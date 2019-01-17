на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Core Design
Tomb Raider
компьютерная игра (action-adventure)
Core Design упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Eidos Interactive 207 21
|Square Enix 183 18
|1С-СофтКлаб - SoftClub 1090 8
|Sony 5126 5
|Nintendo 562 5
|Capcom 267 4
|Microsoft Corporation 20288 4
|Nvidia Corp 2826 3
|Bethesda Softworks 216 3
|EA - Electronic Arts 1208 3
|Valve 161 2
|SEGA 353 2
|Ubisoft 702 2
|MSI - Micro-Star International 452 2
|Новый диск 614 2
|2K Games 201 2
|Midway 69 1
|Rockstar Games 229 1
|id Software 113 1
|Konami 103 1
|NCsoft 97 1
|Katauri Interactive 44 1
|Марс ФГУП НПО 357 1
|Atari 138 1
|Activision Blizzard 458 1
|Комдив 20 1
|Wargaming 90 1
|Unity Technologies 102 1
|Vodafone Group 1241 1
|РусБИТех - ГК Astra Linux 439 1
|КНС Групп - Yadro 127 1
|AMD - Advanced Micro Devices 3373 1
|Meta - Facebook 3969 1
|Lenovo Group 1872 1
|Ростех - Ростехнологии 2251 1
|Dell EMC 4361 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2241 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1806 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 1
|Мылицын Роман 81 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 1
|Тероев Михаил 1 1
|Толстой Лев 18 1
|van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 16 1
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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