11.09.2025 В России создана система, способная обнаруживать БПЛА, не использующие радиосигналов 1
27.04.2024 Россия вошла в топ-3 стран мира по числу патентов на БПЛА 1
30.06.2023 Найден новый метод перехвата управления БПЛА Mavic Pro 3
06.06.2023 Создано суверенное ПО для управления беспилотниками DJI, которые Китай запретил к продаже в России 3
05.06.2023 Aeromotus открыла образовательный центр «Воздух» для подготовки специалистов в области промышленных беспилотных технологий 3
26.12.2021 Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты 3
25.05.2021 Skymec представил автономную зарядную станцию для дронов DNest D603 2
21.08.2020 Рынок дронов превысил 1,3 миллиарда рублей на фоне роста интереса к развлечениям на улице 6
27.04.2020 5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM 3
20.01.2020 Как зарегистрировать квадрокоптер и подготовить его к полетам зимой 1
31.10.2019 DJI создала беспилотник для обмана и троллинга Росавиации и FAA 10
23.05.2019 Упреждающий удар по «шпионам»: США ополчились на китайских производителей дронов и камер 1
06.02.2019 Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM 1
21.02.2018 Подарки на 23 февраля: рекомендации ZOOM 2
21.03.2017 Посмотри на мир через очки "глазами" квадрокоптера 1

DJI 81 12
Google LLC 12083 3
Huawei 4112 3
Sony 6592 2
Qualcomm Technologies 1872 2
Newegg 20 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 477 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4342 1
Acer Group - Acer Inc 2618 1
Intel Corporation 12421 1
AMD - Advanced Micro Devices 4394 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 122 1
Xiaomi 1890 1
Hikvision - Хиквижн 59 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
Philips 2069 1
Samsung - Harman - JBL 227 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 49 1
iFlytek 6 1
Razer Inc 79 1
Adata Technology 110 1
Lenovo Group 2324 1
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 20 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1544 1
Seiko Epson Corporation 899 1
IOActive 14 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 53 1
Kitfort 66 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 164 1
Мариинский театр - Государственный академический 44 1
LEGO 252 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 425 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 126 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 94 1
Skymec - Небесная Механика 13 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 6 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1553 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 471 1
Boeing 1014 1
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 12 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 22 1
British Museum - Британский музей 14 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 136 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 105 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5102 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1013 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1593 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1325 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 283 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 186 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 620 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 97 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1835 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3196 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7997 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25160 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10032 5
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2303 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6199 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17605 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3641 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1242 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1517 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14802 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55166 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14203 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2348 3
Аксессуары 4049 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9121 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12547 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12789 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10219 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4259 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26575 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16443 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7542 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3322 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12764 2
Наушники - Headphones 4186 2
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 400 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1173 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1071 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1659 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6139 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4343 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1282 1
AOD - Always On Display 208 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 687 1
Умные платформы 1812 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3190 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21955 1
Google Android 14476 4
Apple iOS 8114 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5080 2
Redmond SteakMaster 9 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 854 2
Huawei Watch - Умные часы 112 2
DJI Phantom 10 2
DJI Matrice 9 2
DJI Go 6 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5655 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit GTR - серия умных часов 14 1
Adata HD 4 1
Google YouTube - Видеохостинг 2849 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 527 1
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 122 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 517 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4075 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 92 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1861 1
Xiaomi Fast - Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 10 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 254 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 669 1
Apple Pay 500 1
Apple Siri - Голосовой помощник 409 1
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 136 1
Google Android Wear OS 101 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Honor Watch Magic - умные часы 54 1
Яндекс.Эфир 18 1
Google Now 77 1
Sony Playstation VR - PS VR 27 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
Samsung - Harman - JBL Flip 12 1
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 131 1
Xiaomi Mi Classic Business Backpack 1 1
HiPER Power Bank - HiPER ZOO, XP, MP 6 1
HiPER PSX 2 1
FreePik 1285 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7245 1
BOSCH GSR - Bosch GSB - Bosch PBH - дрель, перфоратор, шуруповерт 7 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 569 2
Ерёмин Вадим 8 1
Хрипунов Алексей 8 1
Williams Robbie - Вильямс Робби 10 1
Павлов Никита 103 1
John Elton - Джон Элтон 15 1
Orwell George - Оруэлл Джордж 25 1
Plichta Marcel - Плихта Марсель 1 1
White Andrew - Уайт Эндрю 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152978 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52985 5
Европа 24509 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13480 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44968 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18225 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5303 1
Германия - Федеративная Республика 12858 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14360 1
Япония 13434 1
Испания - Королевство 3746 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 1
Канада 4953 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Ватикан - Государство-город 80 1
США - Нью-Йорк 3140 1
Испания - Каталония - Барселона 747 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 135 1
Танзания - Объединённая Республика 78 1
Япония - Хонсю - Фудзияма, Фудзи, Фудзисан 29 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 47 1
Земля - планета Солнечной системы 10565 1
Украина 7734 1
Америка Северная - Канадские озера - Великие озера Северной Америки - Канадский бассейн - Ниагарский водопад 26 1
США - Гранд-Каньон - Большой каньон Аризоны - Великий каньон 38 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53894 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5905 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6221 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25385 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6521 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9379 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8831 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6790 2
Видеокамера - Видеосъёмка 703 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7782 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 325 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1869 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31069 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5186 2
Федеральные авиационные правила - Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации 2 1
Физика - Градус Цельсия 290 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6666 1
Ergonomics - Эргономика 1656 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Английский язык 6820 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5484 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1634 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1894 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 202 1
Литий - Lithium - химический элемент 590 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5861 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2138 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3542 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 642 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 748 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1118 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3106 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 939 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1311 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 662 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 529 1
Bloomberg 1359 2
CNews - ZOOM.CNews 1852 2
ZDnet 662 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 661 1
Aeromotus - Воздух УЦ ДПО 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
