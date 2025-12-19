Разделы

Wells Herbert Уэллс Герберт


СОБЫТИЯ


19.12.2025 36% россиян читают фантастику, чтобы заставить мозг работать 1
17.04.2024 1C Game Studios и Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой объявляют о сотрудничестве в рамках создания игры «Война Миров: Сибирь» 1
13.06.2023 Ликбез RnD.CNews: в чем разница между открытым и глубоким космосом 1
21.01.2013 IBM научилась предсказывать моду на одежду 1
06.07.2007 Обзор Tomb Raider: Anniversary. Вперед в прошлое 1
01.09.2006 Григорий Перельман: столкновение личности с эпохой 1
17.06.2003 Дорога к Марсу лежит через катастрофы 1
19.07.2002 Интернет повторяет путь радио и телеграфа 1
1С Game Studios 5 1
IBM - International Business Machines Corp 9553 1
X Corp - Twitter 2908 1
Meta Platforms - Facebook 4535 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 59 1
Галактика - Корпорация 1507 1
9018 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 214 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 45 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 210 2
Геометрия НПО 151 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 2
TWG - TWAIN Working Group - Стандартный протокол и интерфейс взаимодействия между программами и устройствами захвата изображения, такими как сканеры и цифровые камеры 89 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 2
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 290 2
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 387 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 1
Аксессуары 4135 1
Соцсеть - Веб-форум - Web Forum 99 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 1
Умные платформы 1869 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 879 1
Счётчик Гейгера - газоразрядный прибор для автоматического подсчёта числа попавших в него ионизирующих частиц 14 1
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 526 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 1
Fallout 144 1
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 122 1
Космодром Байконур 1071 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 504 1
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 1
NASA Mars Observer - автоматическая межпланетная станция 5 1
NASA Viking Orbiter 14 1
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 101 1
Бураго Юрий 2 2
Бродскоий Иосиф 4 2
Totti Michael - Тотти Майкл 2 2
Голованов Александр 3 2
Головин Алексей 11 2
Васильев Александр 67 2
Перельман Григорий 16 2
Назарова Людмила 2 2
Моисеевич Анатолий 2 2
Вершик Анатолий 2 2
Назаров Федор 3 2
Ефимова Тамара 4 2
Окуньков Андрей 4 2
Жильцов Альберт 1 1
Папсуев Роман 1 1
Tesla Nikola - Тесла Никола 20 1
Матвеев Денис 6 1
Меньшиков Олег 7 1
Рахманов Максим 47 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 6
Россия - РФ - Российская федерация 157223 3
Земля - планета Солнечной системы 10664 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18251 2
Америка - Американский регион 2188 2
Швеция - Королевство 3716 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Израиль 2785 2
Венгрия - Будапешт 115 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 2
США - Массачусетс - Бостон 382 2
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 136 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 247 2
США - Пенсильвания - Питтсбург 137 2
США - Нью-Йорк 3153 2
Солнечная система - Solar system 2547 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 600 1
Солнечная система - Облако Оорта - Облако Эпика–Оорта - гипотетическая сферическая область Солнечной системы - Oort Cloud 25 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2679 1
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 36 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
США - Колумбия - Вашингтон 1452 1
Перу - Республика 286 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 675 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1307 1
Юпитер - планета Солнечной системы 555 1
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 1
Марс - Фобос (спутник) 31 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 2
Металлы - Золото - Gold 1204 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3775 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 664 1
Английский язык 6879 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 404 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1722 1
Астрономия - Квазар - Quasar 85 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 469 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 495 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 1
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 469 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 530 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 2
Washington Profile 142 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 2
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 2
