбак Алексей 1 1
Tolkien John Ronald Reuel - Толкиен Джон Рональд Руэл 12 1
Tremblay Martin - Трембле Мартин 3 1
Канада 5082 12
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Солнечная система - Solar system 2569 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
Америка Южная - Амазонка - Amazonas - крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности - Амазония - Амазонская низменность 56 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 16
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Зоология - Рептилии - Reptilia - Пресмыкающиеся - класс преимущественно наземных позвоночных животных, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых 83 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
GI - Game Informer 36 2
Gamespot 38 1
ИгроМир 125 3
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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