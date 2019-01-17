Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 48801
ИКТ 4852
Организации 3236
Ведомства 1151
Ассоциации 338
Технологии 2079
Системы 11257
Персоны 15645
Местоположение 999
Статьи 677
Пресса 513
ИАА 413
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 645
Мероприятия 571

Core Design
Tomb Raider
компьютерная игра (action-adventure)



17.01.2019 Российский Linux для гостайны превратили в игровую платформу 1
03.10.2016 Игромир 2016: по-прежнему весело 1
13.04.2016 Обзор Samsung Galaxy S7 Edge: новые грани преимущества 1
24.10.2014 Тест графики NVIDIA Maxwell в ноутбуках: играть можно долго 2
29.08.2014 Десять вещей, которые больше всего раздражают в играх 2
17.06.2014 В это надо играть: 10 ключевых новостей и анонсов всемирной выставки E3 в Лос-Анджелесе 1
12.05.2014 Обзор World of Tanks для Xbox 360: лучший бесплатный 3D-action на консоли 1
14.04.2014 Пять лучших игр для Nintendo 3DS 1
09.12.2013 Tomb Raider для PS4 и Xbox ONE в январе 1
13.03.2013 DLC для Tomb Raider 2
26.02.2013 Российская премьера Tomb Raider 5
25.02.2013 Tomb Raider. Системные требования 1
08.02.2013 Tomb Raider на золоте 2
21.01.2013 Расширенное издание Tomb Raider в России 3
16.01.2013 Мультиплеер в Tomb Raider 4
26.12.2012 Tomb Raider в России 4
04.12.2012 Tomb Raider. Скриншоты 1
30.11.2012 Tomb Raider. Видеодневник 2
13.11.2012 Три издания Tomb Raider 1
15.09.2012 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2012" 2
04.06.2012 Tomb Raider в марте 2013 года 2
14.05.2012 Tomb Raider задержится 1
28.09.2011 Square Enix на "ИгроМире ­2011" 2
03.06.2011 Tomb Raider в конце 2012-го 2
12.01.2011 Tomb Raider. Скриншоты 1
07.12.2010 Square Enix перезапустит Tomb Raider 2
21.09.2010 Лара Крофт в Японии 1
12.01.2010 Студия Rebellion Derby закрыта 1
16.06.2009 Crystal Dynamics работает над новой игрой 1
05.03.2008 Лара Крофт возвращается 1
17.12.2007 ИгроWeek № 84. Русский World of Warcraft 1
28.09.2007 Громкие анонсы от Eidos 1
26.09.2007 Times: три потенциальных покупателя SCi/Eidos 1
17.08.2007 Tomb Raider: Anniversary. Видео 2
20.06.2007 Лара Крофт на Xbox 360 1
18.06.2007 Tomb Raider Anniversary: Европа покорена 1
07.06.2007 Tomb Raider: Anniversary в продаже 1
05.06.2007 Официальный сайт Tomb Raider: Anniversary 2
26.05.2007 Tomb Raider: Anniversary. Демоверсия 2
21.05.2007 Tomb Raider: Anniversary. Видео 2

Публикаций - 65, упоминаний - 108

Core Design упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Eidos Interactive 207 21
Square Enix 183 18
1С-СофтКлаб - SoftClub 1090 8
Sony 5126 5
Nintendo 562 5
Capcom 267 4
Microsoft Corporation 20288 4
Nvidia Corp 2826 3
Bethesda Softworks 216 3
EA - Electronic Arts 1208 3
Valve 161 2
SEGA 353 2
Ubisoft 702 2
MSI - Micro-Star International 452 2
Новый диск 614 2
2K Games 201 2
Midway 69 1
Rockstar Games 229 1
id Software 113 1
Konami 103 1
NCsoft 97 1
Katauri Interactive 44 1
Марс ФГУП НПО 357 1
Atari 138 1
Activision Blizzard 458 1
Комдив 20 1
Wargaming 90 1
Unity Technologies 102 1
Vodafone Group 1241 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 439 1
КНС Групп - Yadro 127 1
AMD - Advanced Micro Devices 3373 1
Meta - Facebook 3969 1
Lenovo Group 1872 1
Ростех - Ростехнологии 2251 1
Dell EMC 4361 1
Вертолеты России 114 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 163 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2241 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1806 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1768 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 227 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3185 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 210 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 296 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 189 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9223 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 728 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 616 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 1
Датчик магнитного поля Холла 39 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 50 1
USB OTG - On-The-Go 105 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 446 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 58 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 889 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 620 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 113 1
Microsoft Windows API 94 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 707 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 436 1
Smartphone - Смартфон 818 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3697 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3851 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4324 1
ARM64 - Архитектура процессора 1160 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1898 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8367 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5604 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3150 28
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2778 15
Sony Playstation Portable - Sony PSP 569 14
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 4
Nintendo Wii - игровая консоль 711 4
Nvidia GeForce GTX 2866 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 282 2
Microsoft DirectX 566 2
EA The Sims - компьютерная игра 111 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 185 2
Half-Life: Counter-Strike 101 2
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 101 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1360 2
Wargaming World of Tanks 132 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 865 2
Google YouTube - Видеохостинг 2061 2
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 38 2
Intel x86 - архитектура процессора 1231 2
Microsoft Windows 10 9806 2
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 65 1
Brøderbund - Prince of Persia - Компьютерная игра (action-adventure) 69 1
God of War - компьютерная игра 32 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 111 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 494 1
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 183 1
Nintendo GameCube - игровая приставка 88 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
Epic Games Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 90 1
EA Madden NFL - Компьютерная игра 13 1
Nvidia Maxwell Architecture 5 1
id Software RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 54 1
Nintendo DS - игровая консоль 302 1
Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 48 1
Linux - Debian GNU 312 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 64 1
Samsung Gear VR 19 1
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 35 1
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 27 1
EA - Firemonkeys Studios - Real Racing - Компьютерная игра (автосимулятор) 31 1
Мылицын Роман 81 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 1
Тероев Михаил 1 1
Толстой Лев 18 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 76300 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8094 3
Япония 6703 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10551 2
Германия - Федеративная Республика 6767 2
США - Калифорния - Сан-Диего 204 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 37 1
Великобритания - Ливерпуль 19 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 398 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 692 1
Перу - Республика 163 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 182 1
Греция - Греческая Республика 538 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 298 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 1
Франция - Французская Республика 4070 1
Прибалтика - Балтия 1176 1
Америка 906 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1359 1
Земля - планета Солнечной системы 2549 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 1
Европа 6447 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 113 1
Русский язык 1409 1
CNews - ZOOM.CNews 1284 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1221 1
FT - Financial Times 1050 1
The Independent 20 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 420 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Показать еще

Наука

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021