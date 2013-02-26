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Crystal Dynamics

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.02.2013 Российская премьера Tomb Raider 1
25.02.2013 Tomb Raider. Системные требования 1
08.02.2013 Tomb Raider на золоте 1
21.01.2013 Расширенное издание Tomb Raider в России 1
16.01.2013 Мультиплеер в Tomb Raider 1
26.12.2012 Tomb Raider в России 1
04.12.2012 Tomb Raider. Скриншоты 1
30.11.2012 Tomb Raider. Видеодневник 1
04.06.2012 Tomb Raider в марте 2013 года 1
14.05.2012 Tomb Raider задержится 1
03.06.2011 Tomb Raider в конце 2012-го 1
12.01.2011 Tomb Raider. Скриншоты 1
07.12.2010 Square Enix перезапустит Tomb Raider 1
20.07.2010 Lara Croft and the Guardian of Light. Видео 1
17.07.2010 Lara Croft - временный эксклюзив XBLA 1
04.03.2010 Lara Croft And The Guardian Of Light в разработке 1
16.06.2009 Crystal Dynamics работает над новой игрой 1
12.01.2009 Сокращения в Crystal Dynamics 1
07.07.2008 Tomb Raider: Underworld. Скриншоты 1
23.06.2008 Tomb Raider: Underworld. Скриншоты 1
14.04.2008 Tomb Raider: Underworld. Лара 1
12.02.2008 Tomb Raider: Underworld. Скриншоты 1
06.07.2007 Обзор Tomb Raider: Anniversary. Вперед в прошлое 1
05.06.2007 Официальный сайт Tomb Raider: Anniversary 1
26.05.2007 Tomb Raider: Anniversary. Демоверсия 1
21.05.2007 Tomb Raider: Anniversary. Видео 1
17.05.2007 Лара Крофт прибудет вовремя 1
27.04.2007 Tomb Raider: Anniversary. Видео 1
23.04.2007 Tomb Raider: Anniversary. Видео 1
14.03.2007 Tomb Raider: Anniversary. Скриншоты 1
26.01.2007 Юбилейная Лара Крофт в апреле 1
25.12.2006 Tomb Raider: Anniversary. Скриншоты 1
01.11.2006 Новая Лара Крофт следующей весной 1
12.04.2006 Лара Крофт попала в "Книгу рекордов Гиннеса" 1
07.04.2006 Вышла демо-версия новой игры с Ларой Крофт 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

Crystal Dynamics и организации, системы, технологии, персоны:

Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 17
Square Enix 215 15
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 5
Новый диск 963 5
Bandai Namco Entertainment 118 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 1
Nvidia Corp 4002 1
Square Enix - Eidos Montreal 35 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
9594 1
Microsoft Corporation 25775 1
Epic Games 172 1
Defender 159 1
Block - Square 203 9
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 19
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 2
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
Умные платформы 1988 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 105 32
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 20
Shadow of the Tomb Raider - компьютерная игра 28 14
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 11
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 7
Microsoft Dynamics 1197 6
Square Enix - Final Fantasy 65 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
AMD Phenom 127 1
Steam - Steamworks Cloud 6 1
AMD Radeon HD 282 1
Square Enix - Eidos Montreal - Deus Ex: Human Revolution - Компьютерная игра (стелс) 55 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Nvidia GeForce GTX 525 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 1
Microsoft Xbox Live Arcade 27 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 1
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Wells Herbert - Уэллс Герберт 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Америка Центральная 88 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Япония 13807 2
Европа 24964 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
США - Калифорния 4829 1
Канада 5082 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
Перу - Республика 293 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
The Guardian - Британская газета 406 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
GI - Game Informer 36 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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