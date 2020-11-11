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«М.Видео» и «Эльдорадо» открывают продажи игр и аксессуаров для PlayStation 5

ПО Софт Ритейл Розница Техника

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о старте продаж игр и аксессуаров для PlayStation 5. С 12 ноября 2020 г. покупателям станут доступны три эксклюзива от Sony: Demon’s Souls, «Marvel Человек-Паук: Майлз Моралес» и «Сэкбой: Большое приключение», а также Assassin's Creed: Valhalla. Аксессуары для PlayStaion 5 и расширенное издание Mortal Kombat 11: Ultimate появятся в день релиза консоли – 19 ноября.

Продажи новых игр в «М.Видео» и «Эльдорадо» стартуют за неделю до официального старта PlayStation 5. 12 ноября в продажу поступят три эксклюзивные игры: Demon’s Souls, «Marvel Человек-Паук: Майлз Моралес», в том числе Ultimate Edition и «Сэкбой: Большое приключение». В этот же день появится стандартное издание «Assassin's Creed: Вальгалла» от Ubisoft. С 19 ноября любители игр смогут пробрести полную версию файтинга Mortal Kombat 11: Ultimate от WB Games: стандартное издание, Limited Edition и Kollector's Edition.

До конца года в «М.Видео» и «Эльдорадо» начнутся продажи ещё нескольких игр для PlayStation 5: Watch_Dogs: Legion и Just Dance 2021 – обе стартуют 24 ноября, а также Immortals: Fenyx Rising – 3 декабря, уже открыты предзаказы.

За 10 месяцев 2020 г. году российский рынок дисковых версий игр для консолей составил порядка 1,3 млн копий стоимостью более 2,7 млрд руб. Порядка 80% игр оказались приобретены для PlayStation 4. Бестселлерами оказались FIFA 20, «Одни из нас: Часть II», GTA V, UFC 3 и Minecraft. Группа «М.Видео-Эльдорадо» занимает более 60% розничного рынка консольных игр.

Стоимость стандартных изданий первых игр для PlayStation 5 на диске составляет от 4290 до 5490 руб. Получить игру покупатели могут как в ближайшем магазине, где товар есть в наличии, так и через сервис доставки, в том числе, с помощью быстрой доставки на такси в течение двух часов после оформления заказа. За каждую покупку участникам программ лояльности «М.Видео» и «Эльдорадо» начисляются баллы, которыми можно воспользоваться при оформлении следующего заказа.

19 ноября одновременно с двумя изданиями консоли PlayStation 5 в продажу поступят пять аксессуаров. Стоимость отдельного беспроводного контроллера DualSense составляет 5790 руб. Зарядная станция для зарядки двух беспроводных геймпадов DualSense и Media Remote (пульт управления) для взаимодействия с фильмами и стриминговыми видеосервисами обойдутся каждый по 2490 руб. HD-камера с двумя объективами 1080p для стримов доступна по цене 4990 руб. Цена беспроводной гарнитуры Pulse 3D с поддержкой 3D-звука и двумя встроенным микрофонам и улучшенной технологией шумоподавления – 8290 руб.



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