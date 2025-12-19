Разделы

Orwell George Оруэлл Джордж


СОБЫТИЯ


19.12.2025 36% россиян читают фантастику, чтобы заставить мозг работать 1
06.08.2021 iPhone будет «стучать» на своего хозяина, если он сделает криминальное фото 1
01.06.2021 Искусственный интеллект начинает контролировать поведение детей. Эксперимент поставят на российских школьниках 1
16.06.2020 За российскими школьниками будет наблюдать система, названная в честь автора книги о тотальной слежке 1
27.04.2020 5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM 1
30.10.2018 ИТ-компания «Роснано» не получила 100 миллионов в странной сделке с участием «дочки» «Лукойла» 2
16.07.2018 Microsoft призвала власти спасти человечество от распознавания лиц 1
08.12.2017 19-летний россиянин строит систему, которая «вернет интернету приватность» 1
20.09.2017 В России заблокировали крупнейший сайт с пиратским ПО для Android за игру о тоталитарном обществе 2
10.02.2016 Официально: США будут использовать интернет вещей для тотальной слежки за пользователями 2
09.02.2015 Официально: Телевизоры Samsung записывают разговоры своих хозяев и отправляют их в Корею 2
06.12.2007 Коллаборативная фильтрация лишает индивидуальности 1
21.03.2007 Антирекламу Хиллари Клинтон просмотрели 140 тысяч раз 2
23.08.2006 "Новояз" SMS отучит мыслить? 1
23.12.2003 Будущее хай-тека: скрытая угроза 1
27.11.2003 Микрочип под кожей заменит бумажник 1
19.05.2003 GPS под кожей: приближение “Большого Брата”? 1
16.01.2003 США: на пути к "Большому Брату" 1
05.04.2002 Время вживлять людям чипы пришло 1
26.02.2002 Спутниковая полиция наведет порядок на дорогах Британии? 1
06.12.2001 "Цифровой ангел" будет держать руку на пульсе 1
Публикаций - 26, упоминаний - 31

Orwell George и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 8
Элвис-НеоТек 49 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 2
Samsung Electronics 10636 2
Meta Platforms - Facebook 4535 2
Apple Inc 12646 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 2
ЭЛАС НПО 16 1
Alawar - Алавар 59 1
Интегра-С Консорциум 14 1
Amazon Inc - Amazon.com 3141 1
Microsoft Corporation 25253 1
Salesforce 456 1
NtechLab - НтехЛаб 164 1
LG Electronics 3678 1
Cloudflare 131 1
АИС Город 2 1
X Corp - Twitter 2908 1
Sony 6636 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 1
DJI 85 1
Google LLC 12276 1
Tesco 82 2
Prada 56 2
United Colors of Benetton 38 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Costco Wholesale Corporation 29 2
Walmart - Wal-Mart Stores 390 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Michelin - Мишлен 34 2
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 45 1
ЭлКомИмпорт 3 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 6 1
U.S. NCMEC - National Center for Missing & Exploited Children - Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США 9 1
Лукойл Мид-Ист Лтд - Lukoil Mid-East Limited 1 1
British Museum - Британский музей 14 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Флибуста 34 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 639 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 77 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2932 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1081 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
Демократическая политическая партия США 120 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 10
Пейджер - Beeper - Bleeper - Пейджинговая связь - Пейджинговая сеть 258 6
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1154 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 6
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 194 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 4
Часы наручные - Wrist watches 111 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1845 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1971 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 3
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 577 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 2
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 449 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 2
Видеокамера - Camcorder 2328 2
Часы - Watch 997 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2059 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 7
Элвис-НеоТек - Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 20 3
Элвис НПЦ - Senesys 19 2
Procter&Gamble - Gillette 38 2
Sony Playstation VR - PS VR 27 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Rutor - BitTorrent-трекер 22 1
Элвис-НеоТек - Orwell-R РЛС 5 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Redmond SteakMaster 9 1
DJI Phantom 10 1
NtechLab FindFace 50 1
Linux OS 10931 1
Google Android 14716 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1148 1
Apple iOS 8263 1
Apple macOS 2255 1
Apple iCloud 287 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 280 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 659 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 1
Oracle Java - язык программирования 3334 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1216 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7378 1
Microsoft Windows 16351 1
Apple iPhone 6 4862 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 1
C/C++ - Язык программирования 845 1
Google YouTube - Видеохостинг 2895 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 873 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4093 1
DJI Mavic 15 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 691 1
Яндекс.Эфир 18 1
Hughes David - Хьюз Дэвид 7 2
Langley Richard - Лэнгли Ричард 8 2
Hilty Lorenz - Хилти Лоренц 2 2
Green Matthew - Грин Мэтью 8 1
Кочуров Александр 2 1
Muffett Alec - Маффетт Алек 1 1
Anderson Ross - Андерсон Росс 9 1
Кандаулов Валерий 1 1
Шелестов Денис 2 1
Prescott John - Прескотт Джон 1 1
Livingstone Ken - Ливингстон Кен 5 1
Livingstone Ken - Ливингстоун Кен 1 1
Williams Robbie - Вильямс Робби 10 1
Сингатуллин Рафик 1 1
Clapper James - Клеппер Джеймс 15 1
John Elton - Джон Элтон 15 1
Grattafiori Aaron - Гратафьори Аарон 2 1
Smith Brad - Смит Брэд 99 1
Петричкович Екатерина 3 1
Петричкович Ярослав 30 1
Воробьев Андрей 185 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 52 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 16
Россия - РФ - Российская федерация 157223 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 3
США - Нью-Йорк 3153 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 3
Япония 13556 3
Великобритания - Лондон 2409 2
Канада 4986 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 2
США - Флорида 773 2
Тихий океан - Океания 83 1
Ирак - Басра 11 1
США - Гранд-Каньон - Большой каньон Аризоны - Великий каньон 39 1
Япония - Хонсю - Фудзияма, Фудзи, Фудзисан 30 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 49 1
Америка Северная - Канадские озера - Великие озера Северной Америки - Канадский бассейн - Ниагарский водопад 26 1
Ирак - Республика 700 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3274 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Беларусь - Минск 674 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 222 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Земля - планета Солнечной системы 10664 1
Израиль 2785 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18251 1
Испания - Королевство 3760 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 146 1
Ватикан - Государство-город 80 1
Танзания - Объединённая Республика 78 1
Европа 24649 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 195 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 6
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 553 5
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 4
Большой Брат 6 4
Зоология - наука о животных 2793 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 2
Кибернетика - Cybernetics 248 2
Английский язык 6879 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 291 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Аренда 2584 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 446 1
Пропаганда и агитация 195 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 5
AP - Associated Press 2006 5
New Scientist 1448 2
Times 648 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 1
Ведомости 1249 1
The Guardian - Британская газета 384 1
FT - Financial Times 1259 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 2
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 1
Gartner - Гартнер 3613 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Black Hat - Конференция 117 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
