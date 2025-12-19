36% россиян читают фантастику, чтобы заставить мозг работать

Онлайн-кинотеатр «КИОН» и книжный сервис «КИОН Строки» узнали, читают ли россияне фантастику и антиутопии, а также смотрят ли экранизации обоих жанров. В опросе аналитиков холдинга ON Media приняли участие жители 120 городов России в возрасте от 18 до 65 лет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Опрос выявил причины популярности фантастики среди россиян. Так, 44% опрошенных отметили, что чтение подобной литературы позволяет размышлять о настоящем через призму будущего. 36% респондентов подчеркнули, что книги в жанре фантастики заставляют мозг работать, — еще столько же соотечественников (36%) заявили, что любят фантастические произведения за возможность отвлечься от скучных будней.

Лидерами среди любимых россиянами писателей-фантастов стали Аркадий и Борис Стругацкие (43%). В пятерку популярных среди соотечественников авторов также вошли Герберт Уэллс (35%), Сергей Лукьяненко (34%), Рэй Брэдбери (34%) и Айзек Азимов (28%).

Почти половина россиян (48%) признались, что читают антиутопии, а среди причин своей симпатии к этому жанру назвали: развитие критического мышления (50%), пророческую и предупреждающую функцию антиутопий (41%) и их свойство «зеркалить» общество, критикуя современные тенденции (38%), а также возможность прожить худший сценарий на страницах книги (30%).

По результатам исследования «КИОН» и «КИОН Строк» любимыми книгами-антиутопиями россиян стали «Бегущий человек» Стивена Кинга (17%), «1984» Джорджа Оруэлла (17%) и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери (15%). При этом каждый третий опрошенный (34%) добавил, что периодически чувствует себя героем антиутопии, а 6% респондентов подчеркнули, что часто ловят себя на этой мысли.

Большинство россиян (85%) следят за выходом фильмов и сериалов, снятых по книгам в жанрах фантастики и антиутопии, и с удовольствием смотрят их. В числе самых популярных экранизаций оказались «Дюна» (2021, 2024 гг.), «Дивергент» (2014 г.), «Приключения электроника» (1979 г.), «Ночной дозор» (2004 г.), «Бегущий по лезвию» (1982 г.), «Голодные игры» (2012 — по н.в.), «Марсианин» (2015 г.) и «Война миров» (2005 г.).