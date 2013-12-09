Core Design

Tomb Raider для PS4 и Xbox ONE в январе Компания Square Enix официально анонсировала издание Tomb Raider: Definitive Edition для консолей PS 4 и Xbox ONE. В продажу Definitive Edition поступит 28 января 2014 года. Переиздание будет включать весь дополнительный контент, а также поддержк

DLC для Tomb Raider Компания Square Enix объявила дату релиза первого набора дополнительных материалов для приключенческого экшена Tomb Raider. Уже 19 марта все владельцы версии игры для Xbox 360 смогут приобрести комплект "Пещеры и скалы", который предложит три новые карты для мультиплеера. Карта "Пещеры": разветвленная с

Российская премьера Tomb Raider Компания "1С-СофтКлаб" приглашает всех поклонников не нуждающейся в представлениях Лары Крофт на торжественную премьеру новой игры приключенческой серии Tomb Raider от Crystal Dynamics и SquareEnix.Российский релиз Tomb Raider для PC, PlayStation 3 и Xbox 360 состоится 5 марта – одновременно со всем миром. Однако самые преданные фанаты с

Tomb Raider. Системные требования Студия Crystal Dynamics поделилась подробностями РС-версии игры Tomb Raider, релиз которой состоится 5 марта. Версия для персональных компьютеров предложит и

Tomb Raider на золоте Компания Square Enix сообщает о "золотом" статусе проекта Tomb Raider от студии Crystal Dynamics. Релиз игры состоится 5 марта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Русскую версию выпустит "1С-СофтКлаб".Tomb Raider – это история о том, как закаляет

Расширенное издание Tomb Raider в России Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что РС-версия приключенческого экшена Tomb Raider от Crystal Dynamics и Square Enix поступит в продажу в двух вариантах – в стандартной джевел-упаковке и в расширенном DVD-издании.В комплект специального издания Tomb Raider

Мультиплеер в Tomb Raider Компания Square Enix анонсировала многопользовательский режим главного приключенческого блокбастера весны – Tomb Raider. Специально для этого к разработке были привлечены специалисты студии Eidos Montreal, уже приложившие руку к другой игре издательства – Deus Ex: Human Revolution.В фокусе мультиплее

Tomb Raider: Underworld - бесплатно посредством своего браузерного проекта CORE ONLINE, предлагает всем желающим бесплатную версию игры Tomb Raider: Underworld, вышедшую в ноябре 2008 года. Здесь же доступны бесплатные версии Hit

Tomb Raider в России Компания "1С-СофтКлаб" выступит российским издателем и дистрибьютором экшена Tomb Raider – новой главы приключений знаменитой Лары Крофт от студии Crystal Dynamics и компании Square Enix. Один из главных блокбастеров будущего года поступит в продажу 5 марта 2013 года на

Tomb Raider. Скриншоты Компания Square Enix опубликовала скриншоты из игры Tomb Raider, которая будет знаменовать собой перезапуск серии. Разработка новой игры поручена студии Crystal Dynamics. Нас ждет совершенно новая, неопытная Лара Крофт. В новой игре ей всего лиш

Tomb Raider. Видеодневник Компания Square Enix опубликовала новый видеодневник проекта Tomb Raider, рассказывающий о саундтреке игры. Разработка Tomb Raider поручена студии Crystal Dynamics. Видео можно скачать с нашего сервера (194 МБ) или посмотреть здесь.Нас ждет соверш

Три издания Tomb Raider Компания Square Enix объявила состав двух коллекционных изданий игры Tomb Raider, которые появятся на полках магазинов наряду с обычным DVD-box. Напомним, что релиз новой игры о приключениях Лары Крофт запланирован на 5 марта 2013 года одновременно для РС, Xbox

Tomb Raider в марте 2013 года Компания Square Enix опубликовала видеоролик проекта Tomb Raider, который будет демонстрироваться на Е3 2012. Новая игра будет знаменовать собой перезапуск серии. Разработка Tomb Raider поручена студии Crystal Dynamics. Согласно видеоролик

Tomb Raider задержится Компания Square Enix переносит релиз проекта Tomb Raider от Crystal Dynamics с осени этого года на первый квартал 2013 года. Нас ждет совершенно новая, неопытная Лара Крофт. В новой игре ей всего лишь 21 год. После жесточайшего кораблекру

Tomb Raider в конце 2012-го Компания Square Enix опубликовала CG-трейлер проекта Tomb Raider, который будет демонстрироваться на Е3 2011. Новая игра серии будет знаменовать собой перезапуск серии. Разработка Tomb Raider поручена студии Crystal Dynamics. Согласно трей

Tomb Raider. Скриншоты Компания Square Enix опубликовала скриншоты из игры Tomb Raider, которая будет знаменовать собой перезапуск серии. Разработка новой игры поручена студии Crystal Dynamics. Нас ждет совершенно новая, неопытная Лара Крофт. В новой игре ей всего лиш

Square Enix перезапустит Tomb Raider Компания Square Enix намерена перезапустить серию Tomb Raider. Разработка новой игры поручена студии Crystal Dynamics. Эксклюзивные подробности о проекта готовит представить журнал Game Informer в своем ближайшем номере 11 декабря. На сегодняш

Tomb Raider: Underworld. Патч Eidos выпустила первый патч для игры Tomb Raider: Underworld. Обновление прекрасно подходит как для западной, так и для русской ве

Tomb Raider: Underworld в продаже "Новый Диск" сообщает о поступлении в продажу русской версии игры Tomb Raider: Underworld. Помимо обычного варианта в джевел-упаковке, доступно и коллекционное

Tomb Raider: Underworld в печати "Новый Диск" сообщает об отправке в печать игры Tomb Raider: Underworld. В продажу игра поступит 20 ноября. Помимо обычного варианта в джевел

Tomb Raider: Underworld. Видео Компания Eidos опубликовала новый видеодневник разработчиков игры Tomb Raider: Underworld. Скачать дневник можно по этой ссылке (37,53 МБ). Появился также новы

Демоверсия Tomb Raider: Underworld Компания Eidos представляет обещанную демоверсию игры Tomb Raider: Underworld. Скачать демоверсию, содержащую уровень в Таиланде, можно здесь (1,15

Демоверсия Tomb Raider: Underworld в Xbox Live Eidos Interactive объявляет о выходе демоверсии Tomb Raider: Underworld для Xbox 360. Демоверсию для РС можно будет скачать в эту пятницу, 31

Демоверсия Tomb Raider: Underworld во вторник Компания Eidos планирует выпустить РС-демоверсию игры Tomb Raider: Underworld уже завтра, во вторник 28 октября. Напомним, что выход полной версии

Tomb Raider: Underworld. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Tomb Raider: Underworld. В Европе игра появится 21 ноября текущего года, а в Северной Америке

Tomb Raider: Underworld. Видео Компания Eidos опубликовала новый видеоролик из игры Tomb Raider: Underworld. Скачать или посмотреть ролик "Xibalba" можно здесь.В Европе игра поя

Tomb Raider: Underworld. Коллекционное издание Компания "Новый Диск" объявила состав коллекционного издания игры Tomb Raider: Underworld. В Европе игра появится 21 ноября текущего года, а в Северной Америке

2000 анимаций Лары Крофт Главный аниматор игры Tomb Raider: Underworld Примо Навидад (Primo Navidad) в последнем видеодневнике разработчиков

Tomb Raider: Underworld. Видео Компания Eidos опубликовала два новых видеоролика из игры Tomb Raider: Underworld. Скачать ролики можно здесь: Diving Trailer (52,34 МБ) и Jungle Trail

Tomb Raider: Underworld. Видео Компания Eidos опубликовала новый видеоролик из игры Tomb Raider: Underworld. Скачать ролик можно здесь (47,21 МБ).В Европе игра появится 21 ноябр

Tomb Raider: Underworld. Видео и скриншоты Опубликован новый видеоролик и подборка скриншотов из игры Tomb Raider: Underworld. В Европе игра появится 21 ноября текущего года, а в Северной Америке

Tomb Raider: Underworld. Скриншоты Пополнилась наша галерея игры Tomb Raider: Underworld. В Европе игра появится 21 ноября текущего года, а в Северной Америке

Tomb Raider: Underworld. Видео Компания Eidos опубликовала новый видеоролик Tomb Raider: Underworld. Посмотреть или скачать Cinematic Trailer можно здесь.В Европе игра п

Tomb Raider: Underworld. Видео Компания Eidos опубликовала новый видеоролик из игры Tomb Raider: Underworld. Скачать ролик Beneath The Surface здесь.В Европе игра появится 21 но

Tomb Raider: Underworld. Скриншоты Пополнилась наша галерея игры Tomb Raider: Underworld. В Европе игра появится 21 ноября текущего года, а в Северной Америке

Дата выхода Tomb Raider: Underworld Компания Eidos на проходящей сейчас Е3 2008 объявила точную дату релиза игры Tomb Raider: Underworld. В Европе игры появится 21 ноября текущего года, а в Северной Америке

Tomb Raider: Underworld. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Tomb Raider: Underworld, разрабатывающейся студией Crystal Dynamics. Лара Крофт, как обещают

Tomb Raider: Underworld. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Tomb Raider: Underworld, разрабатывающейся студией Crystal Dynamics. Лара Крофт, как обещают

Tomb Raider: Underworld. Лара Опубликованы новые изображения главной героини игры Tomb Raider: Underworld, разрабатывающейся студией Crystal Dynamics. Лара Крофт в этот раз ст